edición general
29 meneos
42 clics
«Gladio»: la red paramilitar secreta de la OTAN

«Gladio»: la red paramilitar secreta de la OTAN

Coordinada por la OTAN y ayudada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el objetivo de la red Gladio era luchar contra la expansión y consolidación de la izquierda tras la Segunda Guerra Mundial. EEUU y los poderes contrarevolucionarios empezaron su clandestina lucha contra la expansión de la izquierda en suelo europeo y plantaron el germen de lo que a partir de la década de los 60 se conocería como la “Operación Gladio”. Operó durante más de 40 años en varios Estados europeos” con actos de terrorismo y crimen

| etiquetas: gladio , terrorismo de la otan , lucha sucia contra el comunismo
24 5 5 K 123 actualidad
11 comentarios
24 5 5 K 123 actualidad
Comentarios destacados:      
#6 #1 Esto es de hace 60 años con un contexto de posible invasión de la URSS a Europa
No se sabía, como sabemos ahora, que el ejército soviético era una mierda

Y dices que no hay que repetir los mismos errores, cuando la situación de tensión europea actual se debe a que tu amado Putin ha invadido Ucrania para quedársela después de que los ucranianos echasen a patadas a su títere corrupto

¿Operaciones de falsa bandera para iniciar una guerra cuando NADIE en Europa quiere una guerra? ¿Dónde has leído tú que los líderes europeos quieran una guerra? ¿Dónde estaría el beneficio de esa guerra?

Lo que no se quiere es que nos pillen con el pantalón bajado si el fascista y criminal Putin decide invadir Finlandia o las repúblicas bálticas porque es un cabrón y un mentiroso

Y sobre todo ¿por qué siempre que hablas de guerra sacas la destrucción de Europa Occidental y no dices ni pío de la segura destrucción de tu amada Rusia? ¿Te crees que no le iba a pasar nada? Siempre sacas la mierda de los reactores nucleares en Europa ¿Es que en Rusia no hay?

Con propagandistas de medio pelo como tú, no hay peligro. Eres un chiste
Que cansino con tu propaganda de asustaviejas
#1 tierramar
Cuelgo este artículo porque hay que recordar la historia para no repetir los mismos errores. En el momento delicado en que estamos, es más que posible que redes como Gladio estén operando. La red Gladio cometía actos de terrorismo que luego lo asignaban a grupúsculos de izquierda. En estos momentos históricos eso puede volver a suceder. Es conveniente tomar distancia de cualquier acusación a un enemigo: los drones sobre Polonia,...
En Estaos momentos, el riesgo de que Gladio vuelva a operar, las operaciones de falsa bandera para iniciar una guerra son más que posibles, porque los indecentes que gobiernan en Europa parece empeñados en meternos en una guerra, para su propio beneficio aunque Europa sea destruída
9 K 113
Fumanchu #4 Fumanchu
#1 Tiene pinta de ver algo con Kirk, en ajedrez es conveniente sacrificar una pieza si da una ventaja posicional importante.
1 K 26
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1 *
#1 Esto es de hace 60 años con un contexto de posible invasión de la URSS a Europa
No se sabía, como sabemos ahora, que el ejército soviético era una mierda

Y dices que no hay que repetir los mismos errores, cuando la situación de tensión europea actual se debe a que tu amado Putin ha invadido Ucrania para quedársela después de que los ucranianos echasen a patadas a su títere corrupto

¿Operaciones de falsa bandera para iniciar una guerra cuando NADIE en Europa quiere una guerra? ¿Dónde has…   » ver todo el comentario
5 K 48
Malinke #11 Malinke
#1 está bien recordar el pasado y lo que hizo EEUU para que apoyásemos sus políticas y sobre todo para que veamos lo bajo que hemos caído, porque ahora no hace falta que existan redes como Gladio. En cualquier reunión de la OTAN o desde el Congreso de EEUU, EEUU pide y presiona a que los países miembros de la OTAN, de la UE, de Europa o del resto del mundo, se posiciones con las políticas que a EEUU le convienen en todo el mundo.
1 K 31
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 De hecho, por eso deben subirse éstas noticias: para pararla ;)
1 K 28
cosmonauta #9 cosmonauta *
#8 ¿Aunque sea cansinamente duplicada? Además de base para todo tipo de conspiraciones.
0 K 12
Supercinexin #10 Supercinexin
#9 No es una "base": es una conspiración real, con la OTAN y los EEUU de fondo, perpetrando atentados terroristas con muertos en suelo europeo y echándole la culpa a "los comunistas". Hasta hay gente en prisión ahora mismo, en determinados países, por aquellos hechos es.m.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Vinciguerra
0 K 16
cosmonauta #2 cosmonauta *
www.meneame.net/search?q=gladio

Obsesivamente repetida por los mismo(s) meneante(s).
2 K 24
#5 tierramar *
#2 Hay que repetirlo porque hay mucha gente que no sabe lo que es Gladio, y en los momentos históricos actuales más vale que lo tengamos en cuenta para que no nos manipulen y nos metan en una guerra.
3 K 60
cosmonauta #7 cosmonauta *
#5 ¡Que no pare la maquinaria de propaganda, kamarad!
2 K 27
#3 tierramar
"Europa se convirtió en uno de los campos de batalla más importantes. Estados Unidos, bajo la pretensión de detener el avance del comunismo y con la ayuda de diversos grupos (fascistas, ultraderechistas, derechistas, democristianos etc.), logró instalarse y afianzarse al oeste del bloque oriental." Cambiemos comunismo por Rusia, esto está sucediendo ahora mismo. En este sentido, Trump con la ayuda del PP, Ayuso, están inundando España de latinoamericanos que votan derecha, por convicción religiosa (evangelistas). Si toman el gobierno PP.VOX nos pueden meter en una guerra
0 K 20

menéame