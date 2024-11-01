La autora del tiroteo en un colegio de Canadá es una mujer transgénero de 18 años que antes mató a su madre y a su hermano

La policía canadiense ha identificado a la autora del tiroteo en un colegio de Tumbler Ridge este martes, donde murieron ocho personas y otras 27 resultaron heridas. Se trata de Jesse van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años que antes de atacar el instituto mató a su madre y a su hermano. La agresora acudió primero a un edificio residencial, donde la policía encontró el cuerpo de su madre, de 39 años de edad, y de su "hermano, o hermanastro", de once. Tras ello, acudió al instituto, donde perpetró la matanza.
| etiquetas: tiroteo , canadá , jesse van rootselaar , jese strang , trans , masacre
Sois unos putos mal paridos.
Usar esto para atacar gratuitamente a todo un colectivo indefenso, ya tremendamente señalado, atacado, arrinconado y amenazado, es de ser ratas inmundas.
Y NO. Esos comentarios de este meneo no son una opinión política, no son un chiste, no son libertad de expresión.
Son ODIO, es un puto DELITO DE ODIO , pero sobretodo hacer esos comentarios es de ser mala persona.… » ver todo el comentario
En serio, relajate, no estas bien, busca ayuda
"Woke es la creencia de que en EE.UU hay desigualdades sistémicas y que hay que hacer algo al respecto".