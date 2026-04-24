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Un correo electrónico del Pentágono insinúa la suspensión de España de la OTAN y otras medidas por la disputa con Irán [ENG]

Un correo electrónico interno del Pentágono describe las opciones que tiene Estados Unidos para castigar a los aliados de la OTAN que, según cree, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, incluyendo la suspensión de España de la alianza y la revisión de la posición de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según declaró un funcionario estadounidense a Reuters.

| etiquetas: pentágono , suspensión , españa , otan
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡no hay huevos, zanahorio!
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#4 Grahml
#1 Si se lo piden al Ratta, por descontado echaría a España de la OTAN, mientras él está con la boca llena chupándosela a su daddy.
2 K 42
Aokromes #6 Aokromes
#1 me pregunto si haciendo una campaña en x por expulsar a españa de la otan mencionando a la casa blanca daria resultado xD
2 K 36
tul #21 tul
#6 la llorera que le iba a entrar a los derechuzos iba a ser epica
0 K 13
Dene #12 Dene
#1 lo que no hay es mecanismos legales para que la otan suspenda a nadie, ni para expulsar
el 90% de los militares yankis estarán pensando que de pedirlo formalmente el zanahorio , entre tramites y discusiones ya se acabara su mandato o se morirá o lo morirán antes
Lo mejor que nos puede pasar es que la propia OTAN se disuelva de una puta vez o mejor, que USA la abandone a ver si europa se pone las pilas
1 K 25
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Lo acabo de oír en TVE. Posiblemente sea algo que acabe un TACO, pero debería servir para que nos demos cuenta que EEUU no es nuestro aliado, que se mueve por sus propios intereses y que los líderes europeos no están reaccionando en consecuencia
6 K 77
Dene #13 Dene *
#3 nunca lo fue (aliado)
Desde el momento que yankis y pérfidos aceptaron Franco como animal de compañía despues de "liberar europa" del fascismo ya se veía que iban a lo suyo y no a lo de todos
0 K 12
ipanies #5 ipanies
A ver si al final tenemos que agradecer que los Usanos hayan elegido a un anormal como éste!!!! Si fomenta las energías verdes como hasta ahora y además nos saca de esa organización terrorista?!?! Busca quien te dé más!!!
3 K 50
ochoceros #17 ochoceros
#5 A ver si hay suerte y de la misma sacamos las bases yankis de España :->
0 K 11
TipejoGuti #9 TipejoGuti *
A ver, no es un correo interno, es un tipo que dice que trabaja en el pentágono y dice haber visto un correo interno.
No sabemos quién lo manda ni a quien se dirige, de hecho el artículo ni se lo pregunta. No sabemos el motivo ni el contexto, no sabemos siquiera si el correo se crea y manda específicamente para montar ruido en torno a la evidente soledad de los dos tontos muy tontos o quizás solo para dar munición a los otanistas, extremoderechos o lo que toque.
Lo más curioso de que salga a la luz ¿Aporta algo nuevo? Ya se sabía el encabronamiento de este con España ...¿Meter miedo? :roll:
2 K 36
shinjikari #11 shinjikari
#9 Exacto. Y todo eso sin contar con que, probablemente, necesitaría el consenso de TODOS los miembros para hacerlo. Esto es una no-noticia con todas las letras.
1 K 23
tul #22 tul
#11 consenso? es su otan y se la folla cuando quiere, el resto son unos mariachis
0 K 13
Jack_Halcyon #8 Jack_Halcyon
Si hay que votar, yo voto a favor y bases fuera.
2 K 32
#19 Juantxi
Reconocen que en la NATO no hay más ley que la suya y por tanto que no es una alianza sino un cortijo del Tío Sam. Espero que los europeos la abandonen, aunque lo más justosería expusar a USA después de amenazar con quedarse Canadá y Groelandia.
1 K 24
Robus #18 Robus
¿Entonces ya no hay que gastarnos el presupuesto en armas? o_o

Gracias usanos!
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#7 chavi
Seria esupendo. Se expulsa al ejercito de EEUU del territorio nacional y fuera caretas
0 K 12
Dene #14 Dene *
#7 el ejercito USAno está en Españita por acuerdos bilaterales al margen de la OTAN
Acuerdos firmados con Franco y luego ratificados por nuestros queridos presidentes peperos y "socialistas"
0 K 12
Ainhoa_96 #20 Ainhoa_96
#7 Y se le ofrece la base a China :-D eso dolería muchísimo..
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Noeschachi #2 Noeschachi
El muro de pago no me deja descubrir si nos ha tocado la lotería... Fuera OTAN y Malvinas argentinas? :->
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#16 Alcalino
EEUU pide eso bajo la premisa de que la OTAN es el chico de los recados.

Bajo los estatutos de la propia OTAN, España y otros países no han hecho absolutamente nada incorrecto, y por tanto oficialmente, no se le puede reprochar nada.

Otra cosa son las represalias extraoficiales que pueda tomar EEUU, pero eso daría derecho a España a responder
0 K 9
#15 angar300
Sólo un estúpido es capaz de deshacerse de sus esclavos por una rabieta. Que lo haga.
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#10 Sigo_intentandolo
Tengo sentimientos encontrados... pero esta claro que si nos sacan/salimos de la OTAN nuestro presupuesto en defensa se tiene que disparar... y posiblemente habría que volver poner la mili.

Y luego lidiar con Marruecos/USA, empezarían a pasar cosas raras e ingerencias aún mas importantes de potencias extranjeras...

Más allá del gustazo de decir OTAN no.... no acabo de ver las ventajas reales.
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tul #23 tul
#10 claro porque ahora las guerras se ganan teniendo mas soldados que el enemigo, no seras almirante o mariscal de campo verdad? :troll:
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menéame