Un mural en El Ejido convierte el caso de Noelia en denuncia pública

Un nuevo mural ha aparecido en El Ejido en las últimas horas, llamando la atención de vecinos y conductores en una de las zonas de paso del municipio. La obra, ubicada junto a la rotonda que conecta la calle Pirineos con la carretera AL-3303, introduce un mensaje que no ha pasado desapercibido. La intervención lleva la firma de Nauni Moreno López y se presenta como una pieza de arte urbano cargada de simbolismo. El mural incorpora el nombre de Noelia junto a una frase que remite directamente al dolor y a una crítica implícita al sistema.