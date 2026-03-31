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EEUU ordena a sus embajadas que inicien una campaña contra la "propaganda" extranjera

EEUU ordena a sus embajadas que inicien una campaña contra la "propaganda" extranjera

Estados Unidos ha ordenado a todas sus embajadas y consulados en todo el mundo que pongan en marcha campañas coordinadas contra la propaganda extranjera. Según un documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y obtenido por The Guardian, el Gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones para que su personal fuera del país pueda combatir lo que ha descrito como "esfuerzos coordinados" para socavar los intereses de Washington en el exterior. Uno de los aparatos de desinformación estatal más sofisticados del mundo.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , libertad , irán , manifestaciones , resistencia
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
reithor #3 reithor
En España no necesita movilizar a la embajada, ya tiene al PP y a pox para estas cosas.
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#7 candonga1
#3 Y a pozz y sus mariachis.
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sotillo #8 sotillo
#3 Y à la tres
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alehopio #5 alehopio *
Lo mismo les da por reactivar la Operación Gladio

«Gladio»: la red paramilitar secreta de la OTAN
www.meneame.net/story/gladio-red-paramilitar-secreta-otan

Operación Gladio - Terrorismo de falsa bandera
www.meneame.net/story/operacion-gladio-terrorismo-falsa-bandera-bbc-ti

¿Qué fue la Operación Gladio?
www.meneame.net/story/fue-operacion-gladio

Operacion Gladio: Los ejercitos nazis secretos de la CIA en Europa…   » ver todo el comentario
4 K 66
jonolulu #2 jonolulu
el Gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones para que su personal fuera del país pueda combatir lo que ha descrito como "esfuerzos coordinados" para socavar los intereses de Washington en el exterior.

El principal esfuerzo coordinado lo hace Trump
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Solo vale su propaganda xD
2 K 47
vicus. #1 vicus.
Van a poner puertas al campo.
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Feindesland #6 Feindesland
Pues a lo mejor empiezan por cerrar Menéame.

xD xD xD
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sotillo #10 sotillo
#6¿ La válvula de escape de la derecha? Pues está la cosa con una presión
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patadevaca #9 patadevaca *
Socavar los intereses de Washington... Ni que necesitaran ayuda.
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