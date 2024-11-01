edición general
Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso

Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso

En uno de los últimos vídeos, Duato criticaba a la presidenta madrileña por la contratación de Hakuna "esa gente del Opus Dei, para que cante en la Puerta del Sol, que es la Puerta de todos, cristianos o no". Ahora, el bailarín y coreógrafo se ha visto obligado a crear una nueva cuenta de Instagram para poder seguir en contacto con todos sus seguidores.

SeñorPresunciones
Vaya, ¿Y la libertaz aquella dónde se quedó?
AndresEl_Lanas
#1 la libertad es la de la derecha para decir cualquier estupidez que se les pase por la cabeza, y si es contra la izquierda, mejor. No para para decir lo que uno quiera, ¿que te habías pensado?
SeñorPresunciones
#2 Pero, pero, pero... entonces la Bella Ayuso nos miente? No puede ser, mi mundo se tambalea, mis principios se derrumban... xD
tul
#3 claro que os miente y tambien os roba pero piensa en lo realmente importante, cuando estes en calle pasando y hambre y frio no sera porque un rojo te robo la sanidad, la educacion, las pensiones y tu casa :troll:
Ukchay
#1 yo esperaría, estoy seguro de que Ayuso denunciará esta censura :palm:
hacesueño
#1 Es muy fuerte que la Presidenta de la Comunidad de Madrid vaya en contra de "un ciudadano particular"
camvalf
#1 En poder soltar a sus umpalumpas a cualquiera que critique a esos degenerados.
rogerillu
La cultura de la cancelación de la que habla la derecha casualmente siempre se aplica a la izquierda.
Felipe_Cestos
#5 Que dictadura comunista tan rara es esta, en la que la derecha tiene tanto poder.
laruladelnorte
"Por ir en contra de esta señora ya me han cancelado cinco espectáculos en Teatro del Canal",

Aviso a navegantes,hay personas intocables con las que no te puedes meter.
maquingo
Mejor era no crear mas cuentas en ese sitio
dunachio
IG cerrando cuentas a los que dicen cosas que les gusta ... menéame, NO HAGAS LO MISMO.
www.meneame.net/story/las-cosas-de-2026
Eukherio
#8 Creo que cualquiera puede intuir que no es casualidad que la mitad de medidas estén dirigidas a proteger a cierto fan del insulto al que no le gustan tanto las réplica. Lo van a hacer sí o sí.
chemari
Mientras tanto Nacho Cano....
Gurripander
Pues me largo de Instagram, los comentarios de Nacho, eran de las pocas cosas interesantes, que había...
