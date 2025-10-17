Strikes sin información 2

¿Pero esto qué es?

www.meneame.net/story/strikes-sin-informacion

Que si el primer strike fue por votar 4 veces spam envíos de Delay. Que hay que suponerlo porque ningún admin me ha dicho nada y lo extraigo de lo que me comentasteis en el otro artículo ¿Ahora qué ha pasado? No he vuelto a votarle spam, y en mi historial hay tanto votos positivos como negativos a distintos usuarios.

Si fuese por algún comentario, deduzco que habría enlace al comentario, a alguno al menos.

Y repito, strike sin información ¿Cómo evitar infringir las normas que no se me indican?

Además, es muy sencillo todo. En 24 horas me han vuelto a poner el strike, por lo que sería en mi actividad en esas 24h. Que consta de el envío de algunos artículos algunos comentarios y algunos votos. Por comentarios no será si no se indican, por los artículos imagino que indican cuál sería, por lo que deduzco que me han baneado dos veces por la misma causa. Y eso me da que pensar que se hace más caso a los reportes de Delay y compañía que al sancionado.

Me han sancionado por votar spam 4 veces a Delay un día, dos veces. Es posible que mañana tenga otro strike por votar a Delay spam hace una semana 4 veces. Es como el día de la marmota.

¿Que me equivoco? Pueda ser, que venga un admin y me lo diga, y me diga de paso el motivo de los strikes.

Y ahora me voy en la buambulancia con mi bolsa de palomitas.