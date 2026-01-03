Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]

Los residentes de la capital venezolana, Caracas, informaron de fuertes explosiones y aviones sobrevolando la ciudad, con cortes de electricidad en varias zonas. La gente también informó de que se habían oído disparos en varias zonas de Caracas.
Ah, que en realidad Maduro no era izquierda latino-americana, era un infiltrado de los capitales extranjeros derechistas para impedir la Verdadera (esta vez, sí) movilización cívica de la población
www.youtube.com/watch?v=2qBQavgwblk
www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9
junto con israel son el verdadero cancer del mundo
streamable.com/5ci5xe
streamable.com/a6njxt
streamable.com/q92qq3
Elige la que más te guste.
www.infobae.com/venezuela/2026/01/03/reportan-fuertes-explosiones-en-c
Se están descojonando mama huevos
HOY QUE MARCHO A UN SITIO SIN COBERTURA MECAGÜENTZOZ