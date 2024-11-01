¿Estamos ante el colapso de la OTAN? (La Base)  

En el programa de hoy Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan el momento crítico que atraviesa la OTAN, a raíz de que se haya hecho más evidente que nunca, con las amenazas de Donald Trump a Dinamarca por Groenlandia, que es una organización que no sirve para garantizar la defensa militar de Europa. Con la participación del ensayista y analista político Raúl Sánchez Cedillo.
| etiquetas: colapso de la otan , la base , donald trump , estados unidos
Cómo cambia el cuento, verdad?
Ahora mismo, no sirve para la defensa, solo es un medio de control yanki sobre Europa.
www.meneame.net/user/carakola/history
No mas burbuja militar para los europedos.
Que vuelvan a sus tradiciones BARBARAS
youtu.be/qx-pbK3eXDw
Empezando por lo obvio de que una trabajadora de Rusia Today, cuando la echaron por oponerse a Putin en Ucrania, entró en la Base y explicó mil veces por qué se oponía a Putin.
Pero da igual, como no defendían a EEUU, eran pro Putin. No existen grises en la cabeza de algunos. Incluso en los que ya no pueden defender a EEUU.