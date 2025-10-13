edición general
Primera foto de Sánchez y Trump después de que el estadounidense sugiriera echar a España de la OTAN

Pedro Sánchez se ha tomado este lunes, en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, la primera fotografía con Donald Trump en el nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, que arrancó el pasado 20 de enero del 2025. y lo ha hecho pocos días después que el magnate norteamericano sugiriera echar a España de la OTAN.

valandildeandunie #2 valandildeandunie
Ojito con el detalle de donde están las manos. Quien sabe cómo busca Trump la dominación desde ese punto sabe la importancia de esta escena
3 K 43
yopasabaporaqui #8 yopasabaporaqui
#2 Tengo que reconocer que yo también me fijé.
0 K 11
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#2 De hecho, en el vídeo se ve como Trump le pega un tirón del brazo

x.com/PoliticayModa/status/1977771983795327014
0 K 17
ChukNorris #15 ChukNorris
#12 Perece un tironcete de colegueo, está a un par de negativas de Sánchez para que Trump reconozca que es un tipo duro negociando.
0 K 10
#13 Tailgunner
#2 tiene el brazo estirado para llegar al saludo y la palma por debajo de sanchez, doʻnde ves ahì la supuesta dominancia de trump?
0 K 6
jonolulu #1 jonolulu
No sé quién tiene más cara de gilipollas de los dos
1 K 33
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#1 Ya, pero mira quien estira el brazo en ese estrechar de manos y quien no :roll:
0 K 11
#14 Grahml
#1 Sí.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Se va a enterar el mejicano este...
4 K 30
fareway #9 fareway *
Trump: Me comes la polla, hispano de mierda.
Sánchez: A mí me la comes tú y todos los fachas como tú, frutero.
Trump: What does "frutero" means?
Sánchez: Que si le gusta el pescao de un día pa'otro.
0 K 18
Connect #5 Connect
¿Y esa corona de la paz justo detrás de la cabeza del zanahorio? ¿Quién ha hecho la foto? ¿Mark Rutte el pelota? xD
0 K 15
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
- Qué naranja estás cabrón. Deberías ir al médico.

- Y tú usar just for men que cada vez te blanquea más el pelo, joputa.
0 K 10
vviccio #7 vviccio *
#3 -Media España cree que soy un dictador.

- {0x1f60d}
0 K 11
#11 encurtido
Es una imagen con IA: sanchezdog and orange guinea pig shaking hands and smiling.
0 K 7

