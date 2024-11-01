·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
202
clics
Meneame pierde 24.000 visitas más cada mes que pasa
Dice Livingtoneochentaytantos, gestor de la vieja meneame, que...
|
etiquetas
:
meneame
,
tardigram
14
3
5
K
0
tecnología
33 comentarios
14
3
5
K
0
tecnología
#9
powernergia
*
#7
No me lo digas: Nuestro "sesgo" es pensar que Israel es un estado genocida y para ti lo justo es que a Trump le dieran el Nobel.
A que acierto?
8
K
128
#18
Kmisetas
#9
Israel da puto asco. Te he jodido el relato eh, palmero..
5
K
-29
#19
powernergia
#18
"Israel da puto asco"
No me jodas pareces un rojo comentando en Menéene espero que Varsavsky vuelva a poner orden en este SinDios.
4
K
61
#20
Kmisetas
#19
Pues nada, habrá que largarse, como el resto.
3
K
11
#31
khalil
#9
Ahora mismo es el meme principal, pero esta moda pasará.
0
K
6
#11
PasaPollo
*
#7
Pensaba que eras un viejales donde otros tres puretas con nick y karma te aplaudían los chistes malos.
Ahora veo que estás aquí pero eres especial y mucho mucho mejor que los demás.
De hecho eres un ser humano puro, sin sesgos.
8
K
112
#4
Kmisetas
Siempre pueden echarle la culpa al heteropatriarcado o a Elon Musk. Lo de “plataforma de debate” hace tiempo que murió; ahora es un geriátrico ideológico donde cuatro puretas con nick y karma se aplauden los chistes malos entre sí. La caída de tráfico no es una tragedia, es una purga natural: cuando conviertes un foro en una catequesis de ultraizquierda, lo normal es que la gente se marche buscando aire limpio.
12
K
69
#6
PasaPollo
#4
Oye, sin acritud: ¿Entonces tú qué carallo haces aquí?
15
K
208
#7
Kmisetas
#6
Reirme de vuestro sesgo.
2
K
7
#14
oceanon3d
#7
Sabes aquel que iba por una autopista y se encontraba todos los coches en sentido contrario ....
2
K
27
#17
Kmisetas
#14
Sabes cuál es la diferencia, amigo del carril único? Que mientras tú vas con el intermitente moral puesto en modo permanente, los demás ya salimos de la autopista hace rato porque olía a secta cerrada. Menéame no va en dirección contraria: está dando vueltas en la rotonda del dogma desde hace años.
5
K
3
#22
Glidingdemon
#17
pero si sigues aquí, que estas diciendo que ya saliste de la autopista
además dices que estas aquí para reírte de nuestro sesgo, yo lo que creo es que estas aquí para que nos Partamos la caja de ti y de tu sesgo. Por cierto Hazte caso y cierra al salir.
2
K
24
#26
Kmisetas
#22
Y ahí seguís, en vuestro cámara de eco resonando entre risas mientras perdéis usuarios por miles día a día.
1
K
8
#27
Glidingdemon
#26
todavía sigues por aquí, en nuestra cámara del eco? Yo no he perdido nada más que las llaves de mi furgoneta, y sospecho que ha sido mi hija mayor quien se la ha llevado para no tener que buscar luego aparcamiento con su coche, así que te vuelvo a repetir, todavía sigues por aquí? Ten cuidado puede ser que al final te hagas rojo, humorista sin gracia tipo Arévalo ya lo eres. Cierra al salir.
0
K
8
#16
Meinhard
#7
Sigue sigue, que como humorista casposo eres muy bueno.
0
K
10
#8
treu
#6
www.meneame.net/story/meneame-pierde-24-000-visitas-mas-cada-mes-pasa
0
K
10
#12
PasaPollo
*
#8
¿Mande? ¿Qué tiene que ver lo que me mandas con que el pobre diablo de
@Kmisetas
siga aquí?
2
K
40
#15
Postmeteo
#6
Inercia
1
K
23
#13
oceanon3d
*
#4
Catequesis de ultra izquierda = manejar información de forma racional despreciando la falsa información.
7
K
79
#29
Regreso
#13
Aquí hay catequesis de ultraizquierda desde hace muuuuchos años, amigo. No existe debate ni se puede decir nada que se salga de cuatro dogmas concretos. Es un poco reflejo de la sociedad, que ya la gente es incapaz de debatir, aceptar y respetar que existen otras opiniones diferentes a las suyas. La sociedad está cada vez más polarizada y en general desde mi experiencia los de derechas suelen ser más tolerantes y respetuosos con las opiniones contrarias que al revés. A menéame a este paso le quedan un par de años como mucho.
1
K
19
#23
Bhuvaya
#4
los derechosos sólo sabéis llorar
2
K
28
#30
khalil
#4
Además cada vez son más intransigentes. Es una matamorfosis que no logro explicarme.
0
K
6
#10
oceanon3d
*
Yo soy muy fiel desde hace una década ... y me han strikeado tres veces seguidas en un corto periodo de tiempo sin que a estas alturas sepa los motivos. Una más y baneado. Y entonces hasta luego Lucas. Eso lo tengo claro.
No se; lo mismo por escribir esto mañana estoy fuera
4
K
50
#25
TripleXXX
#10
Es un vicio como el tabaco.
De todas formas, cuando tienes un servicio gratuito como este pues debes aceptar las decisiones o caprichos de los propietarios aunque te parezcan injustas.
Yo administré durante algunos años un foro con 8k de usuarios aunque seguramente sólo habría 1k activos y no teníamos ni publicidad, lo pagábamos entre admin y moderadores pero cuando alguien empezaba a quejarse de sesgos o de las decisiones de los moderadores teníamos claro que si no te gusta algo regalado siempre tienes la opción de montar otro a tu gusto.
0
K
8
#32
khalil
#10
Los strikes dejaron ya de tener ningún sentido. Me han caido varios últimamente y soy incapaz de saber por qué causa.
0
K
6
#21
yokitolakaka
*
Normal, aqui o haces comentarios que gusten a la izquierda o te negativizan.
El nivel de discusión no esta muy allá.
4
K
42
#3
Katos
¡¡Que hostia, qué hostia!!!
No se por qué puede ser con una comunidad tan sesgada hipócrita, y con unos administradores qué son todo comprensión y sin sectarismo....
5
K
30
#1
Pertinax
*
Lo de los retardigramers es odio. Directamente. No saben vivir solos en su fediverso, necesitan enemigos a los que odiar y culpar de su soledad.
3
K
28
#2
Livingstone85.
#1
Yo lo he subido para reírnos un rato
3
K
58
#24
Ganpalo
Si es que coño pinto yo aquí que me machacan por decir que la flotilla lo único que llevaba, de ayuda humanitaria, era un bocadillo de chopedd caducado jejjejejejejejejejejejejejj
2
K
16
#33
SegarroAmego
Entras a Meneame y todo es Palestina, Ayuso, Alvise, y vuelta a empezar. Cualquiera que se pase por aquí sale por patas.
Esto es un circlejerk, una cámara de eco de Delay y su chupipandi coordinada K20 que han convertido esto en su cortijo
0
K
7
#5
Tx4
A mi no me pregunten, acabo de llegar
0
K
7
#28
Hollywoodlandia
Espera, las subidas de delay, harkon, sus clones y su propaganda no Dan visitas? Ahora mismo me pinchas y no sangro
0
K
6
Ver toda la conversación (
33
comentarios)
