EEUU ordena a sus embajadas que inicien una campaña contra la "propaganda" extranjera

Estados Unidos ha ordenado a todas sus embajadas y consulados en todo el mundo que pongan en marcha campañas coordinadas contra la propaganda extranjera. Según un documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y obtenido por The Guardian, el Gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones para que su personal fuera del país pueda combatir lo que ha descrito como "esfuerzos coordinados" para socavar los intereses de Washington en el exterior. Uno de los aparatos de desinformación estatal más sofisticados del mundo.