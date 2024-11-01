edición general
¿Estamos ante el colapso de la OTAN? (La Base)  

En el programa de hoy Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el momento crítico que atraviesa la OTAN, a raíz de que se haya hecho más evidente que nunca, con las amenazas de Donald Trump a Dinamarca por Groenlandia, que es una organización que no sirve para garantizar la defensa militar de Europa. Con la participación del ensayista y analista político Raúl Sánchez Cedillo.

| etiquetas: colapso de la otan , la base , donald trump , estados unidos
#5 candonga1
Pozzi dice que... irrelevante!!!


Cómo cambia el cuento, verdad?
Tkachenko #7 Tkachenko
#5 menudo juego con las cuentas lleva el tío, ya nos ha infestado el envio
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Esperemos que sí y los políticos europeos lo entiendan.
Ahora mismo, no sirve para la defensa, solo es un medio de control yanki sobre Europa.
azathothruna #1 azathothruna
Azathoth te oiga.
No mas burbuja militar para los europedos.
Que vuelvan a sus tradiciones BARBARAS
Barney_77 #2 Barney_77
Los que están o estaban a sueldo de Irán, los que apoyaban y apoyan a Maduro y su dictadura usurpadora de elecciones, los que defendían con vehemencia que Ucrania tenía que rendirse desde el primer momento y defendían las actuación de Putin porque patatas. Si ñ, esos mismos, haciendo un análisis para nada sesgado de la situación actual. Todo verdad verdadera de la buena
Olepoint #6 Olepoint
#2 ¿ Tú qué fumas ?

youtu.be/qx-pbK3eXDw
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo *
#2 Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.

Empezando por lo obvio de que una trabajadora de Rusia Today, cuando la echaron por oponerse a Putin en Ucrania, entró en la Base y explicó mil veces por qué se oponía a Putin.

Pero da igual, como no defendían a EEUU, eran pro Putin. No existen grises en la cabeza de algunos. Incluso en los que ya no pueden defender a EEUU.
