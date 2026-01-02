·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12186
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
8374
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
5455
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3576
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
3230
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
más votadas
595
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo
492
El Instituto de Bioingeniería de Cataluña revierte el Alzheimer en ratones usando inyecciones de nanopartículas
396
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley
232
Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones
487
Julian Assange 2001: la guerra es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
16
clics
Las cosas de 2026
Algunos apuntes de cosas en las que vamos a trabajar en este nuevo año
|
etiquetas
:
penalizaciones
,
notame
,
persecuciones
3
0
0
K
50
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
50
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Feindesland
Bueno, me parecen bien casi todas,
La última es como decir que quien denuncie al ayuntamiento se tendrá que marchar del pueblo... Pero lo entiendo.
0
K
18
#1
Popsandbangs
*
youtu.be/WUaG3Hio9LQ?si=ywP65vAnb0e68Gd4
0
K
10
#2
owiks
vamos a establecer una fórmula que analice los votos negativos de un usuario a otro y, pasado un porcentaje, al usuario negativizador se le quitará el uso del voto negativo durante un periodo (largo) de tiempo.
@blackheart
Tu vida se ha vuelto más difícil
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La última es como decir que quien denuncie al ayuntamiento se tendrá que marchar del pueblo... Pero lo entiendo.
@blackheart Tu vida se ha vuelto más difícil