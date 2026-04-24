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EE UU afirma que no cuenta con Europa: “Lleváis años beneficiándoos de nuestra protección y se ha acabado”

EE UU afirma que no cuenta con Europa: “Lleváis años beneficiándoos de nuestra protección y se ha acabado”

Así se ha pronunciado en una comparecencia desde el Pentágono en la que también ha afirmado que el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz “está creciendo y tomando alcance global”.

| etiquetas: eeuu , trump , ormuz , iran , ue
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
javibaz #2 javibaz
¿Protección? Ya se creen sus propios bulos. :palm:
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Destrozo #10 Destrozo
#2 gracias a ellos nos montaron un atentado de tres pares de cojones
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
Así es como lo llamaba al Capone: "protección"
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Gry #3 Gry
Ahí tienen la puerta.
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mahuer #1 mahuer
Nuestros confiables aliados...
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Deviance #8 Deviance
Pues fenomenal, ale, con Dios, majos......
Que hartazgo con estos putos sobraos de los cojones.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Creo que tal y como están las cosas en el mundo más nos convendría a todos los países aliarnos con China. Hasta ahora ha demostrado su contención ante las provocaciones, su incorruptibilidad en la administración del estado y que todo lo que hace con sus políticas es intentar mejorar la vida de sus ciudadanos dotándoles de infraestructuras y servicios.
Aunque también tiene que gastar dinero en armamento para defenderse de quien actualmente es el país con las intenciones más inciertas de toda la historia. Si no fuese por eso china tendría ya una base en la luna.
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#6 Alcalino
La razón de existir de la OTAN es para que EEUU pueda colocar sus interceptores en territorio europeo para protegerse de los ICBM rusos.

Está claro que EEUU ya no necesita a la OTAN porque Trump es amigo de Putin, y han decidido repartirse Europa entre los dos.
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Todos estos años nos han salvado de múltiples invasiones y ataques con misiles. Gracias, ya podéis largaros.
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powernergia #5 powernergia
A ver si les mandamos pronto a tomarporculo.
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Romfitay #11 Romfitay
Pues ale, gracias por todo. Nos vamos con los chinos, que nos gustan más.
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menéame