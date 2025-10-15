Strikes sin información

¿Pero esto qué es?

Tengo un strike0 de tiempo atrás que al menos enlazaba con un comentario para poder ver a cuento de qué era.

¿Pero esto? Esto si es automatizado debería indicar qué ha detectado por lo menos. Pero si ha sido puesto por una persona es como poco pitorreo.

Más de una década sin strikes aquí y ahora que veo como los dan es para reírse.

¿Que escriba yo a un correo para pedir información? Vaya trato al usuario, será de lo peor que vi nunca en una web.

Que si bien te pueden calzar un ban y no argumentar motivo alguno.

Quizás me lo han puesto por votar spam a Delay, que me lo han puesto por criticar la gestión, que me lo ponen por caer mal o por ideología. Total, sin dar motivos te pueden cerrar la cuenta y no puedes reclamar nada ni decirle a nadie qué ha pasado.

Eso sí, aquí los grises en primera plana de cada noticia durante meses insultando, incitando al odio y tratando de saborear el funcionamiento de la web.

Y que se ahorre el que sea de decirme que me lo merezco por incumplir la norma que sea. No es ese el tema. El tema es que no se me ha dado ninguna información. Si es que insulte 300 veces seguidas acosando a alguien que lo ponga en el strike. Punto.

Cómo pretende que deje de incumplir lo que he incumplido si no me informan de qué incumplí. ¿Que me mandan a volver a ver las normas de la comunidad para descubrir que tras los cambios el voto spam es irrelevante porque Delay alterna fuentes para dirigir la linea editorial de Meneame libremente? ¿Ha sido por eso? ¿Por redactar mal los envíos? ¿Por acoso a un usuario? ¿Por microblogging? No es el por qué si no las formas lo que acabará por expulsar a los usuarios.

Y grises ahí, meses, embarrando e incumpliendo normas sin cesar. Y a mí me dan un strike automatizado... Pues vaya moderación.

Me voy en mi propia buambulancia, con casinos, y furcias... Es más, paso...