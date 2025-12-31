MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista

El Economista suele ser un medio donde abundan los errores, pero hoy se han superado. El error más grave es en un gráfico sobre la tasa de ahorro de las familias españolas, que ha quedado totalmente absurdo (¿tasas de ahorro superiores al 100% de la renta?) porque alguien ha decidido eliminar la coma de los decimales y los datos han salido multiplicados por 10, salvo el último, que como no tenía decimales, lo han dejado tal cual: la tasa en el segundo trimestre no es un 121%, es un 12,1% y ha bajado a un 12% en el tercer trimestre.

El segundo se refiere a un gráfico sobre la evolución durante el año del IPC, donde han decidido colocarlo en orden inverso temporal (va de diciembre a enero), rompiendo el convenio habitual y dificultando su comprensión.

Y como aún les parecían pocos errores, el tercero directamente lo han puesto en la portada, donde ponen que el Nasdaq 100 se ha revalorizado ¡un 2139%!.

Otra vez que se han olvidado de que existen las comas, porque en realidad es un 21,39%, como luego se puede ver en el interior.