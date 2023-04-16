edición general
142 meneos
424 clics
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada

Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada

“El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”, afirmaron. “El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, sostuvieron en un comunicado.

| etiquetas: nicolás maduro , conmoción , venezuela , lucha armada , chavismo
77 65 0 K 378 actualidad
111 comentarios
77 65 0 K 378 actualidad
Comentarios destacados:                        
Torrezzno #1 Torrezzno
¿Van a disparar al cielo? Yo no se que busca Trump pero Venezuela no tiene nada para parar los ataques.

La UE debería condenar el ataque en mi opinión
21 K 212
#7 petal *
#1 que vaya él y su camarilla, y acabamos rápido.
4 K 38
security_incident #13 security_incident *
#1 Depende de cuanto quiera resistir el régimen. Gaza es infinitamente más pequeño y tiene infinitamente menos recursos que Venezuela. Después de dos años de genocidio y de convertiría en cenizas , los todopoderosos ejércitos sionistas de Israel, Reino Unido y USA no pudieron subvertir el orden ni doblegar a su resistencia.

También supone una oportunidad para Rusia contra Ucrania, Irán contra Israel y China contra Taiwán (esto lo veo mucho menos probable) si consiguen empantanar al ejército…   » ver todo el comentario
8 K 54
orangutan #31 orangutan
#13 En tu cabeza sonaba espectacular si crees que EEUU va a dejar que pase eso
1 K 24
#32 surco
#13 China no va a hacer nada y Rusia tampoco
6 K 66
fluty84 #54 fluty84
#32 posiblemente ya se han cambiado las cartas ambos con MR Naranja.
2 K 27
#37 Kikiru
#13 Les van a bombardear porque los yankis no pueden hacer una invasión ya que la perderían.
1 K 10
security_incident #91 security_incident
#37 Pues sin invadir no van a conseguir mucho. Al revés. El estado de excepción permitirá al régimen destruir a la oposición. Las bombas americanas ocuparán los titulares mientras se ejecuta una campaña de limpieza masiva contra la disidencia.

Y por otro lado les dará tiempo para reorganizarse a nivel económico, militar y diplomático.

No se gana ninguna guerra sin poner pies en el terreno. De una forma u otra tienes que tener efectivos sobre el terreno. O bien el ejército o bien mercenarios tipo ISIS.
0 K 17
Findeton #40 Findeton
#13 La diferencia es que nadie en Venezuela apoya a Maduro. Por algo perdió las elecciones.
14 K -29
Pulgencio #63 Pulgencio *
#40 En tu cabeza debe sonar genial lo de bombardear civiles para sacar un dictador, cuando todos sabemos que es por el petroleo.
Muy acorde con la psicopatía neoliberal
10 K 87
#80 surco
#63 USA no necesita el petróleo de Venezuela, China si. No es tanto para robar nada, como para desestabilizar la presencia China en la zona, no sólo en Venezuela, también es un aviso a navegantes en Brasil y México.
Lo que está haciendo Trump es reafirmar su presencia en una parte de su " casa" que había dejado olvidada estas últimas décadas mientras USA jugaba a ser el policía del mundo. Volvemos a la guerra fría y a la política de bloques y eso conlleva que la presencia de USA en latinoamerica se va a intensificar y mucho.
1 K 23
ofuquillo #92 ofuquillo
#80 ¿USA no necesita el petróleo de Venezuela? Para los yanquis, el petróleo de Venezuela está en su patio trasero.  media
0 K 10
#108 surco
#92 USA es el principal productor mundial de petróleo y el petróleo venezolano es casi todo pesado o ultrapesado, a USA le sale casi más caro refinando que producirlo el.
Lo que si les interesa es dificultar el abastecimiento chino y sobre todo desestabilizar los intereses chinos en latinoamerica
0 K 11
Natxelas_V #82 Natxelas_V
#63 En qué comentario ha apoyado Findeton bombardear civiles? No será que oyes voces en tu cabeza?
0 K 7
Roendal #79 Roendal
#40 no nos digas más “equidistante”; los usanos bombardean Venezuela porque Maduro perdió las elecciones.
1 K 9
#99 LaMinaEnMiPuerta
#40 El liberalismo permite atacar a otro país, ya se autorregulan muriendo los "malos" y quedando los "buenos"
0 K 10
Findeton #103 Findeton
#99 De nuevo, Maduro es el golpista, el presidente electo es Edmundo.
0 K 11
Don_Pixote #93 Don_Pixote
#13 aquí se busca que el militar de turno financiado por EEUU haga un golpe de estado…

