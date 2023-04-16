Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada

“El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”, afirmaron. “El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, sostuvieron en un comunicado.
La UE debería condenar el ataque en mi opinión
También supone una oportunidad para Rusia contra Ucrania, Irán contra Israel y China contra Taiwán (esto lo veo mucho menos probable) si consiguen empantanar al ejército… » ver todo el comentario
Y por otro lado les dará tiempo para reorganizarse a nivel económico, militar y diplomático.
No se gana ninguna guerra sin poner pies en el terreno. De una forma u otra tienes que tener efectivos sobre el terreno. O bien el ejército o bien mercenarios tipo ISIS.
Muy acorde con la psicopatía neoliberal
Lo que está haciendo Trump es reafirmar su presencia en una parte de su " casa" que había dejado olvidada estas últimas décadas mientras USA jugaba a ser el policía del mundo. Volvemos a la guerra fría y a la política de bloques y eso conlleva que la presencia de USA en latinoamerica se va a intensificar y mucho.
Lo que si les interesa es dificultar el abastecimiento chino y sobre todo desestabilizar los intereses chinos en latinoamerica
Tiempo al tiempo
Increíble el cerebro derechista, la verdad.
Con todo eso y van y lo hacen por el petróleo, que cabrones.
La banderita de la justicia internacional que tanto le gusta enarbolar a los yankees está sucia de sangre palestina. Solo los muy deficientes o los muy malvados pueden justificar este ataque.
Solo los muy deficientes y muy malvados pueden justificar que no se libere al pueblo de Venezuela.
Mira otro pro-criminales en #72 defendiendo que en Venezuela haya masacres como sucedió en Panamá, Irak Afganistán, Libia, Siria,...
Te hundo lanchas, tiro unos pepinazos a un supuesto puerto de narcos, siembro el terror en Caracas con explosiones "misteriosas"... No se quieren manchar las manos directamente pero van preparando el escenario. Más que nada porque una invasión a gran escala en Venezuela es un marrón tal que ni tan siquiera un zumbado como Trump se le ocurriría. O igual sí, con esta administración vete a saber.
Ya no hay que dar más explicaciones para que los gringos puedan asesinar venezolanos impunemente y quedarse con el país.
A ver por donde sale China
A ver, esto no va de izquierdas o de derechas, este pavo, maduro, tiene que salir de ahí ya.
1 ha llevado al país a la imposición
2 vive como un dios a todo lujo. No falla nunca. Cuando lo saquen de allí y salga a la luz el lujo fliparemos. Como hicimos con el de Rumanía, que tenía uan legión de sirvientes, hasta peluquero 24 horas.
3 la gente en Venezuela ha llegado a vivir con un dólar al mes.... Lod vertederos están llenos de gente rebuscando botes y latas a ver si hay restos de comida...
Cc #19
Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, se estima que han muerto más de 200.000 personas por violencia en Venezuela, según organizaciones independientes, ya que el gobierno no publica cifras completas. A esto se suman al menos unas 320 muertes durante protestas y más de 10.000 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad. No existe una cifra oficial única, pero el consenso entre ONG y observatorios es que la etapa de Maduro ha estado marcada por una violencia sostenida y miles de muertes cada año, tanto por crimen como por represión.
Menos mal que están seguros ahora...
Con que no acabe en un Afganistán, Irak, Vietnam...
Maduro no es socialista y no tiene sentido que la izquierda lo apoye, es un narcoestado corrupto lo que tiene allí montado. Hace mucho que el interés popular se ha convertido en solo palabras que se usan en campaña,… » ver todo el comentario
Cuando empiecen a caer, reventaran bebes, niños y a toda la gente que pase por ahí, sean chavistas o no.
Con que no acabe en un Afganistán, Irak, Vietnam...
Es decir, con que no acabe como han acabado todas las intervenciones yankis desde la IIGM.
Y yo añadiría Chile, Nicaragua, Panama, Korea, Balcanes, Libia
Europa cordón sanitario a Trump YA
Y en breves, aplaudiendo la “transición ejemplar” mientras EEUU coloca a Machado de presidenta, se queda las explotaciones petroleras en perpetuidad y se reparte Venezuela entre sus mega corporaciones.
Con un poco de suerte nosotros a poner pasta para reconstruir cosas.
Maduro esta apoyando el narcotrafico. Eso es jodido. Vive como dios y eso tiene un precio y saca el diento de donde sea para vivir así...
Lo hacen porque pueden y porque nadie les hace oposición real.
Que haya democracia o no les suda la entrepierna.
Espera, el mecanismo de activación falló y lo hacen gratis.
Vamos, que además es muy posible que esto sea una respuesta a las maniobras de China.
¿Que crees que puede ser mentira de todo lo que dice?