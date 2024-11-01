Murakami presentará los informativos de Antena 3 para ver si, por lo menos, le dan el Planeta

Desde el Grupo Planeta agradecen también la incorporación del escritor a Atresmedia, pues facilitará muchísimo la entrega del Premio Planeta del año que viene. “Nos quedamos sin candidatos y ya habíamos empezado a preguntar a Eva Arguiñano, a Juanra Bonet y a Bart Simpson si tenían pensado escribir una novela”, informan desde el grupo editorial.