Trump quiere que los países paguen US$1.000 millones para estar en su "Junta de Paz" (alternativa o rival a la ONU)

La administración Trump está pidiendo a los países que desean un puesto permanente en su nueva Junta de la Paz que contribuyan con al menos US$1.000 millones. Según un borrador de estatutos el presidente Donald Trump sería su presidente inaugural y decidiría quiénes serían invitados a ser miembros. Las decisiones se tomarían por mayoría, con un voto por cada estado miembro presente, pero todas estarían sujetas a la aprobación del presidente. Los críticos están preocupados de que Trump esté tratando de construir una alternativa o rival a la ONU.
| etiquetas: trump , junta de paz , países , onu
2.- Disolver la OTAN.
3.- Crear una ONU sin USA. Sin vetos ni ostias.
4.- Crear una OTAN sin USA. Para buscar la paz, sin ostias.
A ver, a ver si acierto. El presidente de la junta sería el presidente de EEUU y si un día no tiene ganas de ir a votar, entonces el presidente de la junta en funciones sería el de Israel. Pero las decisiones se tomarían en mayoría
¿Acerté?