Tiempo al tiempo
0 K 8
domadordeboquerones #26 domadordeboquerones
#1 Mucho mejor dejar a Venezuela como Cuba, en la pobreza permanente.
9 K -26
CerdoJusticiero #33 CerdoJusticiero
#26 Trump está bombardeando Venezuela para robarles el petróleo y así sacarles de la pobreza.

Increíble el cerebro derechista, la verdad.
18 K 140
Amoniaco #55 Amoniaco *
#33 Joe.... Que cabrones estos estado unidenses... Con no se cuantos millones de venezolanos escapando de Venezuela, con maduro usando el gobierno para el narcotrafico y quedandose con uan parte, con no se cuando cientos de miles de muertos y desaparecidos en Venezuela, con los venezolanos pasando hambre, con un mamarracho que celebra unas elecciones las pierde y dice que no puede mostrar los resultados por que los han hackeado.
Con todo eso y van y lo hacen por el petróleo, que cabrones.
4 K 6
Roendal #84 Roendal
#55 se te ve contento
0 K 6
Amoniaco #90 Amoniaco
#84 lo estaré cuando salga ese esperpento
0 K 6
Roendal #83 Roendal
#26 hay que ser muy pardillo o muy facha para pensar que a los usanos le preocupa la pobreza de Venezuela.
0 K 6
Miguel_Diaz_2 #27 Miguel_Diaz_2
#1 Condenar con las rodilleras puestas y los pañuelos para las comisuras de la boca para después.
1 K 20
#30 surco
#1 He oído que va a amenazar con dos caspitas y un recorcholis.
0 K 11
#34 Kikiru
#1 Trump busca quedarse con el petróleo, que Venezuela sea su cortijo
2 K 13
Natxelas_V #39 Natxelas_V
#1 Condenar el ataque de Maduro hacia su población, condenar la dictadura, condenar la opresión desmedida, condenar las detenciones por causas políticas, condenar que 9 millones de venezolanos hayan tenido que huir de su patria. Todo eso hay que condenar.
7 K 22
Findeton #44 Findeton
#39 Y condenar el asesinato político de 10mil venezolanos por parte del chavismo:

www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9
7 K 30
Natxelas_V #58 Natxelas_V
#44 Findeton, gracias por tu labor. Aunque estamos rodeados de comunistas radicales a los que no les importa que dictadores opriman a sus pueblos, alguien tiene que ponerles el espejo enfrente para que vean la vergüenza de lo que están defendiendo.
2 K 25
Roendal #85 Roendal
#44 infobae? Equidistante te veía más listo
0 K 6
ur_quan_master #68 ur_quan_master
#39 todo eso se puede condenar, pero no justifica el ataque gringo a Venezuela.

