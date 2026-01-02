·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
106
meneos
4869
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
Consulta el mapa en tiempo real de balizas V16 activas en España. Ubicación exacta y navegación directa con Google Maps, Apple Maps o Waze.
|
etiquetas
:
baliza
,
dgt
,
v16
,
geolocalización
57
49
1
K
537
actualidad
69 comentarios
Comentarios destacados:
#10
#9
Ir a un punto al que muy probablemente vayan a acercarse las fuerzas de seguridad del estado a ver qué ha pasado no sería muy inteligente...
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
jm22381
#9
Ir a un punto al que muy probablemente vayan a acercarse las fuerzas de seguridad del estado a ver qué ha pasado no sería muy inteligente...
28
K
222
#11
parladoiro
*
#10
se va a acercar conservación y vialidad, con suerte, los agentes de la autoridad propiamente sólo por la baliza, no.
2
K
29
#13
solojavi
#11
Pues deberían porque tanto sus luces como sus indicaciones son mucho más poderosas para conseguir que los conductores de las inmediaciones moderen la velocidad.
2
K
19
#20
parladoiro
*
#13
son igual de competentes los agentes de la guardia civil de tráfico que los de conservación y vialidad para la gestión del tráfico, aparte de contar con bastante más equipo.
2
K
22
#24
gershwin
*
#10
edito: que es sólo activas
1
K
19
#47
sillycon
*
#14
#10
pues una vez hace años se nos jodió el coche a un grupo de amigos, llamamos al seguro, y apareció una grúa pirata que había interceptado el mensaje por radio haciéndose pasar por la del seguro. Resumiendo, acabamos empujando el coche medio desmontado fuera del taller junto con la policía municipal.
Pues ahora con las balizas y este mapa pueden hacer lo mismo.
5
K
44
#52
solojavi
#47
La baliza no te identifica cómo conductor, el conductor de la grúa debería preguntarte si son datos son correctos en vez de facilitárselos el conductor para evitar ese tipo de fraudes.
1
K
16
#54
earthboy
#10
Van a ir el FBI, la CIA y Robocop
3
K
25
#66
jm22381
#54
Con un par de picoletos me vale
#59
Por eso mismo, les pillarían o con las manos en la masa o en la huida. Si los maleantes llegan antes no creo que sean tan tontos de meterse.
0
K
20
#59
Tertuliano_equidistante
#10
La grúa siempre llega antes de la ambulancia y la guardias civil, imagínate un maleante
1
K
13
#15
Thony
Pues espero que Google Maps, Waze y demás aplicaciones de navegación introduzcan esta información en sus sistemas, y alerten cuando
"hay un vehículo averiado más adelante"
, sin necesidad de que otro usuario lo reporte.
Puede ser una herramienta muy útil que incluso motos, que nunca llevan triángulo, pueden sacarle partido en carreteras de curvas o desnivel.
7
K
77
#23
sliana
#15
le mayoría de los conductores no va mirando el navegador. La mayoría de los coches no tienen, mucho menos uno conectado a internet para que se actualice.
4
K
27
#35
Raziel_2
#23
La "mayoria de los conductores" en 2015.
Estamos en 2025, el tiempo pasa rápido y desde hace ya una década incluso los coches traen conectividad con android auto o apple carplay con lo que el uso del navegador se ha popularizado muchísimo, hasta el punto de que basta con que haya dispositivos activos en un tramo sin desplazamiento para que el navegador te indique que hay teafico lento.
¿Que cosas, eh?
4
K
35
#61
Melirka
#35
No conozco a nadie que use el navegador o Android Auto para trayectos cotidianos, tipo casa al trabajo y trabajo a casa.
0
K
8
#64
MADMax2
#35
la mayor parte de la gente realiza el mismo recorrido a diario, por lo que no necesitan ponerse el mapa.
Y mucho menos cuando tienes al lado a la parienta a la que le molesta que "otra" te diga lo que tienes que hacer (la voz del navegador)
0
K
10
#36
Nas2meetu
#23
muchisima gente lleva abierto Waze en el smartphone o conectado via Apple CarPlay o Google Androd Auto a la pantalla del coche y las notificaciones del resto de los usuarios de la app son super útiles.
1
K
18
#68
jm22381
#23
El 66% de las personas que afirman manipular el móvil en el coche lo hacen para fijar una ruta en el navegador
www.alphabet.com/es-es/sobre-nosotros-renting/sala-de-prensa/el-45-por
0
K
20
#29
DaniTC
#15
ya lo hacen. Lo pone en la entradilla.
4
K
53
#46
Thony
#29
Pues ha tenido que ser un despiste, porque no me pareció leerlo en la entradilla. Quizás se haya editado.
#31
Si miras el mapa que indican en
#2
verás muchas incidencias de la DGT. Si, esas ya las incluía. Me extrañaría que automáticamente haya incluido un nuevo tipo de incidencia que ha entrado en funcionamiento hoy. Pero si es así, me alegro.
