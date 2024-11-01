edición general
La izquierda estúpida en Aragón y en España

La izquierda estúpida en Aragón y en España

Ultimas elecciones municipales del año 2023, Huesca. Por la derecha se presentaron el PP y VOX; por la izquierda, el PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista, Equo y Contigo Huesca. Podemos sacó el 4,68 % de los votos, Contigo Huesca el 4,47 %, Chunta Aragonesista el 4,43 % y EQUO el 4,3 %. En total, los cuatro partidos sacaron el 17,78 % de los votos con cero concejales. VOX obtuvo el 10,5 % y consiguió tres concejales. Si la izquierda hubiera ido unida, hubiera obtenido cinco concejales. Hoy gobierna el PP.VOX

21 comentarios
#7 Nasser
Yo respeto todas las opiniones, pero no es cuestión solo de unirse es algo mucho más grave y está gran división no es inocente si no creada conscientemente y para eso se creó Sumar, que al final no ha sumado nada si no al revés por muchas buenas intenciones que albergarán sus creadores. De paso Feliz año a todos
#18 tierramar *
#7 Efectivamente no podemos ser unos inocentes, en los movimientos de izquierda siempre hay topos infiltrados, que además de pasar información promueven divisiones. Como hizo Errejón con Mas Madrid, no fue una inocente. Anguita referiendose a Errejon dijo: "yo no conozco a ese señor" . Viendo todas lar armas que el poder tiene para atacar las verdaderas opciones de izquierda, otra opción es votar a Escaños en Blanco para restar escaños a los partidos del Regimen.
porto #14 porto *
#12 No creo que se tengan que unir al PSOE, lo que tienen que unirse es entre ellos ya que las diferencias de programa son mínimas.
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
Esa Izquierda que no se une se llama Jodemos, anteriormente Podemos. :troll:
mmlv #13 mmlv
Es que los del Frente de Liberación de Judea son unos disidentes, y no digamos los del Frente Judaico Popular... y el lider del Frente Popular de Judea no se lleva con el del Movimiento Judaico de Liberación
#3 VFR
Y de unirse a psoe aun se mejoran resultados. Ah, no, que el psoe solo es de izquierdas cuando interesa
#4 Borgiano
#3 ahí le has dado. Si tan importante es parar a la turboderecha que se unan todos a la PSOE, porque si sólo se une la ultraizquierda no le quitan la mayoría a PP+Vox en ningún sitio
#5 tierramar
#3 No, PSOE es de derechas; la unica diferencia con el PP, es que por mantener la apariencia de izquierda, es capaz de coaliarse con partidos de izquierda de verdad, para luego hacer lo que le da la gana por la puerta de atrás. Pero por lo menos, los partidos de izquierda le frenan un poco en sus politicas neoliberales.
#10 VFR
#5 entonces está bien que la verdadera izquierda promueva que gobierne la derecha :-D
hakcer_dislexico #12 hakcer_dislexico
#5 Vosotros seguid con la cantinela de que el PSOE es de derechas y atomizad el voto entre frentes populares de judea y frentes judaicos populares, que ya vereis que descojono con los romanos de derecha de verdad.
#1 tierramar
Como ustedes saben, hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos y más veces en la misma piedra. En el caso de la izquierda aragonesa ya es una constante y no aprenden.
Nunca en la historia democrática de los últimos años la izquierda aragonesa ha sido capaz de presentarse unida. Y para las elecciones al Parlamento aragonés de febrero de 2026 va a suceder lo mismo. Se van a presentar tres listas, con lo cual le van a regalar al PP y a VOX que gobiernen Aragón y después pondrán el grito en el cielo con las políticas reaccionarias que van a realizar, dejando a Aragón en un solar en manos privadas.
#8 chavi
#1 Nope. Quienes le van a reglar al PP y VoX el gobierno de Aragón son los aragoneses.

Ellos son los responsables. No "la izquierda".

PD: Incluir al PSOE en "la izquierda" da la risa
#2 tierramar *
Propuesta si ven que la izquierda va a volver a dividirse y quedarse sin escaños. Otra opción es votar a Escaños en blanco, diferente a votar en blanco. El voto en blanco, nulo o abstención es como votar a los partidos como PP, PSOE. Mientras que votar a Escaños en blanco, que obtiene escaños o concejales, y luego no ocupan dichos puestos, nos ahorramos en políticos, y resta escaños a lso grandes partidos. Ejemplo: noviembre, 2023. Escaños en Blanco vacía su primera alcaldía Escaños en Banco ha obtenido 8 concejalías que quedarán vacías toda la legislatura. Una en Zubieta y 7 en Muruzábal donde además renuncia a gestionar el presupuesto del municipio del que se encargará una comisión gestora. escanos.org/logros/
#9 chavi *
#2 Y de qué sirvió dejar 8 concejalias vacías exsctamente?

Y lo de que "una comision gestora" compuesta de a saber quien "gestione" el presupuesto municipal mejor ni hablar
#16 tierramar *
#9 Se ahorraron toda la pasta que cuestan los sueldos privilegios de lso politicos y las subvenciones de los partidos; y sobre todo no favorece a los partidos mayoritarios les resta poder. Imaginen cuanto ahorrariamos si votaramos a Escaños en Blanco en las elecciones al Senado, un cementerio de elefantes que sólo sirve para que unos cuantos politicos arrinconados sigan viviendo a cuerpo de rey con nuestros impuestos.
#19 chavi
#16 Si. Poniendo a "gestores" a gestionar los presupuestos públicos, que puede ir mal?

Propongo a BlackRock o a algun fondo vinculado a los Aznar, Bahamonde-Polo.o algo semejante...xD
crycom #21 crycom *
#2 ¿De verdad confías en que si escaños en blanco consiguiese el escaño no lo ocuparía y cobraría por el puesto a nivel autonómico?
#6 chavi
Hubiera obtenido 5 concejales y quien gobernaría?
makinavaja #17 makinavaja
El problema es que la mayoría de esos partidos no son izquierda aragonesa, sino la delegación en Aragón de un partido de Madrid, bajo sus órdenes...
MIrahigos #11 MIrahigos
Pues yo para estas elecciones por primera vez en mi vida votaré al PP, a la trepa de Alegría ni aunque me maten y las opciones de izquierda es tirar el voto a la basura a si que la opción menos mala es Azcón y rezar para que saque los votos suficientes para gobernar sin Vox, además, me ha parecido valiente que adelante elecciones antes de plegarse a Vox. ¿Las políticas?… ¿Alguna diferencia con Lamban?
Olepoint #15 Olepoint
Es y será el eterno problema de la mente progresista. Las personas abiertas de mente tienen distintas formas de pensar, así que divergen, mientras que el fascismo tiene un pensamiento único al igual que las personas cortas de entendedéras, que también son bastante límitadas en su forma de pensar, siglos y siglos de pensamiento "único" lo demuestran -> Por ejemplo, un único pensamiento religioso.