La banderita de la justicia internacional que tanto le gusta enarbolar a los yankees está sucia de sangre palestina. Solo los muy deficientes o los muy malvados pueden justificar este ataque.
3 K 30
Natxelas_V #72 Natxelas_V *
#68 El ataque gringo a las estructuras del régimen dictatorial militar de Maduro, querrás decir.
Solo los muy deficientes y muy malvados pueden justificar que no se libere al pueblo de Venezuela.
2 K -12
ur_quan_master #78 ur_quan_master *
#73 que cojones va a ser legal. Anda a desvariar a otro lado. Es criminal.
Mira otro pro-criminales en #72 defendiendo que en Venezuela haya masacres como sucedió en Panamá, Irak Afganistán, Libia, Siria,...
2 K 28
Findeton #81 Findeton *
#78 El criminal es el golpista Maduro. Y también Vladimir Padrino el jefe del ejército de Venezuela. Perdón, quiero decir ERA, porque el 3 de enero de 2026 murió Padrino.
2 K 8
Natxelas_V #111 Natxelas_V
#78 Otro que oye voces en su cabeza. Te reto a que busques un solo comentario mío donde diga que estoy a favor de que haya masacres.
0 K 7
Roendal #96 Roendal
#72 mira que hay pueblos para liberar…que el país que instigó las dictaduras de Videla y Pinochet vaya ahora de defensor de la pobreza y la libertad…..
0 K 6
Findeton #73 Findeton
#68 La vicepresidenta del presidente electo Edmundo apoya las acciones de EEUU para restaurar la democracia. Ergo si, es legítimo, democráticamente hablando.
1 K 0
Roendal #100 Roendal
#73 aquí en España habría gente de tu cuerda que preferiría que los úsanos la bombardeasen si con eso echasen a “dictador Sánchez”. Así están sus cabecitas
0 K 6
Findeton #101 Findeton
#100 Tonterías, Sánchez está votado en el parlamento.
0 K 11
cromax #41 cromax
#1 Ese es uno de los problemas, que lo que está haciendo ahora mismo los gringos es una guerra sucia y no hay contra qué disparar.
Te hundo lanchas, tiro unos pepinazos a un supuesto puerto de narcos, siembro el terror en Caracas con explosiones "misteriosas"... No se quieren manchar las manos directamente pero van preparando el escenario. Más que nada porque una invasión a gran escala en Venezuela es un marrón tal que ni tan siquiera un zumbado como Trump se le ocurriría. O igual sí, con esta administración vete a saber.
2 K 31
ur_quan_master #51 ur_quan_master *
#1 a ver, que no te enteras: Maduro malo.
Ya no hay que dar más explicaciones para que los gringos puedan asesinar venezolanos impunemente y quedarse con el país.
4 K 40
Don_Pixote #89 Don_Pixote
#1 2026, el año en qué las potencias van hacer lo que les salga de los cojones…

A ver por donde sale China
0 K 8
Tkachenko #8 Tkachenko
Maria Corina ha salido ya a festejar la hazaña??
13 K 86
karlos_ #12 karlos_
#8 Saldra saldra. Y lo primero que firmara sera la explotación ad-eternum del petróleo para las empresas americanas y justo después se subira el sueldo y se compara un chalet en Miami y un duplex en barrio salamanca par ajubilarse
17 K 145
Amoniaco #19 Amoniaco *
#8 yo lo haría en su lugar.
A ver, esto no va de izquierdas o de derechas, este pavo, maduro, tiene que salir de ahí ya.

1 ha llevado al país a la imposición

2 vive como un dios a todo lujo. No falla nunca. Cuando lo saquen de allí y salga a la luz el lujo fliparemos. Como hicimos con el de Rumanía, que tenía uan legión de sirvientes, hasta peluquero 24 horas.

