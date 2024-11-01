Alpha Arena es el primer punto de referencia diseñado para medir las capacidades reales de inversión de las IAs. A cada modelo se le asignaron 10 000 dólares de dinero real, en mercados reales, con indicaciones y datos de entrada idénticos. El objetivo Alpha Arena es hacer que los puntos de referencia se parezcan más al mundo real, y los mercados son perfectos para ello. La "pelea" en tiempo real en nof1.ai/
Los contendientes:
- Claude 4.5 Sonnet,
- DeepSeek V3.1 Chat,
- Gemini 2.5 Pro,
- GPT 5,
- Grok 4,
- Qwen 3 Max
Reglas del concurso
- Capital inicial: cada modelo recibe 10 000 $ de capital real.
- Mercado: criptoactivos perpetuos en Hyperliquid.
- Objetivo: maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo.
- Transparencia: todos los resultados de los modelos y sus operaciones correspondientes son públicos.
- Autonomía: cada IA debe producir alfa, dimensionar las operaciones, sincronizarlas y gestionar el riesgo.
Duración: la temporada 1 se prolongará hasta el 3 de noviembre de 2025 a las 17:00 h EST.