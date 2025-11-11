El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú  

Al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le gustan los idiomas y este martes en China lo ha vuelto a demostrar. Después de hacerse viral en varias ocasiones hablando japonés, Cuerpo se ha lanzado con el chino en un foro en Chengdú (Sichuan) que ha reunido a 180 compañías españolas y 260 chinas.
De verdad, ¿esta es la gente que queréis que nos represente en el mundo?
El respeto nunca viene mal en geopolítica.
Objetivamente hablando.
Yo no puedo respetar a los terraplanistas y acabo quedando mal siempre, la diferencia es que no muere nadie por mi desplante (el mío, a título personal).
Sin quitarte razón. Pero es que vivimos rodeados de bots... Y ahí el respeto no vale, lo siento.
www.youtube.com/watch?v=0Q3oHazZEQM
Rajoy a su lado es un literato.
www.youtube.com/watch?v=xi_fGj_10co
Tienes razón, usa esa razón para ir un paso más allá, a futuro. Poco importan PP o PSOE cuando lo que te legisla es Europa.
Y eso viene a ser, los yankees. Cada día más.
www.youtube.com/watch?v=GCApXTDdoEA
www.youtube.com/watch?v=Ez86pEgsl40
Es un detalle que tendría que estar más a la orden del día, seguro que los chinos saben agradecer el esfuerzo, sobre todo sabiendo la complejidad de su idioma para los occidentales. Todo lo contrario que Trump, que no solo critica a los que no le hablan con buen inglés, sino que no se aprende ni el nombre de las personas con las que negocia. A todos estos los llamaría Mr. China.
Te recomendaría Emoal, pero hay muchos más usuarios en esta web que han acabado con el stock.
No será el mejor pero seguro que a los chinos les entra mucho más que un comentario como el tuyo.
Porque claro, lamer escroto Yankee si pero bolitas amarillas, norrrrllll, pecadorrrrr
Más nos vale que muestren buena voluntad o nuestro futuro será aún peor. Y fijate, los chinos no te van a poner un portaaviones en el Mediterráneo para derrocar el régimen X. Qué cosas...
Pues podría haber aprovechado para hablar con los #pandas para que vengan más a España, y de paso, que se dejen abrazar.
Pero que está leyendo un discurso fonético, también.
太棒了. 非常好
很做好
Ciertamente, amigo.
www.youtube.com/shorts/K35KdQoCsFk