«Gladio»: la red paramilitar secreta de la OTAN

Coordinada por la OTAN y ayudada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el objetivo de la red Gladio era luchar contra la expansión y consolidación de la izquierda tras la Segunda Guerra Mundial. EEUU y los poderes contrarevolucionarios empezaron su clandestina lucha contra la expansión de la izquierda en suelo europeo y plantaron el germen de lo que a partir de la década de los 60 se conocería como la “Operación Gladio”. Operó durante más de 40 años en varios Estados europeos” con actos de terrorismo y crimen
| etiquetas: gladio , terrorismo de la otan , lucha sucia contra el comunismo
No se sabía, como sabemos ahora, que el ejército soviético era una mierda
Y dices que no hay que repetir los mismos errores, cuando la situación de tensión europea actual se debe a que tu amado Putin ha invadido Ucrania para quedársela después de que los ucranianos echasen a patadas a su títere corrupto
¿Operaciones de falsa bandera para iniciar una guerra cuando NADIE en Europa quiere una guerra? ¿Dónde has leído tú que los líderes europeos quieran una guerra? ¿Dónde estaría el beneficio de esa guerra?
Lo que no se quiere es que nos pillen con el pantalón bajado si el fascista y criminal Putin decide invadir Finlandia o las repúblicas bálticas porque es un cabrón y un mentiroso
Y sobre todo ¿por qué siempre que hablas de guerra sacas la destrucción de Europa Occidental y no dices ni pío de la segura destrucción de tu amada Rusia? ¿Te crees que no le iba a pasar nada? Siempre sacas la mierda de los reactores nucleares en Europa ¿Es que en Rusia no hay?
Con propagandistas de medio pelo como tú, no hay peligro. Eres un chiste
Que cansino con tu propaganda de asustaviejas
En Estaos momentos, el riesgo de que Gladio vuelva a operar, las operaciones de falsa bandera para iniciar una guerra son más que posibles, porque los indecentes que gobiernan en Europa parece empeñados en meternos en una guerra, para su propio beneficio aunque Europa sea destruída
No se sabía, como sabemos ahora, que el ejército soviético era una mierda
Y dices que no hay que repetir los mismos errores, cuando la situación de tensión europea actual se debe a que tu amado Putin ha invadido Ucrania para quedársela después de que los ucranianos echasen a patadas a su títere corrupto
¿Operaciones de falsa bandera para iniciar una guerra cuando NADIE en Europa quiere una guerra? ¿Dónde has… » ver todo el comentario
Obsesivamente repetida por los mismo(s) meneante(s).