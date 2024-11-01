Trump quiere que los países paguen US$1.000 millones para estar en su "Junta de Paz" (alternativa o rival a la ONU)

La administración Trump está pidiendo a los países que desean un puesto permanente en su nueva Junta de la Paz que contribuyan con al menos US$1.000 millones. Según un borrador de estatutos el presidente Donald Trump sería su presidente inaugural y decidiría quiénes serían invitados a ser miembros. Las decisiones se tomarían por mayoría, con un voto por cada estado miembro presente, pero todas estarían sujetas a la aprobación del presidente. Los críticos están preocupados de que Trump esté tratando de construir una alternativa o rival a la ONU.