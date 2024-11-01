Comunicado Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Venezuela denuncia que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales.
| etiquetas: comunicado oficial , venezuela
Mañana otra ronda de sanciones de EEUU contra jueces y fiscales que me investigan por genocidio.
#7 el único golpe de estado en Venezuela fue el de las últimas elecciones por parte de Nicolás Maduro
Curiosamente, el anterior fue en 1992 for parte de Hugo Chávez, por el que acabó en prisión
Si de verdad han cogido a Maduro no creo que el régimen dure mucho, entre otras cosas porque es muy difícil coger a un presidente sin una presencia militar terrestre previa si no te han ayudado desde dentro.
Sigue siendo todo miy confuso. Lo que queda claro es que USA va a intervenir cada vez más en latinoamerica