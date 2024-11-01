Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso

En uno de los últimos vídeos, Duato criticaba a la presidenta madrileña por la contratación de Hakuna "esa gente del Opus Dei, para que cante en la Puerta del Sol, que es la Puerta de todos, cristianos o no". Ahora, el bailarín y coreógrafo se ha visto obligado a crear una nueva cuenta de Instagram para poder seguir en contacto con todos sus seguidores.