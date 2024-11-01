edición general
7 meneos
114 clics

China destroza a EE. UU. con su nueva IA: más potente que ChatGPT y completamente GRATIS

El gigante asiático acaba de dar un golpe de efecto en la carrera mundial por dominar la inteligencia artificial y sigue dejando claro que quieren dominar esta lucha tecnológica, cueste lo que cueste. La empresa Alibaba ha lanzado oficialmente Qwen, una aplicación gratuita y abierta que promete convertirse en el asistente personal definitivo. Este nuevo asistente no busca ser solo nuestro chatbot de confianza: quiere ir mucho más allá y convertirse en una plataforma desde la que podamos acceder a todo tipo de servicios necesarios en el día a...

| etiquetas: qwen , chatbot ia , china , alibaba , asistente , código abierto , gratis
5 2 2 K 63 actualidad
13 comentarios
5 2 2 K 63 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 xaxipiruli
que tu correo no tendrá faltas de ortografía :troll:
1 K 21
ChatGPT #4 ChatGPT
voy a subirle los datos confidenciales de mi empresa para que me redacte mejor un correo... qué puede pasar?
1 K 21
Dragstat #6 Dragstat *
#4 ¿qué pasa @ChatGPT? ¿te pone nervioso la competencia? :troll:
7 K 110
ChatGPT #7 ChatGPT
#6 hombre, es que yo vengo del pais de las libertades, los chinos son malos, malísimos... comunistas!
1 K 31
Bixio7 #8 Bixio7
#7 spoiler: ninguno es el bueno
0 K 10
ChatGPT #9 ChatGPT
#8 vaya chorprecha!
0 K 11
#3 Leclercia_adecarboxylata
¿Se sabe si va a ser gratis?
0 K 20
#1 Eukherio
Raro ver una noticia así en La Razón. Mucha publi debe comprar Aliexpress.
1 K 18
#2 La_Prensa
¿Aquí aplica lo de que si algo es GRATIS es que el producto eres tú?
1 K 16
#13 Abril_2025
#12 Te lo instalas en tu máquina y chimpún. Es cómodo.

Yo no tengo tantos conocimientos como para saber si es mejor o peor, pero gente de la que me fío me han dicho que Qwen funciona mejor que los demás.
0 K 12
#10 Abril_2025
¿A qué se refieren? Qwen no es precisamente nuevo, ya hice pruebas con él hace cuatro o cinco meses. Tendría que mirar el repo pero tendrá al menos un año.
0 K 12
#11 imaginateca
#10 Fijo que han hecho algún benchmark de los chorrocientos que hay cada mes y ha salido el primero en algo y el periodista se acaba de enterar de que eso existe.
0 K 10
#12 ingenieril
#10 Algun modelo nuevo reciente que sea eñ nuevo “antiChatGpt”? De todas formas si es gratis por malo que sea un RAG con datos vectorizados no debe ser un problema.
0 K 9

menéame