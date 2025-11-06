Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah(árabe)

En un nuevo mensaje de solidaridad humanitaria con el pueblo palestino, la actriz estadounidense Angelina Jolie, ex enviada especial de la ONU para los refugiados, se encuentra en la ciudad de Arish en una visita oficial que incluyó el cruce terrestre de Rafah y una serie de sitios vitales vinculados a los esfuerzos de ayuda humanitaria, como parte del monitoreo del apoyo brindado a la Franja de Gaza y la revisión de los mecanismos para traer ayuda y tratar con los palestinos heridos..
| etiquetas: angelina jolie , palestinos , gira humanitaria , rafah
Gente que gana millones cada película, renunciando a ellos por su humanidad.
Ni Javier, ni Susan, ni Angelina volverán a protagonizar nada en Hollywood.
Así funciona esto. Y ahí su mérito por ser humanos antes que esclavos.
Cosa que solo dejaran de hacer, por cierto, el dia que la gente les responda abiertamente "calllate pedazo de mierda genocida"
Las reuniones familiares , deben ser de alto riesgo
Resulta que Angelina Jolie es consistente en sus juícios morales. Y vosotros odiáis eso. Muchísimo. Porque sois incapaces de ser así.
