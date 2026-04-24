Un correo electrónico del Pentágono insinúa la suspensión de España de la OTAN y otras medidas por la disputa con Irán [ENG]

Un correo electrónico interno del Pentágono describe las opciones que tiene Estados Unidos para castigar a los aliados de la OTAN que, según cree, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, incluyendo la suspensión de España de la alianza y la revisión de la posición de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según declaró un funcionario estadounidense a Reuters.