3 la gente en Venezuela ha llegado a vivir con un dólar al mes.... Lod vertederos están llenos de gente rebuscando botes y latas a ver si hay restos de comida...
18 K 0
Tkachenko #20 Tkachenko *
#18 diría que es el multicuentas nafo, en su versión más "gamberra" (modo Pozí)

Cc #19
1 K 17
#22 luckyy
#20 Es un imbecil
3 K 23
Tkachenko #24 Tkachenko
#22 eso ni se discute. Y un mercenario.
2 K 18
#50 C.Nutrio
#20 El retraso es del mismo calibre, así que es posible, sí.
2 K 24
orangutan #35 orangutan
#19 Que gran benefactor es el señor Tramp
0 K 13
Findeton #52 Findeton
#8 ¿Te refieres a la vicepresidente del presidente electo Edmundo González? Machado, que apoya las acciones de EEUU en pos de restaurar la democracia.

www.vozdeamerica.com/a/edmundo-gonzalez-nombrara-a-maria-corina-machad
1 K 18
Roendal #104 Roendal
#52 acciones en pos de restaurar la democracia? Los tíos como tú, de donde salen?
0 K 6
Findeton #53 Findeton *
#8 #_12 No como ahora que el petróleo va a China y Cuba.
1 K 18
Roendal #107 Roendal
#53 donde puede ir con un embargo; embargo que como en Cuba está pensado para que los venezolanos dejen de “ser pobres”
0 K 6
neo1999 #23 neo1999
Cuando empezamos con las sanciones y el boicot a estos bárbaros?
8 K 77
danip3 #46 danip3
#23 Se puede hacer una votación
0 K 6
#25 HangTheRich
#17 los venezolanos en el exterior lloraran de alegría cuando sean sus familias en Venezuela las que saltan por los aires con unas bombas democráticas
7 K 64
Amoniaco #28 Amoniaco
#25 chatgpt:

Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, se estima que han muerto más de 200.000 personas por violencia en Venezuela, según organizaciones independientes, ya que el gobierno no publica cifras completas. A esto se suman al menos unas 320 muertes durante protestas y más de 10.000 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad. No existe una cifra oficial única, pero el consenso entre ONG y observatorios es que la etapa de Maduro ha estado marcada por una violencia sostenida y miles de muertes cada año, tanto por crimen como por represión.

Menos mal que están seguros ahora...
12 K 40
#29 HangTheRich
#28 estarán mucho mejor cuando les estén cayendo los misiles, seguro que si
6 K 51
Findeton #48 Findeton
#28 Correcto, Maduro ha realizado 10mil asesinatos políticos.

www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9
5 K 13
#67 PortgasDAce
#25 la mayoría lo pide, en mi opinión en parte porque allí está endiosado Estados Unidos, y en parte porque están desesperados. Y saben que habrá partes duras, y tienen familia y amigos allí. Es una situación bastante terrible.

Con que no acabe en un Afganistán, Irak, Vietnam...

Maduro no es socialista y no tiene sentido que la izquierda lo apoye, es un narcoestado corrupto lo que tiene allí montado. Hace mucho que el interés popular se ha convertido en solo palabras que se usan en campaña,…   » ver todo el comentario
0 K 6
#95 HangTheRich
#67 estoy de acuerdo con tu comentario, pero hay que estar un poco mermado (no lo digo por ti) para no darse cuenta que los misiles no distinguen ideología.

Cuando empiecen a caer, reventaran bebes, niños y a toda la gente que pase por ahí, sean chavistas o no.

Con que no acabe en un Afganistán, Irak, Vietnam...

Es decir, con que no acabe como han acabado todas las intervenciones yankis desde la IIGM.
Y yo añadiría Chile, Nicaragua, Panama, Korea, Balcanes, Libia
0 K 9
Kantinero #4 Kantinero
Ya estoy viendo a Trump mandando para allá a todos los venezolanos de su ejército.

Europa cordón sanitario a Trump YA
6 K 60
#10 luckyy
#4 Europa, como en todos los conflictos neoliberales, ni está ni se la espera.
5 K 52
StuartMcNight #47 StuartMcNight
#10 Error. Europa está del lado de los golpistas. Como siempre. Dando cobijo y “asilo” a la oposición corrupta y fascista. Dándole y aplaudiendo premios Nobel de la Paz que eran la antesala de este circo. Sancionando a Venezuela y robándole su oro. Aplaudiendo el robo de petróleo por el Tío Sam.

