El polémico tertuliano Juan del Val gana el Premio Planeta

oceanon3d
El valor de este premio es el del buen servicio prestado.

No vale para nada. El de Onega fue especialmente vergonzante.

No merece ni un movimiento de mis cejas.
Milmariposas
#3 Sí, por eso lo de las etiquetas que he puesto
ruroini_kenshin
El prólogo de Pablo Motos?
Jesucripto
#2 O de Tamara Falcó. :troll:
dclunedo
Esto es "Lamámonos nuestras propias pollas" de libro.
Chinchorro
El grupo planeta paga a sus colaboradores, no debería ser ni noticia esto.
Ankor
Bueno, es una forma de darse premios de forma descarada por los servicios prestados.

A3 media, propietària de grupo Planeta. Es dar el premio al empleado del año.
