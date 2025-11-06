edición general
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah(árabe)

Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah(árabe)

En un nuevo mensaje de solidaridad humanitaria con el pueblo palestino, la actriz estadounidense Angelina Jolie, ex enviada especial de la ONU para los refugiados, se encuentra en la ciudad de Arish en una visita oficial que incluyó el cruce terrestre de Rafah y una serie de sitios vitales vinculados a los esfuerzos de ayuda humanitaria, como parte del monitoreo del apoyo brindado a la Franja de Gaza y la revisión de los mecanismos para traer ayuda y tratar con los palestinos heridos..

Comentarios destacados:        
Stieg #5 Stieg
Muy grande, como Susan Sarandon, Javier Bardem y otros.
Gente que gana millones cada película, renunciando a ellos por su humanidad.
Ni Javier, ni Susan, ni Angelina volverán a protagonizar nada en Hollywood.
Así funciona esto. Y ahí su mérito por ser humanos antes que esclavos.
19 K 189
asola33 #10 asola33 *
#5 Se han jubilado.
1 K 22
frankiegth #16 frankiegth *
#5. El cine no acaba en el "Hollywood" vendido a la propaganda.
3 K 53
Golan_Trevize #20 Golan_Trevize
#5 es una suerte que Hollywood esté ya muerto.
0 K 12
cocolisto #1 cocolisto
Algo es más que nada.
13 K 125
Álvaro_Díaz #7 Álvaro_Díaz
Grande Angelina Jolie
7 K 74
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Una grande.... ahora es cuando le llamaran antisemita, o pro-Hamas
Cosa que solo dejaran de hacer, por cierto, el dia que la gente les responda abiertamente "calllate pedazo de mierda genocida"
5 K 59
#2 casicasi
Un ejemplo
3 K 54
#6 UNX
Demasiado famosa para que la maten de un tiro en la cabeza, pero tampoco pondría la mano en el fuego.
3 K 36
raistlinM #11 raistlinM
#6 Nadie está a salvo con esa gentuza
3 K 51
RazerKraken #12 RazerKraken
#6 No te creas, mira Lennon.
1 K 12
#14 Pivorexico
#6 Teniendo en cuenta que su padre es Jon Voight gran actor y acérrimo trumpista ;

Las reuniones familiares , deben ser de alto riesgo xD
0 K 12
TetraFreak #17 TetraFreak
#14 No se hablan desde hace la tira
0 K 9
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#0 Zazis, no os embaléis.

Angelina Jolie visits Ukraine's frontline city Kherson

Resulta que Angelina Jolie es consistente en sus juícios morales. Y vosotros odiáis eso. Muchísimo. Porque sois incapaces de ser así.
8 K 34
#8 electroman
#4 Espera que llamó a la Buambulancia.
5 K 50
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#8 ¿Quién llamó a la buambulancia? O, alternativamente, ¿no crees que deberías ir a clases de ortografía?
0 K 12
par #19 par
#4 A mi me parecen muy bien las dos acciones. Y a ti?
2 K 37
#18 JanSolo
Paremos el genocidio. YA!
1 K 31
azathothruna #15 azathothruna
O sea que la Jennifer Aniston es Zionista? :troll:
0 K 14
#13 alambique
La Comida de navidad con su padre debe ser entretenida...

www.independentespanol.com/entretenimiento/peliculas/jon-voight-angeli
0 K 6