Y en breves, aplaudiendo la “transición ejemplar” mientras EEUU coloca a Machado de presidenta, se queda las explotaciones petroleras en perpetuidad y se reparte Venezuela entre sus mega corporaciones.

Con un poco de suerte nosotros a poner pasta para reconstruir cosas.
5 K 45
Amoniaco #17 Amoniaco
#4 los venezolanos no ven el día en que se vaya este esperpento.
11 K 12
Tkachenko #15 Tkachenko *
Es evidente el nivel de desesperación de los yankis ante el panorama negro que se les presenta :roll:
5 K 42
#18 luckyy
#14 vete a la mierda!!
7 K 38
#49 Kikiru
Todo esto son los coletazos de un imperio en decadencia.
4 K 36
Sacronte #61 Sacronte
#57 Maniobras de ensayo = bombardeo un tercer pais ajeno. Si señor.
2 K 26
#62 C.Nutrio
Lo único que le veo de bueno a todo esto es que la constatación del declive yanki es cada vez más evidente. Se les nota bastante desesperados y (afortunadamente) creo que estamos asistiendo a los últimos coletazos de los useños en su huida hacia delante.
2 K 26
Lutin #65 Lutin *
#62 Yo no renunció a ver su armada hundirse y alguna de sus ciudades arder como contrapunto a tantos años de violencia usana.
2 K 26
#74 C.Nutrio
#65 Yo cada vez tengo claro que voy a verlo. No ha habido imperio de esos que se creían intocables que no haya visto arder sus principales ciudades, demostrándose que no lo eran.
1 K 16
Amoniaco #21 Amoniaco
si eso le da un plato de comids a lso venezolanos, bien venido sea.
Maduro esta apoyando el narcotrafico. Eso es jodido. Vive como dios y eso tiene un precio y saca el diento de donde sea para vivir así...
11 K 25
CerdoJusticiero #38 CerdoJusticiero
#21 Cómo os gusta forzar la ley de Poe.
0 K 11
#43 Kikiru
#21 PIensa lo que cacareas: apoyar el narcotráfico ¿para qué? si tiene petróleo y es legal y lo tiene por billones.
3 K 22
Findeton #69 Findeton
#43 El chavismo puso a inútiles al mando de PDVSA y por ello extraen cada vez menos petróleo. Además como expropiaron (y luego dilapidaron) hasta a las panaderías, no queda ningún otro negocio en Venezuela. Y por eso Maduro se apoya en el narcotráfico para sacar dinero de algún lado.
0 K 11
#97 zeekren *
#69 y la trata de blancas, fijo que todas las venezolanas prostitutas lo son pq Maduro las ha raptado y extorsionado.

Claro q sí, guapi.
0 K 9
Imag0 #59 Imag0
Ahora toda la derechuza españolaza que tantísmo se preocupa por el bienestar de los venezolanos condenarán este ataque verdad a Venezuela???
VERDAD???!?!?!?
3 K 25
chemado_chema #86 chemado_chema
#59 se preocupan de eso y de la democracia :troll:
0 K 6
smilo #71 smilo
#57 bueno, las tropas usanas llevan más tiempo en las costas de Venezuela, a ver si lo de China es en respuesta al movimiento de tropas usanas y no al revés.
1 K 21
#77 harverto *
Los que justificais este curso de acción recordad que luego viene Groenlandia, y después, el resto de Europa.
Lo hacen porque pueden y porque nadie les hace oposición real.
Que haya democracia o no les suda la entrepierna.
1 K 19
Cantro #3 Cantro
A ver si aumenta la dosis de aspirina
1 K 17
#64 LaMinaEnMiPuerta
Las células durmientes enviada por estados unidos ya están en menéame hablando de lo bonito que es la guerra.

