Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante

Seguramente hayáis leído en el blog de Menéame o en la portada de agregador que en 2026 se va a intentar implementar una serie de medidas para evitar el acoso entre usuarios, la mayoría basadas en diversas penalizaciones y limitaciones. Si bien sobre el papel estas nuevas normas podrían sonar apropiadas, es necesario puntualizar, para conocimiento de la comunidad, que la motivación detrás de las mismas es completamente ajena a los intereses de Menéame y que no se deben a necesidades internas de la plataforma. De hecho, para los que, por desgracia, conocemos parte del lore meneantil que fluye ajeno a los meneos y los comentarios, estas medidas tienen el aspecto de ser una "huida hacia adelante" para ocultar y controlar ciertas actividades perjudiciales para Menéame que, por acción y decisión de la administración, se han enquistado sin ponerles una solución real.

NOTA: todos los textos, citas y enlaces ofrecidos a continuación han sido obtenidos de foros y canales públicos en Internet, respetando en la medida de lo posible el derecho al honor de los involucrados para que no afecte al derecho a cita.

Permitidme que os ponga en contexto: más allá del propio "ecosistema" de Menéame han ido surgiendo, por unos motivos u otros, otras agregadores relativamente similares a Menéame (Mediatize, Tardigram, Renegados), canales de Telegram y grupos de Mastodon en los que, a diferentes niveles, se ha hecho una crítica al funcionamiento de Menéame y a sus usuarios. Si bien en algunos casos esa actividad ha sido puntual, en otros casos, y a día de hoy, gran parte de la actividad de esos lugares se reduce a la crítica, acoso e insulto sistemático de Menéame y ciertos usuarios de Menéame.

El problema es que la administración de Menéame, en vez de poner coto o ignorar a los sujetos más beligerantes de dichas plataformas, decidió abrazarlos, formar parte de esos canales y tratar de interactuar positivamente con ellos, en algo que ha dado por llamar el "Menéame expandido". [1] [2] [3] [4] Y cito textualmente al administrador de Menéame en una de esas plataformas:

"Me pagan porque Menéame sea rentable y ahora lo es bastante. Dentro de mi estrategia contralgorítmca está potenciar el Menéame expandido y lo voy a seguir haciendo [...] Ideas diferentes, espacios diferentes. El enemigo son los altoritmos de las RRSS [...] no otros agregadores."

Y todos sabemos que quien con niños se acuesta, meado se levanta.

Después de un largo tiempo, y una vez que parece que la situación se les ha ido de las manos, parece que la administración ha decidido tomar medidas (como se puede leer en la entrada del blog). Falsas medidas, ya que ninguna de ellas es realmente necesaria si se atajara el problema de raíz, y cuya efectividad técnica es más que cuestionable debido al modo de actuación. Dejadme que añada algo de transparencia con respecto a cada una de esas medidas y el por qué de las mismas.

Nº 1. En breve, se propondrá al Consejo consultivo la penalización por insultos en el Nótame. Tras la discusión en abierto y haber preparado y testeado el script la pregunta será ¿Probamos durante seis meses una penalización a insultos en Nótame? La penalización la decidirán los moderadores y quién sea penalizado no podrá enviar notas durante un tiempo determinado.

Una de las causas de esta medida es la afición del dueño, sí, el dueño de Menéame, de insultar fuertemente a todo quisqui en el Nótame. Si bien la causa de su irascible comportamiento a veces no tiene justificación, la mayoría de las veces responde a las actividades de acoso y derribo que sufre en Menéame (artículos ofensivos meneados con clones), en Twitter, en Telegram y en otras plataformas, donde se le insulta abiertamente (con el administrador de Menéame presente), se le difama y se pone en tela de juicio su vida personal.

app.renegados.es/es/posts/Benjami-Villoslada-Tras-una-denuncia-falsa-t

Nº 2. También vamos a impulsar una nueva propuesta para el Consejo consultivo en la que se va a hacer un cálculo automático de «inquina» semejante al que se hace con la «entropía». Es decir, vamos a establecer una fórmula que analice los votos negativos de un usuario a otro y, pasado un porcentaje, al usuario negativizador se le quitará el uso del voto negativo durante un periodo (largo) de tiempo.

Uno podría pensar que esta medida se debe a los votos negativos cruzados en Menéame a modo de venganza. Y, en parte, es así. En otra, no. En lo que atañe meramente a Menéame, esta medida es injusta y punitivamente desacertada ya que existen usuarios que llenan la cola de pendientes de meneos de dudosa calidad y fiabilidad, y, por lo tanto, es normal que concentren buena parte de los votos negativos. En otras palabras, castigaría a los usuarios que votan negativo contenido de pobre calidad al presuponer dicho cálculo que el motivo del voto negativo es quién lo publica, y no qué es lo que se ha publicado.

