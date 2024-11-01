La izquierda estúpida en Aragón y en España

Ultimas elecciones municipales del año 2023, Huesca. Por la derecha se presentaron el PP y VOX; por la izquierda, el PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista, Equo y Contigo Huesca. Podemos sacó el 4,68 % de los votos, Contigo Huesca el 4,47 %, Chunta Aragonesista el 4,43 % y EQUO el 4,3 %. En total, los cuatro partidos sacaron el 17,78 % de los votos con cero concejales. VOX obtuvo el 10,5 % y consiguió tres concejales. Si la izquierda hubiera ido unida, hubiera obtenido cinco concejales. Hoy gobierna el PP.VOX
| etiquetas: elecciones aragón , izquierda dividida
Nunca en la historia democrática de los últimos años la izquierda aragonesa ha sido capaz de presentarse unida. Y para las elecciones al Parlamento aragonés de febrero de 2026 va a suceder lo mismo. Se van a presentar tres listas, con lo cual le van a regalar al PP y a VOX que gobiernen Aragón y después pondrán el grito en el cielo con las políticas reaccionarias que van a realizar, dejando a Aragón en un solar en manos privadas.
Ellos son los responsables. No "la izquierda".
PD: Incluir al PSOE en "la izquierda" da la risa
Y lo de que "una comision gestora" compuesta de a saber quien "gestione" el presupuesto municipal mejor ni hablar
Propongo a BlackRock o a algun fondo vinculado a los Aznar, Bahamonde-Polo.o algo semejante...