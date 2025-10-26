edición general
El agro extremeño pide el horario de invierno: "En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol"

El agro extremeño pide el horario de invierno: "En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol"

Apa Extremadura Asaja afirma que actividades como el ordeño, la alimentación del ganado o las labores agrícolas no entienden de cambios horarios y se ven afectadas 'por estas modificaciones artificiales'

Gry #1 Gry
¿Entonces que más les da lo que ponga el reloj? ?(
25 K 281
Wintermutius #2 Wintermutius
#1 entro, veo que ya lo has dicho, y me voy.
2 K 33
OdaAl #8 OdaAl
#1 #2 Creo que lo dice porque afecta a los horarios de los trabajadores del campo. Ellos puede que tengan un horario solar, pero el resto tiene otros horarios: colegios, comercios y el resto de servicios...

Que importante es la conciliación y que poco valor le damos en España
9 K 92
ghotam #6 ghotam
#1 Pues supongo si tienes que trabajar dependiendo del sol puede ser más difícil compaginar con otro tipo de tareas (colegio, comercios, ...) dependiendo en la época del año en la que estés. De todas maneras tiene poco sentido este horario que tenemos y el único beneficiado que veo es el sector turístico. Ser aún de día a las 11 de la noche tiene poco sentido.
5 K 56
#7 intotheflow
#1 Pues lo explica en la propia noticia: la naturaleza no retrasa/adelanta la hora, eso lo hacen los humanos. El cambio horario crea un desajuste entre su trabajo (regido por el sol) y el funcionamiento del resto de la sociedad (regido por el reloj), generando inconvenientes prácticos y económicos.
2 K 25
Supercinexin #14 Supercinexin
#7 Son agricultores, por lo tanto autónomos y jefes de sí mismos todos y cada uno de ellos. Que hagan el horario que les dé la gana y que se levanten y se acuesten cuando quieran y trabajen todas las horas que les parezca. Lo que marque el reloj es irrelevante como lo ha sido siempre para ellos.
1 K 23
Andreham #21 Andreham
#14 Ellos sí, sus currelas no.

Para una vez que la queja parece que tiene una base en la conciliación...
2 K 26
Supercinexin #28 Supercinexin
#21 Ahora estamos hablando de lo que yo quería que hablásemos. Sus esclavos.

Pues trabajar desde que sale el sol hasta que se pone no tiene mucha pinta de "conciliación".
0 K 20
cosmonauta #24 cosmonauta
#14 ¿En Extremadura? No. La mayoría son jornaleros.
0 K 15
#9 Alcalino
#1 a que hora juega el Real Madrid?
0 K 10
#10 euacca
#1 Pues más que al resto de la gente, que puede usar luz artificial. Que la hora oficial se parezca lo más posible a la solar (idealmente GMT, que es una hora menos que la de invierno) hace que los horarios de la gente que depende del sol se parezcan a los del resto de la gente. Que abra la guardería para ti, que te puedas tomar un café, que haya frecuencia de autobuses, etc.
1 K 24
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
#1 pues porque no solo del campo vive esta gente y tienen que conciliar.
1 K 24
#26 okeil
#12 Y si concilian ellos, ¿Los demás se joden o como funciona?
0 K 10
MoñecoTeDrapo #31 MoñecoTeDrapo
#26 funciona bidireccionalmente, como la empatía. Buenas tardes.
0 K 11
frankiegth #15 frankiegth *
#1. En el campo no mandan los relojes pero los relojes sí mandan en los agricultores y ganaderos.
0 K 13
#5 mariopg
El agro extremeño == los señoritos
1 K 28
Mark_ #13 Mark_
Yo sigo sin entender dónde está el conflicto de utilizar el horario que nos corresponde de forma natural (el de Londres) que aunque haya diferencias entre un lado y otro de España, no son tan importantes como el hecho de tener la misma hora que Suecia. ¿No conocen las farolas de la calle, o hay algún problema en ir a cenar en agosto sin que haya luz solar?

Porque para mi como andaluz, cuanto menos coincida con el sol en verano, mejor.
1 K 26
Guanarteme #17 Guanarteme
#13 Y encima en Andalucía, que lo de tener que esperar a las 20:00 en verano para salir a la calle sin achicharrarte es de traca.
1 K 23
Mark_ #20 Mark_
#17 en Sevilla, en julio, el sol sale alrededor de las 7 de la mañana y anochece más o menos a las 9 de la noche. Eso significan unas 14 horas de luz de las cuales, normalmente, desde las 11 de la mañana hasta las 20 como bien dices la temperatura no baja de los 30 grados. DESDE LAS 11. Súmale a eso el efecto isla de calor de las ciudades. Y súmale un viento de levante que te recuerda a como cuando haces una pizza en el horno y abres la puerta. El aire es fuego. El suelo es fuego. Todo es…   » ver todo el comentario
1 K 23
Guanarteme #25 Guanarteme
#20 También hay mucha gente a la que le gusta que anochezca tarde, pero con los veranos que estamos teniendo y los que vienen, eso es algo que habrá que plantearse.

