Dinamarca invita a EE UU a maniobras militares conjuntas en Groenlandia

El comandante del Comando Militar del Ártico de Dinamarca invita a Estados Unidos a un ejercicio conjunto en Groenlandia. El mayor general Søren Andersen, que dirige la Fuerza Ártica, asegura que está esperando una respuesta de Washington
Groenlandia les interesa también porque: Groenlandia será un lugar desde el que podrán amenazar la importante infraestructura nuclear de Rusia.
Europa esta gobernada por titeres de EEUU: compran armas a EEUU, robando los impuestos de los europeos para enriquecer a la industria armamentistica yanqui!! Están hablando de defenderse de EEUU, y lo que hacen es beneficiarles!!
Y en los 50s la capa de hielo era muy gruesa para extraer las materias primas del subsuelo, ya no
Esto ya sería la humillación máxima
Tiempo al tiempo
Maniobras militares permanentes y ensayos de extracción de recursos.
Vamos a ver qué Trump QUIERE GROENLANDIA, COPÓN, y la quiere como un niño pequeño quiere un juguete o un caramelo. No hay nada que negociar.
Dejad ya de comerle el ojete y preparaos para la ruptura con EEUU.
"O me la puedes regalar el Lunes, como Gorrina Manchado que me regaló el Nobel, y quedar de puta madre en la foto que nos haremos en la entrada de la Casablanca".