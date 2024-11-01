edición general
Trump quiere que los países paguen US$1.000 millones para estar en su "Junta de Paz" (alternativa o rival a la ONU)

La administración Trump está pidiendo a los países que desean un puesto permanente en su nueva Junta de la Paz que contribuyan con al menos US$1.000 millones. Según un borrador de estatutos el presidente Donald Trump sería su presidente inaugural y decidiría quiénes serían invitados a ser miembros. Las decisiones se tomarían por mayoría, con un voto por cada estado miembro presente, pero todas estarían sujetas a la aprobación del presidente. Los críticos están preocupados de que Trump esté tratando de construir una alternativa o rival a la ONU.

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Es tan surrealista que seguro que es verdad.
7 K 84
taSanás #5 taSanás
#3 se confirmaría que es verdad si además añadiese: "o estáis en la Junta de la Paz u os borro del puto mapa, payasos!"
1 K 16
Arkhan #7 Arkhan
#5 ¿Para qué va a borrar a alguien del mapa cuando ahí tendría a los socios que le harían el trabajo sucio comprándole las armas a él?
0 K 11
taSanás #10 taSanás
#7 no va a borrar nada, pero le gustan las brabuconadas.
0 K 8
antesdarle #6 antesdarle
“ ñpero todas estarían sujetas a la aprobación del presidente.” Vamos que podréis votar que luego haré lo que me salga de los cojones igual xD
5 K 56
#2 Suleiman
Pero que cojones se mete este tío? Cada día con una nueva idiotez....
4 K 55
Donal_Trom #1 Donal_Trom
Y después se tendrán que levantar a las 6 a hacer burpees
4 K 38
#4 AMartian
La extorsión nunca garantiza nada
3 K 29
meroespectador #12 meroespectador
#4 Si que lo hace. Si pagas la primera, pagarás la segunda.
0 K 7
#9 harverto
1.- Disolver la ONU.
2.- Disolver la OTAN.
3.- Crear una ONU sin USA. Sin vetos ni ostias.
4.- Crear una OTAN sin USA. Para buscar la paz, sin ostias.
2 K 27
#13 soberao *
#9 Disolver la ONU es lo que quieren Trump, Netanyahu y sus lameculos. La OTAN caerá por su propio peso si EE.UU decide invadir Groenlandia.
0 K 15
DDJ #8 DDJ
"Las decisiones se tomarían por mayoría, con un voto por cada estado miembro presente, pero todas estarían sujetas a la aprobación del presidente"

A ver, a ver si acierto. El presidente de la junta sería el presidente de EEUU y si un día no tiene ganas de ir a votar, entonces el presidente de la junta en funciones sería el de Israel. Pero las decisiones se tomarían en mayoría xD

¿Acerté? xD
2 K 26
estemenda #11 estemenda
¿Pero con furcias y con casinos? Es más, paso de los casinos.
1 K 15
Mbwun #16 Mbwun
#11 Los casinos ya los arruinó el y sabiendo los gustos que tiene en cuanto a las furcias...:palm:
0 K 6
#15 Juantxi
Planea un nuevo eje (del mal).
0 K 12
ansiet #14 ansiet
Grrrrr......grrrrrrrŕ
0 K 11

