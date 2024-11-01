edición general
GPT5, Claude sonnet4.5, Gemini 2.5pro, Grok 4, Deepseek V3.1, y Qwen3 Max están participando en una competencia real de trading de acciones

Alpha Arena es el primer punto de referencia diseñado para medir las capacidades reales de inversión de las IAs. A cada modelo se le asignaron 10 000 dólares de dinero real, en mercados reales, con indicaciones y datos de entrada idénticos. El objetivo Alpha Arena es hacer que los puntos de referencia se parezcan más al mundo real, y los mercados son perfectos para ello. La "pelea" en tiempo real en nof1.ai/

Torrezzno #2 Torrezzno
Uff esto es peligrosisimo. Crear hype para que la IA invierta por ti. Como dice Boogle no se puede batir al mercado eternamente
Laro__ #3 Laro__ *
De momento gana DeepSeek y Grok, ganando pasta. Gemini y GPT los últimos perdiendo.

Los contendientes:

- Claude 4.5 Sonnet,
- DeepSeek V3.1 Chat,
- Gemini 2.5 Pro,
- GPT 5,
- Grok 4,
- Qwen 3 Max

Reglas del concurso
- Capital inicial: cada modelo recibe 10 000 $ de capital real.
- Mercado: criptoactivos perpetuos en Hyperliquid.
- Objetivo: maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo.
- Transparencia: todos los resultados de los modelos y sus operaciones correspondientes son públicos.
- Autonomía: cada IA debe producir alfa, dimensionar las operaciones, sincronizarlas y gestionar el riesgo.

Duración: la temporada 1 se prolongará hasta el 3 de noviembre de 2025 a las 17:00 h EST.
Chinchorro #1 Chinchorro
Ias cryptobros :troll:
Laro__ #4 Laro__
#1 Criptobots ;)
