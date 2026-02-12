edición general
Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, pronostica que en 12 o 18 meses el trabajo tradicional en oficina estará del todo automatizado

"El trabajo de oficina, en el que te sientas frente a un ordenador, ya seas abogado, contable, gestor de proyectos o comercial, la mayoría de esas tareas estarán totalmente automatizadas por una IA en los próximos 12 a 18 meses", ha indicado Suleyman.

26 comentarios
Comentarios destacados:      
#6 DotorMaster
Fenomenal. Nos ingresarán, sin necesidad de ir a trabajar, el dinero en la cuenta bancaria para que podamos consumir y que ese dinero circule de vuelta a los dueños de las empresas?
6 K 81
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#6 Bueno, la posibilidad de una renta básica universal está cada vez más sobre la mesa.

Si la IA nos va a dejar sin trabajo, en Reino Unido ya están discutiendo en serio la solución: una renta básica universal
www.xataka.com/robotica-e-ia/elon-musk-sam-altman-auguraban-que-ia-obl
3 K 51
#20 Perrota
#6 Como a los criadores de caballos a principios del siglo pasado?
0 K 10
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Por otra parte: Sebastian Mallaby, economista experto en IA: "ChatGPT quebrará en los próximos 18 meses"
www.meneame.net/story/sebastian-mallaby-economista-experto-ia-chatgpt-

Supongo que ni una cosa ni la otra, pero a ver quien se queda más cerca.
4 K 66
ElBeaver #11 ElBeaver
#1 Da un poco igual, con la cantidad de modelos de lenguaje que salen, lo normal es que algunos sean reemplazados por otros más eficientes y no necesariamente tienen que pertenecer a la misma empresa.
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue *
#1 La burbuja inmobiliaria explotando en España y todo el mundo en 3, 2, 1. En breve todos los expats y turistas se piran cuando vean que tienen que trabajar de presencial xD xD

Por cierto, os lo dije xD xD
0 K 20
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#16 ¿Cuando has dicho que la IA iba a acabar con la burbuja inmobiliaria? :-|
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #21 NPCMeneaMePersigue
#19 dije 30495 veces que la ia nos sustituia

"te va a sustituir chatgpt" puedes usar el buscador
0 K 20
angelitoMagno #24 angelitoMagno
#21 ¿Y eso hará que bajen los precios de la vivienda, que dejen de venir turistas a España y que poner un alquiler turístico y hostelería sea menos rentable que cualquier otro tipo de negocio?
0 K 16
comadrejo #5 comadrejo
¿Empezando por los CEOs? :troll: :troll:
2 K 36
Torrezzno #9 Torrezzno
Se llama vender FOMO
1 K 32
Sr.No #14 Sr.No *
#9 Después de los resultados de los últimos grandes (AMZN, ORCL, MSFT, etc) deben promocionar el hype o se estrellan irremediablemente.

P.S.: De hecho, Microsoft ya inventó la estrategia hace 30 años, se llama FUD - Fear Uncertainty & Doubt.
1 K 32
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Y nadie va a necesitar nunca más de 640KB en su ordenador.
1 K 31
Eibi6 #8 Eibi6
Se cotiza en las apuestas 1/1 que dentro de 12/18 meses lo entrevistan y vuelve a dar el mismo plazo el amigo de Microsoft
1 K 24
Torrezzno #17 Torrezzno
Fijaos además lo inquietante del asunto. Modelos usables son tres, copilot no está entre ellos. Lo que esta gente vende es que despidas a tus trabajadores para darles el dinero a ellos. Básicamente es decir que todo el dinero va a pasar de muchas manos a dos o tres hiperscalers. ¿Que pasaría con la economía?
0 K 20
azathothruna #3 azathothruna
Por DeepSeek :troll: :troll:
1 K 19
cosmonauta #18 cosmonauta
Es interesante. Pero no olvidemos que este señor trabaja para una empresa que tiene un producto llamado Office, lanzado en 1990.

Y cada año, en los últimos 30, han dicho lo mismo.
0 K 15
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Este tambien
La IA sale del código: la advertencia de Matt Shumer sobre los nuevos objetivos de los laboratorios - El Grand Continent
legrandcontinent.eu/es/2026/02/12/la-ia-sale-del-codigo-la-advertencia

No se si es una ofensiva mediatica del sector desde dentro al ver que el chiringuito se desinflaba* o está basado en hechos y proyecciones realistas.

www.meneame.net/story/ceo-microsoft-advierte-debemos-hacer-algo-util-i
0 K 14
sorrillo #10 sorrillo
Que pueda automatizarse en 12 o 18 meses quizá, solo quizá, que lo esté ni de broma.
0 K 10
#25 NoMeVeas *
Esto ya es como los criptobros pidiendote invertir en X criptomoneda. Este señor es un vende humos, y en la epoca donde se cobra por el estapaculo y el humo que vendas, pues 20 paladas.
0 K 8
ronko #26 ronko
Cómo sigan usándola para las actuaciones de Windows 11, trabajo de microinformática no va a faltar.
0 K 7
taSanás #12 taSanás
Una cosa es que pueda y otra que las anquilosadas empresas lo adopten a una velocidad notable
0 K 7
#22 NanakiXIII
#2 Entre la 3 y la 4.
0 K 7
Enero2025 #4 Enero2025
Los trabajos manuales son el futuro y para los informáticos es el presente.
0 K 7
#23 NanakiXIII
#4 Por los menos hasta que integren IA en los robots.
0 K 7

