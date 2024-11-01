edición general
11 meneos
11 clics
Dinamarca invita a EE UU a maniobras militares conjuntas en Groenlandia

Dinamarca invita a EE UU a maniobras militares conjuntas en Groenlandia

El comandante del Comando Militar del Ártico de Dinamarca invita a Estados Unidos a un ejercicio conjunto en Groenlandia. El mayor general Søren Andersen, que dirige la Fuerza Ártica, asegura que está esperando una respuesta de Washington

| etiquetas: groenlandia , dinamarca , ejercicios militares , eeuu , trump
10 1 0 K 118 actualidad
21 comentarios
10 1 0 K 118 actualidad
#17 Horkid *
Groenlandia está por conquistar por los yanquis? Europa ya está conquistada: casi 300 bases militares. Periodicos ejercicios militares para atacar Rusia, delta13news.com/comienza-la-tercera-fase-del-defender-europe-25-la-acc .
Groenlandia les interesa también porque: Groenlandia será un lugar desde el que podrán amenazar la importante infraestructura nuclear de Rusia.
Europa esta gobernada por titeres de EEUU: compran armas a EEUU, robando los impuestos de los europeos para enriquecer a la industria armamentistica yanqui!! Están hablando de defenderse de EEUU, y lo que hacen es beneficiarles!!
3 K 50
wata #2 wata
Invital al zorro a cuidar el gallinero.
3 K 49
Findeton #4 Findeton
EEUU tiene una base militar en Dinamarca, que en los 50s tenía 10mil militares. Si bajaron el número fue porque a EEUU le dio la gana. Lo de Trump con Groenlandia no tiene pies ni cabeza.
2 K 49
YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre *
#4 Legalmente y por los acuerdos firmados vigentes puede volver a desplegar esa cifra en cualquier momento sin autorización de Dinamarca, y después darse un paseo por fuera de la base, más en concreto por los centros de poder de los daneses, ahí lo dejo

[Edit]
Y en los 50s la capa de hielo era muy gruesa para extraer las materias primas del subsuelo, ya no :troll:
1 K 21
Findeton #9 Findeton
#8 Y no estaría mal. Lo que está mal es que además de eso, EEUU se lo anexione.
0 K 10
#11 Cuchifrito
#4 EEUU puede tener allí los militares, barcos o lo que quiera y nadie le va a decir nada, pero lo que no va a poder hacer sin que sea suya es tener una justificación para decir "por aquí no pasan los chinos porque son mis aguas y no quiero"
1 K 29
Findeton #13 Findeton *
#11 A ver, los chinos pueden pasar por "ahí" por aguas internacionales, no hace falta que entren en territorio de Groenlandia. Que EEUU tenga o no Groenlandia no cambia nada.
0 K 10
YoSoyTuPadre #14 YoSoyTuPadre *
#11 #6 Para mí son las materias primas lo que quiere Trump, en torno a 4,4 billones actualmente detectados con literalmente cuatro prospecciones que hicieron los daneses, de 10 a 30 veces más según otras estimaciones geológicas, curiosamente de estudios de la agencia federal de EEUU de geológia, el USGS
0 K 9
#20 alhambre
#14 Son varios en uno: Las materias primas, mayor presencia estratégica en el Ártico, desestabilizar a la U.E. y forzarles a que gasten más en armas, que encima venderá EE.UU.
0 K 7
YoSoyTuPadre #21 YoSoyTuPadre *
#20 Y también obligará a la UE a comprarle las materias primas que estraiga del Ártico y no se quiera quedar para sí, y más caro, no vaya ser que a la UE se le pase por la cabeza algún tipo de sanción a lo que provenga de la Groenlandia ocupada

Esto ya sería la humillación máxima :shit:

Tiempo al tiempo
0 K 9
#10 chavi
Yastá.
Maniobras militares permanentes y ensayos de extracción de recursos.
1 K 29
satchafunkilus #6 satchafunkilus
Está gente es idiota.
Vamos a ver qué Trump QUIERE GROENLANDIA, COPÓN, y la quiere como un niño pequeño quiere un juguete o un caramelo. No hay nada que negociar.

Dejad ya de comerle el ojete y preparaos para la ruptura con EEUU.
2 K 29
#12 Kalandraka125
#6 La idea es que Estados Unidos vea que Europa puede defender Groenlandia de Rusia y de China, dando por buena su excusa de mierda. Es como una buena esposa maquillándose los cardenales.
0 K 7
makinavaja #15 makinavaja
#12 A Trump le da igual que Europa pueda defender Groenlandia de Rusia y de China o no, el quiere tenerla y punto....
0 K 12
Supercinexin #3 Supercinexin
Si yo fuera Trump les respondería: "Ok, hagamos unas maniobras con fuego real, y el que gane se queda Groenlandia".

"O me la puedes regalar el Lunes, como Gorrina Manchado que me regaló el Nobel, y quedar de puta madre en la foto que nos haremos en la entrada de la Casablanca".
1 K 27
Findeton #5 Findeton
#3 Para gorrino, Maduro. Está regordete.
2 K -5
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Así sabrán cómo actuar más rápido xD
0 K 20
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#1 Y dirán los norteamericanos "pues ya que estamos nos vais a ayudar a una cosilla". xD
1 K 28
pitercio #16 pitercio
Le estorba que no sea suya porque le viene muy bien para atacar e invadir Canadá.
0 K 19
cosmonauta #18 cosmonauta
Buena trolleada.
0 K 12
#7 Sammy_Jankis
Y cuando estén allí les darán con una maza de payaso en la cocotota! Qué risas!
0 K 7

menéame