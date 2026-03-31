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El PP tilda de "numerito" que Sánchez prohíba a EE UU usar el espacio aéreo contra Irán: "Pone en riesgo a España"

El PP tilda de "numerito" que Sánchez prohíba a EE UU usar el espacio aéreo contra Irán: "Pone en riesgo a España"

El veto se suma a la prohibición del uso de las bases españolas compartidas de Rota y Morón. Algo que, en opinión de Muñoz, "pone en riesgo a España".

| etiquetas: pp , españa , guerra , sionismo , eeuu , irán , israel
14 3 0 K 156 politica
35 comentarios
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Comentarios destacados:        
Veelicus #1 Veelicus
Mas bobos y lamebotas y no nacen
15 K 204
#15 mam23
#1 espera a mañana.
1 K 25
sotillo #21 sotillo
#1 Fíjate que incluso Meloni y la extrema derecha francesa está con Pedro, lo desubicado de sus pataletas clama al cielo
1 K 29
Herumel #27 Herumel
#1 Luego ser ponen la pulserita.
1 K 25
Estoeslaostia #33 Estoeslaostia
#1 pero ahí los tienes: directos a la mayoría absoluta.
0 K 7
#3 albx
Pues Meloni y Macron han hecho lo mismo.
6 K 101
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#3 Porque son supersanchistas, todo el mundo lo sabe.
3 K 57
#17 Eukherio
#3 Y el PP si estuviese en el gobierno y viese que se iba a comer una buena hostia en futuras elecciones también lo haría. Ya hasta desde la oposición les cuesta encontrar una postura, gobernando estarían todo el día con diarrea.
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#19 uvi
#17 Yo creo que no, estos son más de participar y enviar alguna fragata y soldados a la zona..total se iban a morir igual...y ya de paso van sacando mordidas contratando a subcontratas de subcontratas..y todos los medios nos aporrearian con lo malo que son los iranís, su régimen y tal...Irán nos mandaría un petardo y son capaces de decir que ha sido ETA.
3 K 59
calde #26 calde *
#17 No, no harían lo mismo. Estarían calladitos, pidiendo hablar de otra cosa, y siguiendo a Alemania y UK.

Y pedirían no crear más conflicto a la izquierda por sus comentarios contra Israel, tachándolos de antisemitas y proiraníes.

cc: #19
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#29 Eukherio
#19 Después de ver lo que hizo Meloni lo dudo bastante. Ya a Aznar le había salido caro el tema, aunque fuese después del atentado, y ahora creo que todos los líderes europeos están viendo que la gente no quiere mandar gente a morir a guerras ajenas. La mayoría de los que mostraron apoyo completo a Trump los primeros días han moderado los discursos, y hasta partidos de ultraderecha están pasando del tema.
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Urasandi #31 Urasandi
#17 11M...
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ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Ya sabemos la opinión del PP a favor de matar viejos, niños o lo que toque.
A no ser que pidas tú derecho a eutanasia o hacer un aborto, entonces te jodes.
6 K 94
Moderdonia #6 Moderdonia
- !Sal de este cuerpo! !!El Poder de Cristo te obliga!! !!Sal maligno!
- Pepe, ¿cada vez que vas a cagar tienes que montar este numerito?
4 K 57
ingenierodepalillos #12 ingenierodepalillos
#6 En el PP están en contra del aborto por miedo al estreñimiento.
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cocolisto #20 cocolisto
Le ha faltado decir lo que decía Franco"no te metas en política como lo hago yo".
1 K 40
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano *
Debe de ser relacionada: EEUU ordena a sus embajadas que inicien una campaña contra la "propaganda" extranjera :-D

www.meneame.net/story/eeuu-ordena-embajadas-inicien-campana-contra-pro
1 K 36
JackNorte #18 JackNorte
Parece que Trump les ha mandado el ideario al pp antes que a las embajadas xD
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#5 Suleiman
Y lo dicen con la pulserita de España en la muñeca...
1 K 33
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos
#5 Made in China.
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Raziel_2 #7 Raziel_2
"El PP no pierde ninguna ocasión para hacer el ridículo".

Mucho mejor el titular.
1 K 31
jewel_throne #11 jewel_throne
Joder, cómo defienden a España y los españoles estos hijos de fruta traidores. :wall: :wall:
1 K 30
vicus. #13 vicus.
Lo único que pone en riesgo Perro Sanxe es que el Partido Podrido llegue a gobernar.
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jonolulu #9 jonolulu
Vaya papelón el del PP y Vox en política exterior.

Se podían tapar un poco
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salteado3 #32 salteado3
Lo que no entiendo es qué riesgo es el que corre España por cumplir las normas de la ONU.

¿Está insinuando que EE. UU. puede atacarnos? ¿Tienen miedo de los yankis o están amenazándonos?
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#24 konde1313
Pone en riesgo sus chanchullos, a los que cariñosamente llaman “españa”.
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Imag0 #35 Imag0
Es posible que el PP le esté haciendo al PSOE la campaña gratis?
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Chinchorro #23 Chinchorro
No a la guerra, vendepatrias. A ver si os enteráis, traidores.
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patadevaca #22 patadevaca
Ya... La castuza política no pone en peligro a España...
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#25 CuiProdestHocBellum
Votar PP-VOX mata. En esta ocasión no van a por tus abuelos o padres indefensos en una residencia. Ni dejarán morir de cáncer a tu madre o mujer por ahorrar unos euros en las mamografias...
Esta vez enviaran al matadero a tus hijos, a luchar en guerras montadas por psicópatas genocidas y criminales megalómanos que buscan forrarse aun mas.

Los lamebotas pp-voxeros van mandar a la muerte a vuestros hijos a cambio de las migajas del amo yanky y sionista...
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oceanon3d #16 oceanon3d *
Otra más para dar gracias por tener el gobierno que te hemos en esta nueva crisis.

Para sumar a todas las crisis que hemos capeado, muy bien todo sea dicho, está vez no hemos ahorrado estar en guerra como los pagafantas de los Trump si el PP/VOZ hubiesen estado en el gobierno.

No hemos ahorrado mucha vergüenza como país y vidas de españoles.

Putas derechas de mierda ... y putos sus acólitos.
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#34 yukatan
menos mal que no estan estos lamebotas mamarrachos
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Andreham #30 Andreham
Cómo será de complicada la situación que ni los habituales son capaces de pasarse a defender estas cosas aunque sea por quemar karma.
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Raúl_Rattlehead #28 Raúl_Rattlehead
Imagina darle importancia a lo que dice está choni juej.
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#2 Tecar
Los "numeritos" a veces importan.
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menéame