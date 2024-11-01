edición general
7 meneos
3 clics
Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"

Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"

"Nosotros, hace tres meses, propusimos un decreto para prorrogar los alquileres e intervenir el mercado de la vivienda, y hoy, una vez más, el PSOE dice que va a hacer algo para resolver la crisis de la vivienda a través de fórmulas equivocadas", insistió la dirigente, que instó a los socialistas a "asumir la urgencia de la situación". "Hay una emergencia que va a más y tenemos que poner el foco en quien está padeciendo esta emergencia, que no son los propietarios, son los inquilinos", insistió...

| etiquetas: vivienda , psoe
6 1 0 K 80 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
DonNadieSoy #3 DonNadieSoy
Dejas solo al psoe... y poca diferencia notarias con el pp.
2 K 31
#5 muerola
#3 poca o ninguna
0 K 11
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... En la misma línea, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó la medida de "ineficaz" e "injusta". Por su parte, Podemos cargó aún con mayor dureza contra un anuncio que, en palabras de su número dos, Irene Montero, "no tiene perdón". "Estamos indignadas, las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando", denunció Montero, que aseguró que "el

…   » ver todo el comentario
0 K 19
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
la PSOE sabe que Yoli y su pandilla jamás se van a ir del Gobierno, por eso propone lo que quiere y hace lo que quiere con o sin su apoyo
0 K 19
#4 Seat127
#2 Si ERC y Bildu dicen que dejan de apoyar al gobierno, lo tendrán que hacer para no ser pintados como los de derechas de la izquierda. Aunque eso llevaría que gane las elecciones la ultraderecha (lo que hay a la derecha de PSOE). Y ese miedo hace que nadie se mueva y vayan dando los apoyos justos para seguir como estamos.
0 K 8
Dene #6 Dene
Correcto. Los caseros necesitan seguridad jurídica, no mas dinero del estado, que bastante cara está la vivienda. Seguridad que no se te va a quedar un caradura 3 años y seguridad que ante una familia en apuros, los servicios sociales se pagan desde el estado y no desde la cuenta de un particular. Es la única manera de que mejore la confianza y suba la oferta a corto plazo. Y a medio plazo, a meter mas dinero en construir.
0 K 12
Mltfrtk #7 Mltfrtk
Regalar dinero a los ricos, un plan sin fisuras. Menos mal que van a detener esa sinrazón.
0 K 12

menéame