¿De verdad queremos tanto solajero, nos pensamos que es algo bueno? Porque como bien dices, el calor tiene efectos psicológicos, vuelve a la gente entre hastiada y agresiva ¿No es mejor levantarnos con el sol como los buenos animales diurnos que somos y que este se vaya antes para evitar el calor?

Pues hay mucha gente que no lo ve así.
1 K 23
Mark_ #27 Mark_
#25 correctísimo. Y además la enorme incoherencia que supone que Sevilla tenga la misma hora que Berlín, que está a casi 3000 kms, pero tengamos una hora más que el Algarve que sólo está a 150 kms. Y ya ni hablemos del hecho de que Galicia tenga una hora más que Portugal estando ENCIMA, o que el meridiano 0 pase por Greenwich y Barcelona y también tengan horas distintas.

La excusa del ahorro energético tuvo sentido durante un par de décadas: ya no. Hay que volver a nuestra hora natural y es la que marca el sol.
1 K 23
Cantro #19 Cantro
#13 pues mira, soy de campo y te puedo decir como lo veo yo

Con el horario de verano el sol se levanta más "tarde". Eso significa que cuando salimos de trabajar de nuestros trabajos principales tenemos una hora de luz extra por la tarde que podemos aprovechar

Esa hora ha desaparecido hoy. De ahora en adelante mis tardes van a rendir mucho menos para hacer cosas en la finca y el jardín
0 K 10
Mark_ #23 Mark_
#19 pero eso es en el caso de alguien (como el tuyo) en el que el campo es secundario, cuando sales de tu trabajo principal. Para quien el campo sea el principal trabajo, amanecerá a las 5.45 (en julio, en la zona occidental de Andalucía) y se esconderá sobre las 20.00. Para las labores del campo es mucho más idóneo aunque al final el calor sea el mismo, pero sería la luz natural que nos corresponde.
0 K 11
#33 fingulod
#23 ¿Prefieres levantarte a las 5 que a las 6?

Tú prefieres vivir de noche. Perfecto. En otras zonas que no hace ese calor no gusta demasiado cuando llegas a casa que sea de noche, y no ver el sol en meses más que por la ventana del trabajo (dónde tienes luz artificial)
0 K 7
Aergon #29 Aergon *
#19 El primero que lo pensó también era de campo, pero de campo de golf:

Se dice que después de montar a caballo en Petts Wood, cerca de su casa, temprano, una mañana de verano y notar cómo muchas persianas seguían bajadas a esas horas, tuvo la idea de crear el horario de verano. Además de que se podía crear la percepción de que los días eran más largos al aprovechar la luz solar en las actividades de las tardes, ya que también le afectaba el horario regular en sus propias partidas de golf.

…   » ver todo el comentario
0 K 12
Democrito #11 Democrito
De Girona a Pontevedra hay una hora solar de diferencia. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en un único horario "bueno" para todos.
2 K 25
Guanarteme #16 Guanarteme
#3 #11 No entiendo por qué Galicia no tiene la hora de Portugal ¿Alguien explica el motivo?, ¿Se ha llegado a proponer de manera seria?
0 K 12
#22 Drazul *
#16 porque no tiene mucho sentido tener una diferencia de hora entre Cantabria y Galicia siendo parte del mismo territorio. No tiene mucho sentido que un repartidor que trabaje a ambos lados de la "frontera" cambie de hora más veces que hojas tiene el día.

Tiene sentido con Portugal porque hay una frontera de país, aunque con la UE y Schengen la frontera es nula de facto pero sigue existiendo para todo el tema burocrático.

Con Canarias también tiene sentido por ser islas, claramente…   » ver todo el comentario
0 K 10
Guanarteme #30 Guanarteme
#22 Me acaba de picar la curiosidad sobre si hay algún país con solo dos usos horarios en su masa de territorio principal y.... Brasil.

Curiosidades aparte, lo que sí que no tiene sentido es que en Galicia se cene de día o que las clases empiecen con noche cerrada; pero claro, también veo que la solución más factible sea que toda España tenga la hora de Greenwich, pero los catalanes y los baleares no quieren.
0 K 12
porquiño #3 porquiño
En Galicia estamos igual... Es que tener la misma hora en esta esquina del mapa que en Polonia. Manda carallo!
1 K 21
pitercio #18 pitercio
¿Ya no hay gallos?
0 K 12
#32 Jodere
Ni en un cambio de la hora nos ponemos de acuerdo, vaya país de pandereta que somos.
0 K 11
Jakeukalane #4 Jakeukalane *
0 K 11

