Polonia y Hungría, dispuestos a desafiar a la UE por sus "inaceptables" normas migratorias

Un grupo de países partidarios de una política migratoria estricta, liderado por Polonia y Hungría, ha anunciado que está dispuesto a desafiar a la Unión Europea por el nuevo plan de redistribución de solicitantes de asilo basado en cuotas. El martes, la Comisión Europea presentó una propuesta para aliviar la presión que soportan los países situados en primera línea migratoria, como Italia, España y Grecia. El mecanismo plantea que los Estados de Europa Central y Oriental contribuyan ofreciendo apoyo financiero o acogiendo a parte de los.......

manbobi #2 manbobi
PolExit y Magyarexit. Que cierren al salir.
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Los dos países más subvencionados de la UE llorando por no querer acatar las reglas de sus pagadores.

Pues si no les gustan, que se piren de aquí.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Sin embargo, Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa ya han advertido de que no participarán en el sistema de cuotas y que están dispuestos a impugnar la decisión de la Comisión. Según el Pacto sobre Migración y Asilo, todos los Estados miembros deben contribuir en proporción a su población y su PIB para aliviar la carga de los países considerados "bajo presión migratoria". Esa solidaridad puede materializarse mediante la reubicación de solicitantes, el pago de 20.000 euros por cada persona no aceptada o el financiamiento de ayuda operativa en los Estados más afectados.
#3 Hoypuedeserungrandia
Polonia y Hungría son los países que piden mas dinero para comprar armamento a EEUU y así fortalecer la defensa europea con la OTAN, pues lo mismo que pides deberías ofrecer , no sirve la ley del embudo.
