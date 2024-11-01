Navegando por twitter, encontré por casualidad un tuit de una chica con camiseta y vaqueros que pedía a grok que, sobre esa foto, le crease otra donde saliese en bikini. Grok accedió y generó la foto, exactamente igual a la original salvo por el hecho de que la chica llevaba un pequeño bikini rosa. Inmediatamente, en el mismo hilo decenas de usuarios pedían a grok que generase nuevas fotos de la chica. Algunos pedían fotos en tanga, otros fotos con posturas eróticas bastante explícitas, otros fotos con la chica vestida de soldado...