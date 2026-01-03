edición general
76 meneos
310 clics

Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]

Los residentes de la capital venezolana, Caracas, informaron de fuertes explosiones y aviones sobrevolando la ciudad, con cortes de electricidad en varias zonas. La gente también informó de que se habían oído disparos en varias zonas de Caracas.

| etiquetas: caracas , explosiones , venezuela
49 27 1 K 432 actualidad
34 comentarios
49 27 1 K 432 actualidad
Comentarios destacados:          
SeñorMarron #12 SeñorMarron
Los que justifican esto son igual de asesinos que los que justifican los bombardeos en Palestina o Ucrania. Han empezado una guerra sin declarar la guerra, con pretextos falsos (narcotrafico), como Putin y su "operación especial" o como el genocidio en Palestina, mientras tanto la UE lamiendo ojete naranja. Ahora esto dará "motivos" para que China bloquee Taiwan y el tema de los microchips se tense aún más, tu tensas "mi" petróleo, yo tenso "tus" chips, y cuidadito si te pones en medio...
9 K 76
Findeton #15 Findeton
#12 Claro claro. Y si Vox=Maduro hiciera un golpe de estado seguro que tú no pedirías que los estados democráticos ayudaran a restaurar al legítimo gobierno de Sánchez.
7 K 34
SeñorMarron #16 SeñorMarron
#15 te veo "despistado" el golpe a lo Franco en el 36 lo intenta hacer una potencia extranjera. Tú eres de los que ayudarían a los gringos en la guerra de Cuba o un traidor colaboracionista francés
5 K 46
Findeton #27 Findeton
#16 El golpe del 36 lo dieron militares españoles, ninguna potencia extranjera. Otra cosa es que tuvieran ayuda, sobre todo más tarde en la guerra civil. La URSS en cambio sí ayudó algo a la II República en la guerra civil y no veo que lo critiquéis como "injerencia".
0 K 11
Razorworks #33 Razorworks
#15 Illo, ¿ya desde las 8 de la mañana fumando?
0 K 7
karakol #13 karakol
¿Alguien lleva la cuenta de los países bombardeados por el Premio FIFA de la Paz?
7 K 66
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
esa parte de la sociedad venezolana, ya sea en el interior del país o desde el "exilio", que ahora mismo está festejando porque están bombardeando la capital de su país, y el jurado del Nobel de la Paz con las manos gastadas de tanto lavárselas. toda una muestra de la decadencia de un país, cuyas causas están más en los capitales extranjeros que han decidido que Maduro ya no les compensa, que en una verdadera movilización cívica de la población por las libertades y los derechos humanos
7 K 60
Lenari #29 Lenari
#6 cuyas causas están más en los capitales extranjeros que han decidido que Maduro ya no les compensa, que en una verdadera movilización cívica de la población

