Strikes sin información 3

¿Pero Esto qué es?

www.meneame.net/story/strikes-sin-informacion

www.meneame.net/story/strikes-sin-informacion-2

﻿

Después de un banéo de 1 día y un baneo de 2 días, me han metido un baneo de un mes por el morro.

Eso si, sin ninguna explicación, como siempre.

Si bien el primer strike es porque no era consciente del cambio en las reglas del voto Spam, que ahora no sirve de nada más que para que te metan un strike si lo usas... Y el segundo strike me lo han puesto porque arbitrariamente han considerado que no puedes votar negativo más de X envíos de Delay, donde X es el numero que al moderador de turno se le antoje. Ahora llega un strike de un mes, sin ninguna explicación ni justificación. Espero que en algún momento vendrá algún moderador a reírse en mi cara inventándose lo que quiera.

Procedo a contextualizar:

(Ver en Comentarios, la imagen no carga)

Estos son mis últimos votos antes del baneo. Probando a ser mas participativo y usando uso del negativo como dijo imparsifal que hiciéramos decidí de vez en cuando entrar en candidatas y además de menear noticias, votar negativamente las que considero cansinas o sensacionalistas, etc.

Bien, uno puede o no estar de acuerdo con mis votaciones, lo que no podrá es decirme que estoy abusando del voto negativo contra ningún usuario. Y si alguno sale dos o tres veces es más que nada, que como sabéis hay ciertos momentos que algunos usuarios spamean un puñado de noticias detrás de otra y en esa hora aparecen varios envíos suyos en candidatas. De hecho me anduve con ojo al votar (Eso es lo que han conseguido con los strikes) de no votar negativo muchas veces a un mismo usuario ya que había una decena de envíos suyos y al menos la mitad me parecían negativizables, así que me vi obligado por el anterior strike a no votarle negativo ya que consideraron los maravillosos moderadores de que estaría abusando del voto negativo contra un usuario concreto.

En cuanto a mis comentarios en ese escaso tiempo entre baneos solo encuentro este como destacable:

(Ver en Comentarios, la imagen no carga)

Como muchos sabéis, Delay tenía una entropía miserable ya que envía siempre lo mismo desde los mismos medios y como cambiaron los cálculos para que la entropía tuviese mayor efecto, Delay comenzó a mandar envíos de todo tipo de fuentes de una manera muy graciosa y destacable. Así que decidí comentarlo. Como se puede ver se sumó Suspicious que no sé ni quien es y de muy malas maneras se expresó y todos salieron a llamar a los admins y tal ¿Pagué yo por lo que comentó ese usuario? No lo puedo saber, ya que los Strikes siguen siendo sin información.

¿Si se equivocaron los admins me pedirán disculpas aquí públicamente? ¿O preferirán huir hacia adelante y decir que mi comentario es penable? En ese escaso tiempo creo que solo hice un par de comentarios en noticias de Delay, y eso es realmente difícil ya que gran parte de las portadas son suyas ¿Tengo prohibido valorar o comentar envíos de Delay y compañía? Porque en tal caso me inhabilitan para participar en esta web siendo que la mitad del contenido es de ese grupo. Y ojo, que vendrá ahora el grupito a votarme negativo el artículo así como me votan negativo otros envíos. Que si vemos la relación de negativos que les habré puesto a ellos y ellos a mi en este año nos sorprenderá que ellos me negativizan por lo menos diez veces más y sin consecuencias.

Si dudan, vayan a mi historial del día 19 y 20 a ver que hice o dije. No encontraran más que lo que les muestro.

Yo creo que tras mis dos artículos y siendo un don nadie aquí, los moderadores decidieron meterme un strike de un mes por el morro a ver si así me inhibía y pasaba a otra cosa. De paso me arramplaron todo el karma y me tiré otros 15 días más para poder participar o crear este artículo.

Bueno aquí están mis lloros otra vez y a la espera de que me vuelvan a banear por la cara. Pero al menos dejo constancia de como se las gastan aquí con usuarios antiguos.

Venga, a echarnos unas risas. Saludos.