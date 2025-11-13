Polonia y Hungría, dispuestos a desafiar a la UE por sus "inaceptables" normas migratorias

Un grupo de países partidarios de una política migratoria estricta, liderado por Polonia y Hungría, ha anunciado que está dispuesto a desafiar a la Unión Europea por el nuevo plan de redistribución de solicitantes de asilo basado en cuotas. El martes, la Comisión Europea presentó una propuesta para aliviar la presión que soportan los países situados en primera línea migratoria, como Italia, España y Grecia. El mecanismo plantea que los Estados de Europa Central y Oriental contribuyan ofreciendo apoyo financiero o acogiendo a parte de los.......
| etiquetas: polonia , hungria , republica checa , eslovaquia , desafian , a la ue
Pues si no les gustan, que se piren de aquí.