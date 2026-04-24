·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9936
clics
La foto de la visita del equipo de tenis de la Universidad de Georgia a la Casa Blanca se vuelve viral por las razones equivocadas [EN]
5469
clics
Faisán intenta ligar con una faisana
6964
clics
Cosquillas a dos zorros
8159
clics
Una noticia difícil de dar
5490
clics
Hay menos conejos
más votadas
456
Menéame se desengancha de las plataformas estadounidenses
497
Europa Laica premia a Héctor de Miguel por su defensa de la libertad de expresión frente al acoso judicial de organizaciones integristas religiosas
346
La Policía dice que no encuentra a Daniel Esteve (Desokupa) para notificarle que tiene que declarar por sus amenazas a Pablo Iglesias
452
China enciende Cuba: 75 parques solares rompen la oscuridad de los apagones
392
Cincuenta años de las torturas que dejaron en evidencia al Estado español
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
48
clics
EE UU afirma que no cuenta con Europa: “Lleváis años beneficiándoos de nuestra protección y se ha acabado”
Así se ha pronunciado en una comparecencia desde el Pentágono en la que también ha afirmado que el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz “está creciendo y tomando alcance global”.
|
etiquetas
:
eeuu
,
trump
,
ormuz
,
iran
,
ue
14
3
0
K
202
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
202
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
javibaz
¿Protección? Ya se creen sus propios bulos.
10
K
120
#10
Destrozo
#2
gracias a ellos nos montaron un atentado de tres pares de cojones
2
K
35
#4
Stathamdepueblo
Así es como lo llamaba al Capone: "protección"
7
K
95
#3
Gry
Ahí tienen la puerta.
5
K
81
#1
mahuer
Nuestros confiables aliados...
4
K
57
#8
Deviance
Pues fenomenal, ale, con Dios, majos......
Que hartazgo con estos putos sobraos de los cojones.
4
K
52
#9
Nube_Gris
Creo que tal y como están las cosas en el mundo más nos convendría a todos los países aliarnos con China. Hasta ahora ha demostrado su contención ante las provocaciones, su incorruptibilidad en la administración del estado y que todo lo que hace con sus políticas es intentar mejorar la vida de sus ciudadanos dotándoles de infraestructuras y servicios.
Aunque también tiene que gastar dinero en armamento para defenderse de quien actualmente es el país con las intenciones más inciertas de toda la historia. Si no fuese por eso china tendría ya una base en la luna.
3
K
38
#6
Alcalino
La razón de existir de la OTAN es para que EEUU pueda colocar sus interceptores en territorio europeo para protegerse de los ICBM rusos.
Está claro que EEUU ya no necesita a la OTAN porque Trump es amigo de Putin, y han decidido repartirse Europa entre los dos.
2
K
33
#7
Un_señor_de_Cuenca
Todos estos años nos han salvado de múltiples invasiones y ataques con misiles. Gracias, ya podéis largaros.
1
K
27
#5
powernergia
A ver si les mandamos pronto a tomarporculo.
1
K
24
#11
Romfitay
Pues ale, gracias por todo. Nos vamos con los chinos, que nos gustan más.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que hartazgo con estos putos sobraos de los cojones.
Aunque también tiene que gastar dinero en armamento para defenderse de quien actualmente es el país con las intenciones más inciertas de toda la historia. Si no fuese por eso china tendría ya una base en la luna.
Está claro que EEUU ya no necesita a la OTAN porque Trump es amigo de Putin, y han decidido repartirse Europa entre los dos.