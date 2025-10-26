El agro extremeño pide el horario de invierno: "En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol"

Apa Extremadura Asaja afirma que actividades como el ordeño, la alimentación del ganado o las labores agrícolas no entienden de cambios horarios y se ven afectadas 'por estas modificaciones artificiales'
| etiquetas: extremadura , campo , cambio de hora , luz solar
Que importante es la conciliación y que poco valor le damos en España
Para una vez que la queja parece que tiene una base en la conciliación...
Pues trabajar desde que sale el sol hasta que se pone no tiene mucha pinta de "conciliación".
Porque para mi como andaluz, cuanto menos coincida con el sol en verano, mejor.
¿De verdad queremos tanto solajero, nos pensamos que es algo bueno? Porque como bien dices, el calor tiene efectos psicológicos, vuelve a la gente entre hastiada y agresiva ¿No es mejor levantarnos con el sol como los buenos animales diurnos que somos y que este se vaya antes para evitar el calor?
Pues hay mucha gente que no lo ve así.
La excusa del ahorro energético tuvo sentido durante un par de décadas: ya no. Hay que volver a nuestra hora natural y es la que marca el sol.
Con el horario de verano el sol se levanta más "tarde". Eso significa que cuando salimos de trabajar de nuestros trabajos principales tenemos una hora de luz extra por la tarde que podemos aprovechar
Esa hora ha desaparecido hoy. De ahora en adelante mis tardes van a rendir mucho menos para hacer cosas en la finca y el jardín
Tú prefieres vivir de noche. Perfecto. En otras zonas que no hace ese calor no gusta demasiado cuando llegas a casa que sea de noche, y no ver el sol en meses más que por la ventana del trabajo (dónde tienes luz artificial)
Se dice que después de montar a caballo en Petts Wood, cerca de su casa, temprano, una mañana de verano y notar cómo muchas persianas seguían bajadas a esas horas, tuvo la idea de crear el horario de verano. Además de que se podía crear la percepción de que los días eran más largos al aprovechar la luz solar en las actividades de las tardes, ya que también le afectaba el horario regular en sus propias partidas de golf.
… » ver todo el comentario
Tiene sentido con Portugal porque hay una frontera de país, aunque con la UE y Schengen la frontera es nula de facto pero sigue existiendo para todo el tema burocrático.
Con Canarias también tiene sentido por ser islas, claramente… » ver todo el comentario
Curiosidades aparte, lo que sí que no tiene sentido es que en Galicia se cene de día o que las clases empiecen con noche cerrada; pero claro, también veo que la solución más factible sea que toda España tenga la hora de Greenwich, pero los catalanes y los baleares no quieren.