Ayuso recrimina a Vox su estrategia en inmigración: «Alguien tendrá que limpiar sus casas y recoger sus cosechas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a Vox por su estrategia en materia de inmigración y ha replicado a la formación de Santiago Abascal que «alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas».
Y esto es lo mejor que tiene la derecha española. Lamentable.
Y esto que está en público con todos los medios atentos a ella, en privado no quiero ni imaginar la clase de personas que es.
Porqué mejorar las condiciones laborales para que sean atractivas ya para otro día.
Patriotas se hacen llamar.