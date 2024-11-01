edición general
Murakami presentará los informativos de Antena 3 para ver si, por lo menos, le dan el Planeta

Murakami presentará los informativos de Antena 3 para ver si, por lo menos, le dan el Planeta

Desde el Grupo Planeta agradecen también la incorporación del escritor a Atresmedia, pues facilitará muchísimo la entrega del Premio Planeta del año que viene. “Nos quedamos sin candidatos y ya habíamos empezado a preguntar a Eva Arguiñano, a Juanra Bonet y a Bart Simpson si tenían pensado escribir una novela”, informan desde el grupo editorial.

Tarod #1 Tarod *
Pablo Motos es claro candidato en cuanto alguien le escriba una chorri novela sobre la autoestima de los feos.
Laro__ #4 Laro__ *
Ya no hay manera de ocultar las actuales miserias del premio Planeta:

El escritor renuncia al Nobel y se centrará en intentar conseguir el millón de euros que ofrece Planeta anualmente a los presentadores de Atresmedia xD xD
#2 PerritaPiloto *
Murakami siempre suena para el Nobel de literatura, pero nunca se lo van a dar.