#41
Nunca la critiqué. Para mi el problema es la pésima campaña informativa que se ha hecho, la falta de empresas españolas que compitan en…
» ver todo el comentario
1
K
18
#53
Ppgol
#46
No he modificado nada de la entradilla, igual lo has leído en diagonal...
Creo que en el mapa de la dgt registra las balizas por llamadas al 112.
Yo lo que critico de estas balizas es que digan que te quedes en el coche, que es más seguro... Si te paras en una autovía con camiones pasando a 100 km/h a un metro de tu coche y te salva una baliza, ¿no? Ya... Y sobre todo entre lo bien que se ven de día y que la pila (o batería) dura media hora o 3/4 de hora...
2
K
28
#58
Thony
#53
Pues vaya cagada mía no leerlo. Espero que también TomTom, Garmin y demás compañías también lo acaben integrado.
Respecto a la visibilidad de la baliza, de día si no ven un vehículo parado en el lateral de la vía, menos van a ver un triángulo.
El triángulo es reflectante especialmente para que se vea por la noche si tu vehículo se ha averiado y no puede encender ni los intermitentes. No tanto para anticipar el vehículo.
Que por cierto, el uso de triángulos sigue siendo perfectamente legal, por lo que la persona que desee seguir usándolo, no le van a multar.
Es como el chaleco, que sigue siendo obligatorio y no me acuerdo que se montara tanto drama cuando lo legislaron.
0
K
10
#31
joseangel277
#15
Waze, que es la que utilizo yo, ya hace tiempo que lo tiene incorporado. Aparece como fuente de la incidencia "DGT"
3
K
42
#33
Cilantro
*
#15
se supone que de hecho ésta es la grandísima utilidad de las balizas. No importa que no se vean a 20 metros, porque tu GPS ya te habrá avisado 100 metros atrás.
El problema es que esto llega 10 años demasiado temprano, la mayoría de la gente no conduce conectada a internet.
2
K
21
#41
neo1999
#15
Al final va a ser una idea cojonuda, tanto que lo criticamos.
2
K
24
#3
pitercio
¿Las estáis activando para probar a ver?
5
K
64
#5
Veelicus
#3
Yo lo he pensando, jejeje.
3
K
43
#6
Ppgol
#3
Juan Carlos Toribio (Desterrado en Youtube) decía que esta tarde iba a activar 6 balizas desde un bar por Zamora, pero no las veo
2
K
30
#26
joseangel277
#6
Ha convocado para que mañana 2/1/26 a las 22h todos probemos la baliza.
www.youtube.com/shorts/Sv5R9yoD4fc
2
K
22
#30
Ppgol
#26
Ah, ostras, pensaba que era hoy
0
K
8
#40
DaniTC
#26
menudo gañán.
1
K
22
#43
fernando_sierra
*
#26
Que tío más balizón el Toribio.
0
K
8
#17
elmakina
#3
claro, ¿si no cómo cojones la pruebas?
2
K
32
#22
fliper
#3
Activada y no funciona
3
K
33
#37
Ered
#22
A mí me llama mucho la atención que todas las balizas estén localizadas en carreteras y ninguna en calles urbanas. Tiene sentido que la DGT no muestre las incidencias que deberían ser responsabilidad de los ayuntamientos???
1
K
14
#48
tatamka
#37
acabo de ver una en Málaga ciudad
1
K
14
#55
Thony
#37
Antiguamente no era obligatorio el uso de triángulos en ciudad. Donde la visibilidad de las farolas o los intermitentes del coche ya es suficiente. Al igual que no es obligatorio equiparse con el chaleco reflectante.
Con la baliza v16 me sorprendería que haya cambiado esa obligatoriedad, pero no puedo confirmártelo.
1
K
18
#1
Kódax
¿Y esto es público? Pues se me ocurren maneras de que los cacos lo aprovechen para timar a gente en apuros.
7
K
61
#7
aPedirAlMetro
#1
Compartelas hombre, no nos dejes asi.
6
K
49
#9
Kódax
#7
Pues habrá quien se dedique a esperar señales de las balizas para ir a desvalijar a los incautos que se hayan quedado tirados.
3
K
33
#14
BuckMulligan
#7
A mi se me ocurre guerra de grúas para conseguir clientes
5
K
44
#32
LokoYo_
#14
Tu no sabes como funcionan las grúas, verdad ?
¿Alguna vez has tenido que llamar a una grúa tú? ¿Sabes cuánto demoran?
5
K
37
#8
parladoiro
*
#1
claro, es como funciona las incidencias de la DGT:
etraffic.dgt.es/etrafficWEB/
eso es solo sacar las coordenadas de las DGT de vehículo detenido por la fuente DGT 3.0 para pegarlas en otro mapa.
