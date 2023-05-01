Los CEOs son carísimos ¿Por qué no automatizarlos? [EN]

La remuneración de los ejecutivos suele ser el tema más polémico en una junta general anual. Hay buenos argumentos a favor de automatizar desde arriba en lugar de desde abajo. Como sabemos por "Pensar rápido, pensar despacio", libro de mesita de noche de todos los directores ejecutivos, la toma de decisiones humanas es producto de sesgos y suposiciones irracionales. Esta es una de las razones por las que la estrategia es tan difícil y estos puestos tan bien remunerados. Así que hay buenas razones para delegar esta tarea al software.