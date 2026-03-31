El jefe de prensa de Vox cobra un sueldo público de Canal Sur mientras trabaja para el partido

Zancajo trabaja como jefe de prensa desde octubre de 2024, acompañando a Santiago Abascal a los actos del partido y tratando con los periodistas.Pero al mismo tiempo cobra un sueldo público de en torno a 60.000 euros (entre salario y dietas) como consejero de Canal Sur, pese a que el reglamento del organismo lo prohíbe:
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En primer lugar no se van a poder cargar la bestia que crearon, y en segundo lugar, esa bestia va a dividirse a ostias internas, por lo que va a haber una atomizacion mayor del voto de derechas, lo cual a la izquierda le viene de putolujo para compensar a podemos y sus mierdas con el frente popular de judea.
De acuerdo en que hay una maniobra para cargarse a VOX, con la publicación constante de marrulladas que ya sabían desde hace mucho tiempo pero que por lo que sea nadie cayó en que podría haber sido interesante publicar pero que ahora sí.
Pero la orden no la ha dado el PP porque el PP es parte de un entramado y las órdenes llegan desde fuera. ¿Quién podría dar la orden para que los medios suelten todo esto, las marionetas Feijóo o Ayuso? Los presidentes comunitarios podrán tener mano en Canal Sur (hola, Juanma Bonilla) pero no a nivel nacional.
... me da a mí en la nariz que va a ser que no porque suena algo totalmente ridículo y desproporcionado... ¿o no?