Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, pronostica que en 12 o 18 meses el trabajo tradicional en oficina estará del todo automatizado

"El trabajo de oficina, en el que te sientas frente a un ordenador, ya seas abogado, contable, gestor de proyectos o comercial, la mayoría de esas tareas estarán totalmente automatizadas por una IA en los próximos 12 a 18 meses", ha indicado Suleyman.
Supongo que ni una cosa ni la otra, pero a ver quien se queda más cerca.
Por cierto, os lo dije
"te va a sustituir chatgpt" puedes usar el buscador
P.S.: De hecho, Microsoft ya inventó la estrategia hace 30 años, se llama FUD - Fear Uncertainty & Doubt.
Y cada año, en los últimos 30, han dicho lo mismo.
La IA sale del código: la advertencia de Matt Shumer sobre los nuevos objetivos de los laboratorios - El Grand Continent
No se si es una ofensiva mediatica del sector desde dentro al ver que el chiringuito se desinflaba* o está basado en hechos y proyecciones realistas.
