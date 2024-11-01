edición general
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"

Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"

"A partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%", ha dicho Trump

Tkachenko
Ya era hora de que alguien hiciese algo por el planeta :ffu:
powernergia
Y España, a que esperamos para sumarnos?.

Reciprocos claro.
SeñorPresunciones
La seguridad del paneta la están socavando el cerdo naranja y su amigos adictos al petróleo.
Jacusse
O nos unimos o nos deshacemos.
gelatti
Y todavía les seguiremos comprando armas a los americanos, y usando Googles , Facebooks y Twitters... xD
Meneacer
Ehm, ¿se ha olvidado de nosotros? Ya es hora de enviar un oficial a Groenlandia, no podemos ser menos que Bélgica. Ah, que también se ha olvidado de Bélgica. Bueno, pues enviaremos dos.
ingenieril
Pobres! Se están haciendo un Brexit por la vía rápida. Un Brexit del mundo.
Es triste porque Trump sabe perfectamente que no puede ser reeelegido, y para ello tiene que evitar elecciones y para eso tiene que entrar en una guerra. Y la guerra será Groenlandia.
Todo tiene que ver con lo mismo, su ego y su demencia a partes iguales.