1
K
19
#18
aPedirAlMetro
#8
Esa pagina (
etraffic.dgt.es/etrafficWEB/
) la ha hehco un catalan, garantizado
1
K
15
#25
Meneacer
#18
No necesariamente. Es una de las maneras de poner la eñe en ASCII-7. Una es usar "n" a secas, otra "nh" (a la portuguesa), otra "gn" (a la francesa) y "ny", que podríamos decir a la catalana, pero no que indica que el programador sea portugués, francés o catalán.
3
K
29
#34
aPedirAlMetro
*
#25
Ok, te lo compro.
1
K
15
#12
aPedirAlMetro
*
El autor de esta pagina, ha implementado un endpoint ( `GET
v16-worker.v16.workers.dev/api/v16
`) que retorna como respuesta, una cadena de texto ofuscado en Base64, que una vez decodificado y parseado a JSON, contiene la lista de balizas y su metadata.
Dios, material para pesadillas...
Lo mas gracioso es que el codigo para desofuscar se encuentra facilmente en el codigo de la pagina:
```
function Payload(b64) {
const bin = atob(b64);
const out = new Uint8Array(bin.length);…
» ver todo el comentario
7
K
59
#28
DaniTC
#12
me he encontrado muchas webs así. Es ridículo. Me encontré una que además tenía un lioso entramado para decodificar usando una password qué mandaba al inicio de sesión en plano. Muy gracioso todo. Realmente lo único que complicas son las depuraciones de código.
2
K
26
#42
aPedirAlMetro
*
#28
Autenticos genios de la seguridad
PD: Parece que a
@Blackbear
no le ha gustado mi comentario anterior. ¿Es tuya la página, quizás? ¿ Eres el puto genio detras de esta pieza de arte ?
2
K
26
#49
DaniTC
#42
pues que vaya a llorar a la lloreria
Ralentiza la página para nada.
1
K
19
#4
Don_Pixote
Las mejores balizas están en Madrid
5
K
55
#2
Ppgol
Lo he pillado de aquí
x.com/jlpouy/status/2006773635831443624
donde comentan que la página oficial es
etraffic.dgt.es/etrafficWEB/
3
K
40
#39
ahotsa
#2
www.linkedin.com/posts/hectorjulianalijas_habéis-oído-hablar-de-las-
1
K
18
#44
Clank
¿Pero es que nadie va a comentar la baliza de Zafra direccion Badajoz? Real time tracking...
4
K
23
#45
Lenooore
*
#44
¿Llegará a Badajoz, parará en la Albuera o curzará la frontera?
3
K
21
#56
Ppgol
#44
#45
la ha quitado en la Albuera y la ha vuelto a poner luego, no es un despiste, no
1
K
14
#57
Clank
*
#56
O el sensor de la Albuera está de parranda, que tampoco me extrañaria ...
0
K
6
#60
Clank
#57
Rapido!! antes de que se borren las balizas, alguien me ayuda a calcular si el vehiculo circula a velocidad de la via?{popcorn}
0
K
6
#51
Pacman
Mirad la españa vacía en su gloria
Ni balizas hay
1
K
20
#16
elmakina
Joder, qué mierda que enciendo la mía y no sale en el mapa.
2
K
20
#21
aPedirAlMetro
#16
Pues ya sabes, tienes un portapapeles que hace lucecitas
2
K
18
#38
gauntlet_
#16
Será que Tráfico filtra antes de publicar, y si estás en medio de tu casa asume que estás jugando.
1
K
18
#65
MADMax2
#16
creo que no se empieza a comunicar hasta 100 segundos después de haberla activado. Así te da tiempo a testear la baliza
0
K
10
#69
sieteymedio
#16
Bueno, pero tú has pasado por caja, no? Pues ya está.
0
K
10
#27
Nas2meetu
Estoy mirando las cámaras de la DGT y pese a que hay alguna cerca de donde marcan las balizas no veo ningún vehículo parado.
www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/camaras-de-trafico/
1
K
18
#19
groucha
El Héctor ahí, intentando sacar tajada...
1
K
17
#50
Sikorsky
¿Y exactamente qué beneficio trae esto a nadie?
1
K
17
#62
Melirka
#50
Solo le veo utilidad para los rateros. Irán mirando el mapita y cuando aparezca alguna activa cerca se acercan al lugar y lo desvalijan.
0
K
8
#67
nemeame
Manda huevos, el mapa que se muestra es
OpenStreetMap
y no sus imitadores Google Maps, Apple Maps o Waze. Que pasa, que a los redactores les entran sarpullidos si dicen la verdad? Voto errónea por mentir y no atribuirlo al proyecto libre OSM como se merecen
0
K
9
#63
meneandotela
Les falta añadir: género, edad, estado civil, acompañado/a y ahorros.
0
K
6
Ver toda la conversación (
69
comentarios)
