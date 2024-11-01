Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"

"A partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%", ha dicho Trump
Reciprocos claro.
Es triste porque Trump sabe perfectamente que no puede ser reeelegido, y para ello tiene que evitar elecciones y para eso tiene que entrar en una guerra. Y la guerra será Groenlandia.
Todo tiene que ver con lo mismo, su ego y su demencia a partes iguales.