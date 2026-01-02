Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"

El líder del PP preguntó al presidente de la Generalitat por "muertos" a las 21:29 mientras estaba en un acto. Le contestó: "Nos llegan decenas de desaparecidos". Más información: Mazón no comunicó con Feijóo el día de la dana hasta las 20:08: "Ya están apareciendo muertos en Utiel", le escribió a las 23:25
| etiquetas: feijóo , mazón
Luego que los partidos de izquierda no tienen estructuras fuertes, etc
Las competencias de Emergencias son exclusivas de la Comunidad.
Pero dale a la matraca que algo queda.
Lo que dije hace poco, Feijoo está muerto por dentro.
Luego piden dimisiones por una puta baliza para el coche ...
Y visto como fueron los primeros días/semanas tras la Dana creo que quedó claro que ni unos ni otros hicieron lo suficiente.