Pero la realidad es más caprichosa. Parece que hay usuarios que, sin ser usuarios fijos de Menéame (al menos usando un único nombre de usuario) no llevan muy bien los votos negativos a sus artículos, aunque estén escritos en otras webs o plataformas, lo que da reacciones como esta:

www.meneame.net/story/ultima-legalmente-cuestionable-moda-twitter-pedi

Se puede observar que dicho comentario ha desaparecido de la lista de comentarios de dicho meneo, y es algo que comentaré después.

Nº 3. Se va a prohibir de forma contundente la persecución de usuarios fuera de Menéame como ha pasado con algunos socios de Menéame o exadministradores. Si se detecta que en algún espacio ajeno a Menéame se persigue a un usuario específico de forma reiterada en el tiempo, ese espacio y sus integrantes no serán bienvenidos a la comunidad.

Esto es curioso porque el administrador de Menéame lleva meses perteneciendo a canales donde se hace persecución sistemática de usuarios de Menéame, todo plagado de insultos y difamaciones. Cito textualmente un ejemplo de miles:

"Pues [redactado] se está rodeando de las principales rémoras que tiene Menéame: Ripio, que es un tío absolutamente tóxico, desagradable, que lo único que hace es molestar a los usuarios; carademalo, que es un talibán de las normas... Toda esa fauna que lo único que hacen es restar crecimiento a Menéame [...] Auténticas rémoras que lo único que hacen es dañar la página. Y [redactado] es tan extraordinariamente descerebrado que antepone a esos parásitos que lo único que hacen es dorarle la píldora para metérselo en el bolsillo".

Dice la medida que "ese espacio y sus integrantes no serán bienvenidos en la comunidad". Y ni falta que les hace, porque usan clones de usar y tirar para trolear y colocar su spam/artículos de acoso. Abiertamente, delante del administrador. Vuelvo a citar textualmente:

"Están perjudicando a Menéame con esto. Yo entiendo que Ripio y el resto de "taraos" del grupo de Ripio están comiéndole la oreja a [redactado], han conseguido que [redactado] use su influencia y que le exija a [redactado] medidas para que [redactado] no se pueda seguir registrando con clones, jajaja, todas las veces que le dé la gana, y bueno, yo también lo he hecho, lo admito, es decir, yo en los últimos meses no sé si me habré creado cinco cuentas en el último mes".

Más curiosamente, el individuo de la última cita no sólo no ha visto limitado su acceso a Menéame sino que además se ha convertido en articulista de JotDown, cuyo director es también el administrador de Menéame, lo que me hace pensar que esta medida número tres va a ser altamente inefectiva.

Nº 4. Como ya sabéis se ha creado un script para los moderadores en donde las cuentas nuevas que solo se usen para hacer crítica (buena, mala, justa o injusta) se eliminen en cascada. Es decir, no se optará por el descarte si no por la eliminación de todo. Se trata de una X y se tarda un segundo en pulsar. En Menéame se quitaron los bloqueos de karma para que la gente pudiera publicar artículos tan solo registrarse, esto se ha utilizado para, de forma anónima, atacar a otros usuarios y eso ya no está permitido. Quién quiera criticar lo tendrá que hacer con una cuenta activa y reconocible.

Sumado a lo anterior, parece una medida altamente inefectiva, pero que además es contraproducente. ¿No es el sueño húmedo de todo "malhechor" que exista un botón que inmediatamente borre cualquier rastro y prueba de sus actividades? ¿A quién se supone que perjudica esto? Podría decirse incluso que la administración, con este tipo de medidas, protege a esta clase de individuos.

Nº 5. Quién amenace con denunciar a Menéame o lo haga será expulsado de la comunidad borrando su cuenta en cascada sin importar los años que lleve como usuario y no se le permitirá volver a participar.

Probablemente esta es la medida más polémica, pues causa la total indefensión jurídica de los usuarios de Menéame. Pero es que, además, es la más hipócrita, sobre todo teniendo en cuenta que el sujeto protagonista de las anteriores citas, y con el administrador de Menéame presente, dijo lo siguiente, y cito textualmente:

"En mi caso, haciendo un dossier con todos los insultos que me ha dedicado [redactado], seis mil euros como mínimo le saco en una demanda civil, a él y a Menéame por mantenerlos, es decir, tendría que escribir a Menéame, decir "borren todo esto". Si lo borran, sólo podría demandar a [redactado]... Aunque también, tal vez pudiera demandar a Menéame porque incluso si yo no lo pido, si son insultos graves y evidentes, ellos de oficio tienen la obligación de retirarlos, y llevan meses ahí. Pero lo que está claro es que a [redactado] sí que lo podría demandar. Y ya te digo, seguro que es insolvente por todos los líos que trae de la ex-mujer, de las condenas, de los líos... Pero seguro, seguro, que, por lo menos, la satisfacción moral de que le condenen a pagarme seis mil euros la consigo".

Como se puede observar, parece que ninguna de las medidas anunciadas tienen la finalidad de solventar un problema intrínseco de Menéame, sino que están orientadas a mitigar los factores externos que actúan contra Menéame (y que, en mi opinión, el propio administrador ha incentivado con sus actuaciones) y que, en su aplicación, pueden perjudicar a la comunidad en sus quejas legítimas.