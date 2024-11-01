edición general
Comunicado Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Venezuela denuncia que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales.

pedrobotero
USA liberando al pueblo diiigo al petróleo de Venezuela!!!
#6 Suleiman
#1 No solo petróleo, está jodiendo indirectamente a China y Rusia.
pedrario
#1 Ciertamente los recursos de Venezuela llevan tiempo secuestrados por el chavismo, el pueblo, o al menos parte, lleva escapando en magnitud de millones desde hace tiempo.
MiguelDeUnamano
#11 Hombre, a lo mejor hay alguna ligera diferencia entre que el petróleo de Venezuela esté en manos de su gobierno a que esté en manos de un gobierno extranjero o de sus empresas.
elgansomagico #9 elgansomagico
Listado de objetivos atacados. Por si a alguien le interesa.  media
Verdaderofalso
Netahanyu está riéndose a carcajadas xD

Mañana otra ronda de sanciones de EEUU contra jueces y fiscales que me investigan por genocidio.
termopila
Ahora seguro que convocarán elecciones democráticas
#7 atabey
#2 Tan democráticas que si no las ganan, intentarán un nuevo golpe de Estado como hizo el mismo Trump en su país en 2021 al haber perdido.
#13 Indiana.Collons
#2 es lo que deberían hacer

#7 el único golpe de estado en Venezuela fue el de las últimas elecciones por parte de Nicolás Maduro

Curiosamente, el anterior fue en 1992 for parte de Hugo Chávez, por el que acabó en prisión
escuadron
#2 Ya se celebraron, con suerte publican las actas.
Sinfonico
Supongo que la OTAN condenará este acto y tomará medidas al respecto, le darán otro Nobel al naranjito?
pedrario
El único comunicado que interesaría sería uno en el que publicaran las actas electorales.
#15 chavi
Se viene un golpe de estado, un estado de excepción y estamos muy cerca de una guerra civil con patrocinio USA.
#12 surco
Aquí hay varias cosas.
Si de verdad han cogido a Maduro no creo que el régimen dure mucho, entre otras cosas porque es muy difícil coger a un presidente sin una presencia militar terrestre previa si no te han ayudado desde dentro.
Sigue siendo todo miy confuso. Lo que queda claro es que USA va a intervenir cada vez más en latinoamerica
#8 cocococo
En las noticias dicen que los Estados Unidos capturó a Maduro y a su mujer, no sé.
#5 Joaker
Si de verdad tienen a Maduro ahora se vera quien esta con el y quienes le han vendido. No creo que regimen dure mucho mas sin el.
#17 cucodearmea
Yo solo espero ver la bandera de Venezuela en todos los marcadores de liga
