Primera foto de Sánchez y Trump después de que el estadounidense sugiriera echar a España de la OTAN  

Pedro Sánchez se ha tomado este lunes, en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, la primera fotografía con Donald Trump en el nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, que arrancó el pasado 20 de enero del 2025. y lo ha hecho pocos días después que el magnate norteamericano sugiriera echar a España de la OTAN.
Sánchez: A mí me la comes tú y todos los fachas como tú, frutero.
Trump: What does "frutero" means?
Sánchez: Que si le gusta el pescao de un día pa'otro.
- Y tú usar just for men que cada vez te blanquea más el pelo, joputa.
