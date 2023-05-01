edición general
Los CEOs son carísimos ¿Por qué no automatizarlos? [EN]

La remuneración de los ejecutivos suele ser el tema más polémico en una junta general anual. Hay buenos argumentos a favor de automatizar desde arriba en lugar de desde abajo. Como sabemos por "Pensar rápido, pensar despacio", libro de mesita de noche de todos los directores ejecutivos, la toma de decisiones humanas es producto de sesgos y suposiciones irracionales. Esta es una de las razones por las que la estrategia es tan difícil y estos puestos tan bien remunerados. Así que hay buenas razones para delegar esta tarea al software.

Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96 *
Es curioso porque los directivos de cooperativas y otras entidades de la Economía Social, aunque sean grandes empresas como Consum, o de sectores altamente remunerados como la banca (las cooperativas de crédito), resulta que no cobran millonadas y esas empresas funcionan igualmente.

Quizá es que no tiene sentido pagarle 100 veces más al directivo que al empleado raso, por ejemplo, el ratio medio en cooperativas ronda el 6:1 entre el que más cobra y el que menos cobra.

Supercinexin #12 Supercinexin
#8 En realidad, éstos señores superiores tan superinteligentes y diferenciados de nosotros, los putos parias, han creado como no puede ser de otra manera con su ingenio y su superior intelecto la herramienta definitiva: la Inteligencia Artificial.

Pertinax #15 Pertinax *
El día en que se proponga en MNM se olvida la tontería.
#1 Meinhard
Porque los CEO son los que suelen tomar las decisiones, y no van a boicotearse a si mismos.
domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
#1 He entrado a decir esto, veo que ya está puesto y me voy por donde he venido.
jm22381 #7 jm22381
#1 #3 Hasta que llegue alguna empresa dirigida por IA o un broker IA que haga más dinero que sus versiones con humanos. En ese momento el efecto cascada hará que se extingan... pero ocurrirá lo mismo con empresas con empleados IA o robots. ¿Cómo quebraste? De dos maneras: gradualmente, y luego de golpe.
elmakina #13 elmakina *
#7 a ver, artista, no es solo “hacer más dinero”, es confianza, responsabilidad, reputación acumulada... Un CEO da la cara, firma, responde legal y socialmente, tiene historial, relaciones que puedes evaluar, lo puedes presionar, controlar o incluso amenazar... una IA no, o al menos no de la misma manera, por muy bien que optimice números.
Peka #9 Peka
Mejoraría la productividad de toda la empresa al instante. Es lo que dicen los CEOs cuando controlan los salarios de las consultorías en el convenio.
ChatGPT #5 ChatGPT
Cuando la IA vaya a jugar al golf y meta a amigotes en el consejo,‘podrá reemplazar a los ceos
DrEvil #4 DrEvil
Por mucho que pese, el valor que aportan los CEOs muchas veces es su agenda: poder llamar a este o al otro, tener influencia en tomas de decisiones, saber las cosas por contactos personales, etc.

Es injusto y todo eso, pero por ahora no creo que se pueda automatizar.
Veelicus #6 Veelicus
#4 efectivamente, lo que se puede resumir en Corrupcion.
PauMarí #11 PauMarí
#6 algo así como decir "palco del Bernabéu"?
Cc #4
frg #14 frg
#4 Creo que exageras. Menos cuando "rozan la ilegalidad" puedes sustituirlos por un dado en el 99℅ de las ocasiones.
DrEvil #16 DrEvil
#14 Conozco personalmente altos directivos de empresas que lo son por ser la pareja de, o el cuñado de, o sencillamente haber nacido en una familia con las conexiones adecuadas. Tampoco es nada ilegal, pero van a jugar al golf con tal persona, o su prima conoce a tal otra y se ha enterado de XXX cosas, o sencillamente le inspira confianza al dueño de tal empresa y prefiere contratar con él que con alguien que no conoce.

Y eso a veces marca la diferencia entre que la empresa obtenga un contrato millonario o no. Es legítimo que un empresario prefiera tener esos contactos.
Don_Pixote #10 Don_Pixote
Pues el de mi empresa le falta poco para ser IA

30000 empleados y el tío se pasa el día en LinkedIn liándola…
elmakina #3 elmakina
Se buscan voluntarios para poner a decidir sobre su dinero a una "máquina".
