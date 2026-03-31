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El jefe de prensa de Vox cobra un sueldo público de Canal Sur mientras trabaja para el partido

El jefe de prensa de Vox cobra un sueldo público de Canal Sur mientras trabaja para el partido

Zancajo trabaja como jefe de prensa desde octubre de 2024, acompañando a Santiago Abascal a los actos del partido y tratando con los periodistas.Pero al mismo tiempo cobra un sueldo público de en torno a 60.000 euros (entre salario y dietas) como consejero de Canal Sur, pese a que el reglamento del organismo lo prohíbe:

| etiquetas: vox , canal sur , prensa
28 6 1 K 243 politica
15 comentarios
28 6 1 K 243 politica
#2 Nasser
Las paguitas de Vox
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 No es por nada, pero parece que desde el PP ya han dado la orden de cargarse a VOX ahora que la "izquierda" no representa un problema.
1 K 26
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#4 Lo q parece es q antes no lo hacian, aun sabiendo un monton de mierdas de ellos...
1 K 20
hakcer_dislexico #8 hakcer_dislexico
#4 Al PP la estrategia le va a salir como el ojete.

En primer lugar no se van a poder cargar la bestia que crearon, y en segundo lugar, esa bestia va a dividirse a ostias internas, por lo que va a haber una atomizacion mayor del voto de derechas, lo cual a la izquierda le viene de putolujo para compensar a podemos y sus mierdas con el frente popular de judea.
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DDJ #9 DDJ *
#4 "desde el PP ya han dado la orden de cargarse a VOX"

De acuerdo en que hay una maniobra para cargarse a VOX, con la publicación constante de marrulladas que ya sabían desde hace mucho tiempo pero que por lo que sea nadie cayó en que podría haber sido interesante publicar pero que ahora sí.

Pero la orden no la ha dado el PP porque el PP es parte de un entramado y las órdenes llegan desde fuera. ¿Quién podría dar la orden para que los medios suelten todo esto, las marionetas Feijóo o Ayuso? Los presidentes comunitarios podrán tener mano en Canal Sur (hola, Juanma Bonilla) pero no a nivel nacional.
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SerVicius #15 SerVicius
#9 La orden viene de los que financian. Vox va a dejar de recibir riadas de dinero, tanto para marketing como para campaña, esta amortizado. Ciudadanos 2.0.
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sotillo #1 sotillo
Roban y los votan
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OdaAl #10 OdaAl
#1 Ni un apice de vergüenza, lo de conflicto de competencias es para la plebe
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Io76 #11 Io76
#1 Asesinan y los votan.
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javierchiclana #5 javierchiclana
"Artículo para suscriptores"
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pitercio #3 pitercio
Sueldo y medio.
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Cehona #6 Cehona
Con la guerra de Irán, se han debido quedar sin gasolina para la motosierra.
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#12 Leon_Bocanegra
Rápido, hagamos una comisión de investigación sobre RTVE!!!
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Nube_Gris #14 Nube_Gris
Que se atreva a sujetar en brazos al hijo de cualquiera, veréis que rápido dicen que trabaja realmente de niñero y se inventan un caso contra él para mantener a los medios ocupados fabricando mierda contra VOX.

... me da a mí en la nariz que va a ser que no porque suena algo totalmente ridículo y desproporcionado... ¿o no? :palm:
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FunFrock #13 FunFrock
Como se llama ¿MR. Hansome?
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menéame