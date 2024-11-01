edición general
La autora del tiroteo en un colegio de Canadá es una mujer transgénero de 18 años que antes mató a su madre y a su hermano

La policía canadiense ha identificado a la autora del tiroteo en un colegio de Tumbler Ridge este martes, donde murieron ocho personas y otras 27 resultaron heridas. Se trata de Jesse van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años que antes de atacar el instituto mató a su madre y a su hermano. La agresora acudió primero a un edificio residencial, donde la policía encontró el cuerpo de su madre, de 39 años de edad, y de su "hermano, o hermanastro", de once. Tras ello, acudió al instituto, donde perpetró la matanza.

Vaelicus #1 Vaelicus
Joder... Se podía haber suicidado primero y hacer ahorrado tanto dolor.
2 K 30
hdblue #11 hdblue
Mira a tomar por culo. Que me baneen la puta cuenta si hace falta, perotengo que decirlo.

Sois unos putos mal paridos.

Usar esto para atacar gratuitamente a todo un colectivo indefenso, ya tremendamente señalado, atacado, arrinconado y amenazado, es de ser ratas inmundas.
Y NO. Esos comentarios de este meneo no son una opinión política, no son un chiste, no son libertad de expresión.
Son ODIO, es un puto DELITO DE ODIO , pero sobretodo hacer esos comentarios es de ser mala persona.…   » ver todo el comentario
2 K 20
tollendo #12 tollendo *
#11 Aunque esté de acuerdo con lo que dices, creo que tu comentario es desproporcionado con los que enlazas. En todo caso me parece inadecuado el de @Nastar y tampoco hay insultos. Entiendo tu enfado, hemos visto en menéame comentarios abominables contra las personas trans, pero no en este hilo por el momento.
0 K 11
#13 Nastar
#11 tio, relajate, era un chascarrillo de humor negro.... En ningun momento he atacado a ningun colectivo, si acaso señalar que zumbados e hijos de puta hay en todos los grupos sociales....

En serio, relajate, no estas bien, busca ayuda
0 K 7
#5 Nastar
Ahora uno mas en serio, pense que en canada era bastante mas complicado acceder a armas de fuego....nivel europa o asi....
0 K 7
BastardWolf #6 BastardWolf *
#5 yo he buscado este tema y parece que si es complicado, mismo nivel que Europa, pero que la diferencia es que existe mucha cultura de caza y eso hace que significativamente mas personas hagan los procesos para acceder a rifles de caza
0 K 11
#7 Nastar
#6 pues vaya ... En fin, cuando a alguien se le va como si lo unico a mano es un cuchillo.....
0 K 7
#8 PeloPene
Vaya, mas de un woke de por aqui va a tener un cortocircuito mental
0 K 7
GeneWilder #9 GeneWilder
#8 El fascismo incel.
1 K 21
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 Cuando la ley STOP Woke de Florida fue recurrida, el juez de turno le pidió a los abogados de Ron DeSantis que definieran woke, ya que en la ley no estaba definido, y esto fue lo que dijeron:

"Woke es la creencia de que en EE.UU hay desigualdades sistémicas y que hay que hacer algo al respecto".
0 K 20
#2 Nastar
Que raro, los lgtbi no eran seres de luz incapaces de todo mal?
13 K -48
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 premio al comentario tonto de la mañana
6 K 68
#4 Nastar
#3 no me lo tengas en cuenta, recien levantado es lo mejor que se me ha ocurrido trolear
:-D
0 K 7

