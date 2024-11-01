«Gladio»: la red paramilitar secreta de la OTAN

Coordinada por la OTAN y ayudada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el objetivo de la red Gladio era luchar contra la expansión y consolidación de la izquierda tras la Segunda Guerra Mundial. EEUU y los poderes contrarevolucionarios empezaron su clandestina lucha contra la expansión de la izquierda en suelo europeo y plantaron el germen de lo que a partir de la década de los 60 se conocería como la “Operación Gladio”. Operó durante más de 40 años en varios Estados europeos” con actos de terrorismo y crimen