Espera, el mecanismo de activación falló y lo hacen gratis.
1 K 17
danip3 #87 danip3
Maduro dice que en el "Manual de resistencia" no venia nada de esto.
1 K 13
Sacronte #45 Sacronte
Los BRICS realmente deberian empezar a estructurarse como un sistema de defensa y ayudar a aquellos amenazados por el imperio estadounidense, pero China no tiene esa idiosincracia. Si a EEUU se le deja hacer se envalentona. Uno misilazos de respuesta en Mar a lago que haya que recoger a Trump con escoba y recogedor y se le bajan los humos.
1 K 13
Lenari #57 Lenari
#45 China estuvo organizando las maniobras militares de ensayo de toma de Taiwan más grandes de su historia hace una semana :roll:

Vamos, que además es muy posible que esto sea una respuesta a las maniobras de China.
0 K 10
Natxelas_V #70 Natxelas_V
#45 Otro que defiende la dictadura de Maduro. Vergüenza.
0 K 7
#102 Aaaa3
#70 aprende a entender lo que lees, analfabeto. Que el comentario al que respondes no nombra ni a Venezuela ni a Maduro.
Mas tonto y no naces.
0 K 7
danip3 #56 danip3
Donde está el presidente de la internacional socialista cuando se le necesita? Baño ocupado.
1 K 9
#98 ezabarte
A Maduro se le ocurrió querer anexionarse Esequibo ( Guyana). Desde entonces está marcado.
0 K 6
Natxelas_V #42 Natxelas_V
Bonito día para volver a perder la cuenta. Pienso insultar a todos y cada uno de los subseres que defiendan la dictadura de Maduro. Así que @admin o me baneas o no voy a parar.
7 K -24
#60 VFR
#42 Quien avisa no es traidor
1 K 15
#66 C.Nutrio
#42 @carme @patchgirl Ya sé que aún es temprano, pero a ver si sacáis un ratito para hacer algo con el energúmeno este, por favor.
Acaba de dejar claro que es multicuentas y que está aquí para insultar. Más claro, agua.
1 K 17
Natxelas_V #75 Natxelas_V
#66 Multi cuentas? Tengo solo esta cuenta y me sobra y me basta para señalar a todos y cada uno de los que apoyan la dictadura de Maduro. Algún problema?
0 K 7
Tkachenko #94 Tkachenko
#75 pozí en su enésima versión xD
1 K 3
Amoniaco #2 Amoniaco
Ojo cuidado. Si lo dice maduro, seguro, seguro que será cierto.
22 K -90
#5 mancebador
#2 En este caso, podría serlo.
0 K 10
#6 luckyy
#2 Lámate tóxico en vez de amoniaco!!!
3 K 25
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#6 Bueno, el amoniaco ya es bastante tóxico de por sí. Ha puesto un buen nombre a su cuenta troll, está vez.
2 K 34
Amoniaco #14 Amoniaco *
#6 jo :(. Sorry. Perdón por meterme con el genio de la lámpara. Nuestros líderes las personas más mejor del mundo mundial, monedero, Pablo Iglesias, errejon y hasta zapatero!!! Lo adoran, será por algo...
10 K -11
#9 petal *
#2 maduro va a acabar colgado por los pies, como buen dictador fascista.
14 K 38
Amoniaco #16 Amoniaco
#9 aún hay meneamtes que siguen con el cuento, "no, no, es que le hackearon por eso no doy pruebas de su victoria"
8 K 18
Macnulti_reencarnado #76 Macnulti_reencarnado
#9 ya puede que haya escapado hacia rusia como la rata que es.
0 K 7
Tkachenko #88 Tkachenko
#9 es gracioso que los auténticos fascistas de esta web voten este comentario xD xD xD
0 K 10
StuartMcNight #36 StuartMcNight
#2 ¿El que? ¿En serio estás tan perdido? ¿No sabes qué hay vídeos y que está reconocido desde gringolandia?

¿Que crees que puede ser mentira de todo lo que dice?
1 K 18
«12

menéame