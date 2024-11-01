Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania

Unas 520.000 personas, según las autoridades, han participado este 1 de enero en una multitudinaria marcha que ha cruzado el emblemático puente de Gálata de Estambul en una nueva expresión de rechazo al genocidio llevado a cabo por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y en Cisjordania. La manifestación ha concluido en la explanada que separa la Mezquita de Santa Sofía y la Mezquita Azul de la parte antigua de la ciudad bajo el lema "No nos intimidarán. No nos callaremos. No olvidaremos a Palestina".