¿Estamos ante el colapso de la OTAN? (La Base)  

En el programa de hoy Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el momento crítico que atraviesa la OTAN, a raíz de que se haya hecho más evidente que nunca, con las amenazas de Donald Trump a Dinamarca por Groenlandia, que es una organización que no sirve para garantizar la defensa militar de Europa. Con la participación del ensayista y analista político Raúl Sánchez Cedillo.