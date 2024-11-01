edición general
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania

Unas 520.000 personas, según las autoridades, han participado este 1 de enero en una multitudinaria marcha que ha cruzado el emblemático puente de Gálata de Estambul en una nueva expresión de rechazo al genocidio llevado a cabo por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y en Cisjordania. La manifestación ha concluido en la explanada que separa la Mezquita de Santa Sofía y la Mezquita Azul de la parte antigua de la ciudad bajo el lema "No nos intimidarán. No nos callaremos. No olvidaremos a Palestina".

Estás movilizaciones pueden ser más o menos efectivas pero la inacción no es una opción.De momento saca las vergüenzas a tantos que pretenden ignorar los crímenes sionistas,entre ellos los medios que los ocultan.
Estambul esta mas cerca de palestina que la peninsula de asia.
Saca alguien una bandera del Kurdistán y la que se lía.
Bien por los turcos!, a ver cuándo la van der Leyen hace algo
