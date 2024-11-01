·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8293
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
9036
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
6152
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
4431
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
7078
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
más votadas
610
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
555
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
572
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
396
Adolfo Pérez Esquivel a María Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?
619
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
25
clics
El polémico tertuliano Juan del Val gana el Premio Planeta
El polémico tertuliano Juan del Val gana el premio Planeta dotado con un millón de euros
|
etiquetas
:
juan del val
,
premio planeta
,
tongazo
4
0
0
K
45
cultura
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
45
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
oceanon3d
El valor de este premio es el del buen servicio prestado.
No vale para nada. El de Onega fue especialmente vergonzante.
No merece ni un movimiento de mis cejas.
6
K
79
#7
Milmariposas
#3
Sí, por eso lo de las etiquetas que he puesto
0
K
13
#2
ruroini_kenshin
El prólogo de Pablo Motos?
1
K
22
#6
Jesucripto
#2
O de Tamara Falcó.
0
K
6
#5
dclunedo
Esto es "Lamámonos nuestras propias
pollas
" de libro.
1
K
19
#4
Chinchorro
El grupo planeta paga a sus colaboradores, no debería ser ni noticia esto.
0
K
11
#1
Ankor
*
Bueno, es una forma de darse premios de forma descarada por los servicios prestados.
A3 media, propietària de grupo Planeta. Es dar el premio al empleado del año.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No vale para nada. El de Onega fue especialmente vergonzante.
No merece ni un movimiento de mis cejas.
pollas" de libro.
A3 media, propietària de grupo Planeta. Es dar el premio al empleado del año.