Ah, que en realidad Maduro no era izquierda latino-americana, era un infiltrado de los capitales extranjeros derechistas para impedir la Verdadera (esta vez, sí) movilización cívica de la población xD
0 K 10
SeñorPresunciones #24 SeñorPresunciones *
Lo siento por los inocentes venezolanos que han muerto y que van a morir asesinados en esta razia trumpista. Me da mucha pena que el pueblo pague por sus gobernantes y que aún encima mueran por que un puerco naranja necesita levantar sus encuestas y es amigo de afanar el petróleo ajeno.
5 K 58
#25 rafacabrera
¿Sabéis que con estas mierdas solo mueren inocentes, verdad?. Es que leo a mucha gente que se alegra.
6 K 45
alafia #1 alafia
En Twitter la noticia ya es viejuna desde hace media hora, pero como hay ban... :roll:
2 K 45
alafia #8 alafia
#1 Seguro que esto no tiene NADA que ver, circulen...  media
1 K 18
the_fuck_right #14 the_fuck_right *
#8 no, EEUU rechazó la oferta de Maduro de darle el control del petróleo venezolano, es mucho más complejo que decir "petróleo!"
3 K 23
chu #28 chu
#14 yo creo que es porque Venezuela tiene armas de destrucción masiva
0 K 9
Tertuliano_equidistante #31 Tertuliano_equidistante
#8 Pues el petróleo de los próximos años lo tienen vendido a China, así que igual le están tocando los bemoles a tito Xi.
0 K 10
Findeton #20 Findeton
#1 @Antipalancas21 quién era el que se hacía caquita?
3 K -7
SeñorPresunciones #32 SeñorPresunciones *
#20 Ahora te reirás, pero algún día te vas a acordar del día en que leíste esto : Que feo alegrarse por la muerte de inocentes. Te importa más ganar una discusión infantil y chorras que el sufrimiento de la gente que está atrapada entre la locura de Trump y Maduro. Esto es una barbaridad. Parece que lo de Palestina y Ucrania haya sido un punto de inflexión para perder la razón y que el mundo retroceda al medievo, pero com armas infinitamente más mortíferas y gobernantes con mayor capacidad para extender el daño y el terror. Es inaceptable, perderemos nuestra humanidad. No deberías alégrate por ello, por mal que te caiga el régimen de Maduro.
1 K 19
Findeton #34 Findeton
#32 Te recuerdo que Maduro ha matado a cosa de 10mil inocentes.

www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9
0 K 11
rojo_separatista #30 rojo_separatista
Esto no es más que la culminación de una agresión que empezó hace más de 20 años contra Venezuela para cambiar de gobierno. Si los EEUU han llegado hasta aquí es porque no han logrado resultados en sus anteriores intentonas. Golpes de estado, terrorismo en las calles, guerra económica, todo para asfixiar Venezuela y forzar un cambio de gobierno. Los EEUU y sus acólitos jamás han tolerado la disidencia.
1 K 29
#21 rogerillu
El futuro premio Nobel de la paz iniciando una nueva guerra. Todo muy normal.
2 K 28
#19 marcotolo
a ver si les estalla de una vez, una guerra civil en eeuu y dejan al resto del mundo en paz,
junto con israel son el verdadero cancer del mundo
2 K 27
#10 Emotivo
Aspirando a Novel de La Paz.
1 K 20
Meneador_Compulsivo #18 Meneador_Compulsivo
Seguro que ahora Maduro si tiene pis ¿estará Monedero por allá? lo mismo ahora si publican las actas
2 K 18
danip3 #22 danip3
#18 Zapatero está muy de bajo perfil últimamente.
1 K 25
Top_Banana #11 Top_Banana
#9 ¿Sin videos?

Elige la que más te guste.
0 K 14
YSiguesLeyendo #23 YSiguesLeyendo
Venezuela, como todo petroestado, vive de las plusvalías que obtiene a cambio de permitir a capitales extranjeros la transformación y explotación comercial de su petróleo. la financiación de lo público depende mucho más de estas plusvalías que de los impuestos a las rentas. si tienes petróleo pero no te ocupas de tener un buen sistema fiscal que te permita crear tu propia industria para poder explotar ese petróleo, entonces tu desarrollo, tu progreso, tu "socialismo a la venezolana"…   » ver todo el comentario
0 K 12
#2 Pivorexico *
Hay video ..

www.infobae.com/venezuela/2026/01/03/reportan-fuertes-explosiones-en-c

Se están descojonando :shit: mama huevos
0 K 12
#3 amusgada
ya vi al menos 6 columnas de humo, 1 sobre refinería, Chinooks sobre Caracas (10 dellos, a 36 cristofrikis dentro) y justo está encima visitando a Maduro una delegación china...

HOY QUE MARCHO A UN SITIO SIN COBERTURA MECAGÜENTZOZ >:-(
0 K 8
#26 Heinkel111
El Hitler naranja nos va a llevar a la ruina. Porqué no se lo cargan ya
0 K 6
#4 Echenique29A
Dejen el drama, es una sensación de invasión
0 K 6

menéame