El CEO de Microsoft advierte que debemos "hacer algo útil" con la IA o perderán el "permiso social" para gastar electricidad en ella [ENG]

En una charla en la convención de personas ricas de este año (también conocida como Foro Económico Mundial), el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, advirtió que la IA perderá el apoyo público a menos que se utilice para "hacer algo útil que cambie los resultados de las personas, las comunidades, los países y las industrias". (...) Dijo que la responsabilidad de comenzar a utilizar la IA es de los empleadores y de quienes buscan empleo.