Un correo electrónico del Pentágono insinúa la suspensión de España de la OTAN y otras medidas por la disputa con Irán [ENG]

Un correo electrónico interno del Pentágono describe las opciones que tiene Estados Unidos para castigar a los aliados de la OTAN que, según cree, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, incluyendo la suspensión de España de la alianza y la revisión de la posición de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según declaró un funcionario estadounidense a Reuters.
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el 90% de los militares yankis estarán pensando que de pedirlo formalmente el zanahorio , entre tramites y discusiones ya se acabara su mandato o se morirá o lo morirán antes
Lo mejor que nos puede pasar es que la propia OTAN se disuelva de una puta vez o mejor, que USA la abandone a ver si europa se pone las pilas
Desde el momento que yankis y pérfidos aceptaron Franco como animal de compañía despues de "liberar europa" del fascismo ya se veía que iban a lo suyo y no a lo de todos
No sabemos quién lo manda ni a quien se dirige, de hecho el artículo ni se lo pregunta. No sabemos el motivo ni el contexto, no sabemos siquiera si el correo se crea y manda específicamente para montar ruido en torno a la evidente soledad de los dos tontos muy tontos o quizás solo para dar munición a los otanistas, extremoderechos o lo que toque.
Lo más curioso de que salga a la luz ¿Aporta algo nuevo? Ya se sabía el encabronamiento de este con España ...¿Meter miedo?
Gracias usanos!
Acuerdos firmados con Franco y luego ratificados por nuestros queridos presidentes peperos y "socialistas"
Bajo los estatutos de la propia OTAN, España y otros países no han hecho absolutamente nada incorrecto, y por tanto oficialmente, no se le puede reprochar nada.
Otra cosa son las represalias extraoficiales que pueda tomar EEUU, pero eso daría derecho a España a responder
Y luego lidiar con Marruecos/USA, empezarían a pasar cosas raras e ingerencias aún mas importantes de potencias extranjeras...
Más allá del gustazo de decir OTAN no.... no acabo de ver las ventajas reales.