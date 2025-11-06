Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah(árabe)

En un nuevo mensaje de solidaridad humanitaria con el pueblo palestino, la actriz estadounidense Angelina Jolie, ex enviada especial de la ONU para los refugiados, se encuentra en la ciudad de Arish en una visita oficial que incluyó el cruce terrestre de Rafah y una serie de sitios vitales vinculados a los esfuerzos de ayuda humanitaria, como parte del monitoreo del apoyo brindado a la Franja de Gaza y la revisión de los mecanismos para traer ayuda y tratar con los palestinos heridos..