El CEO de Microsoft advierte que debemos "hacer algo útil" con la IA o perderán el "permiso social" para gastar electricidad en ella [ENG]

En una charla en la convención de personas ricas de este año (también conocida como Foro Económico Mundial), el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, advirtió que la IA perderá el apoyo público a menos que se utilice para "hacer algo útil que cambie los resultados de las personas, las comunidades, los países y las industrias". (...) Dijo que la responsabilidad de comenzar a utilizar la IA es de los empleadores y de quienes buscan empleo.
| etiquetas: ia , microsoft , slop , energía
Están todo el puto día machachando con que en breve nos quedaremos todos sin trabajo ¿no era eso lo útil?
Si nos pensábamos que ricos invierten 100.000 millones por nuestro bienestar... Era un error.
La IA impuesta desde arriba con calzador es para generar más control.
Pero vamos, este deseo es una ilusión.
Ya en el club bilderbeg, desde 2017,se han coordinado las élites para adoptar la IA como mecanismo de dependencia, sin trabajo ni impuestos para ayudas gubernamentales, dependemos de los ingresos de corporaciones
Para mear y no echar gota.