Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"

El líder del PP preguntó al presidente de la Generalitat por "muertos" a las 21:29 mientras estaba en un acto. Le contestó: "Nos llegan decenas de desaparecidos". Más información: Mazón no comunicó con Feijóo el día de la dana hasta las 20:08: "Ya están apareciendo muertos en Utiel", le escribió a las 23:25

| etiquetas: feijóo , mazón
8 comentarios
pepel #7 pepel
Que entregue el teléfono, la jueza quiere conocer los WhatsApp que ha borrado.
#1 sportz_yugoslavs
Pues ya tenemos la prueba: Feijoo es el blandito del partido, que no preside nada y que si acaso pide por favor que le dejen salir a contar algo.

Luego que los partidos de izquierda no tienen estructuras fuertes, etc
#6 sportz_yugoslavs
#5 No hay "unos ni otros"

Las competencias de Emergencias son exclusivas de la Comunidad.

Pero dale a la matraca que algo queda.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Mazon diciéndole que están jodidos, que está muriendo gente y Feijoo hablando de comunicación y respondiendo como un robot.

Lo que dije hace poco, Feijoo está muerto por dentro.
#2 poxemita
Pues vaya mierda, pensé que iba a decirle que dejase que la gente se ahogase para luego culpar a Sánchez.
sotillo #3 sotillo
#2 Eso lo pensaron después, como son así de retrasados
#4 Zamarro
#2 14 meses diciendo que no les prestaron ayuda ni que se comunicaron con Mazon, y era mentira y ellos lo sabian desde el primer dia ...
Luego piden dimisiones por una puta baliza para el coche ...
#5 poxemita
#4 "Pero han montado un gabinete de crisis que no sirve para nada. Bah".

Y visto como fueron los primeros días/semanas tras la Dana creo que quedó claro que ni unos ni otros hicieron lo suficiente.
