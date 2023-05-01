Los CEOs son carísimos ¿Por qué no automatizarlos? [EN]

La remuneración de los ejecutivos suele ser el tema más polémico en una junta general anual. Hay buenos argumentos a favor de automatizar desde arriba en lugar de desde abajo. Como sabemos por "Pensar rápido, pensar despacio", libro de mesita de noche de todos los directores ejecutivos, la toma de decisiones humanas es producto de sesgos y suposiciones irracionales. Esta es una de las razones por las que la estrategia es tan difícil y estos puestos tan bien remunerados. Así que hay buenas razones para delegar esta tarea al software.
| etiquetas: empresas , ias , automatización , desde arriba , ceos
Quizá es que no tiene sentido pagarle 100 veces más al directivo que al empleado raso, por ejemplo, el ratio medio en cooperativas ronda el 6:1 entre el que más cobra y el que menos cobra.
¿Cómo es posible que en… » ver todo el comentario
Ahora somos nosotros, los pobrecitos parias mucho menos inteligentes y más bobos quienes no necesitamos de su presencia, ni mucho menos de su excesivo consumo de recursos, ni todavía menos de sus caprichos de niño repelente de "voy a crear mi… » ver todo el comentario
Esto ya pasa en campos como la medicina, donde hay algoritmos que estadísticamente aciertan más que humanos y aun así la gente desconfía cuando el caso… » ver todo el comentario
Es injusto y todo eso, pero por ahora no creo que se pueda automatizar.
Cc #4
Y eso a veces marca la diferencia entre que la empresa obtenga un contrato millonario o no. Es legítimo que un empresario prefiera tener esos contactos.
30000 empleados y el tío se pasa el día en LinkedIn liándola…