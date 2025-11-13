edición general
Ayuso recrimina a Vox su estrategia en inmigración: «Alguien tendrá que limpiar sus casas y recoger sus cosechas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a Vox por su estrategia en materia de inmigración y ha replicado a la formación de Santiago Abascal que «alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las casas».

Ze7eN #1 Ze7eN
Clasistas de mierda. A favor de la inmigración para tener esclavos.
Y esto es lo mejor que tiene la derecha española. Lamentable.
DarthAcan #5 DarthAcan
#1 Pues he escuchado este mismo argumento desde la izquierda...
Ze7eN #10 Ze7eN
#5 Es obvio que subnormales hay en todos sitios y no lo descarto, pero sería curioso ver que tan de izquierdas es esa persona o partido a quién se lo has escuchado. Quiero decir, hay gente que aún defiende que los fascistas y racistas de Frente Obrero son de izquierdas, o que lo era Ciudadanos. Imagina...
frg #4 frg *
Esto es una clase magistral sobre clasismo, dada entre fascistas. Un 10 para la profesora Ayuso. Espero que no le escupan (mucho) en la comida cuando vaya a algún restaurante.
pitercio #7 pitercio
Limpiar culos de viejos en las residencias no lo ha incluido porque se van a morir igual.
#9 Otrebla8002
Joder es que esta tipa se supera a cada minuto, no hay disparate que no sea capaz de hacerlo suyo. Menuda supremacista y racista.
Y esto que está en público con todos los medios atentos a ella, en privado no quiero ni imaginar la clase de personas que es.
Torrezzno #8 Torrezzno
Le duele la espalda a la pobre
Apotropeo #6 Apotropeo
Tenemos dos opciones, pagar salarios justos respetando horarios y derechos, o traer inmigrantes y aprovecharnos de ellos. Elige
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Esta sí que no me la vi venir.
#3 alkalin
Dumping laboral.

Porqué mejorar las condiciones laborales para que sean atractivas ya para otro día.

Patriotas se hacen llamar.
