edición general
157 meneos
1349 clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú

El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú  

Al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le gustan los idiomas y este martes en China lo ha vuelto a demostrar. Después de hacerse viral en varias ocasiones hablando japonés, Cuerpo se ha lanzado con el chino en un foro en Chengdú (Sichuan) que ha reunido a 180 compañías españolas y 260 chinas.

| etiquetas: ministro , idiomas , chino
84 73 3 K 424 actualidad
67 comentarios
84 73 3 K 424 actualidad
Comentarios destacados:                
#2 Y luego tenemos a los patriotas votando a Abascal, Ayuso o Feijoo, que no saben ni ingles.

De verdad, ¿esta es la gente que queréis que nos represente en el mundo?
cocolisto #3 cocolisto
Sólo el gesto ya le honra... Y bien que lo agradecen los chinos.
46 K 438
#6 Dav3n
#3 El mundo cambiando ante nuestras narices...

El respeto nunca viene mal en geopolítica.
18 K 181
Find #48 Find
#6 El respeto nunca viene mal
4 K 45
#52 Dav3n
#48 En geopolítica mucho más, porque no juegas con tu ego sino con las vidas de miles.

Objetivamente hablando.

Yo no puedo respetar a los terraplanistas y acabo quedando mal siempre, la diferencia es que no muere nadie por mi desplante (el mío, a título personal).

Sin quitarte razón. Pero es que vivimos rodeados de bots... Y ahí el respeto no vale, lo siento.
1 K 18
#31 Restrepo77
#3 Por experiencia propia, a un chino lo saludas con “Ni hao“, y la sonrisa con la que te devuelve el saludo te hace pensar es algo que no se esperan ni pasan por alto. Son generosos y agradecidos, además que su carácter y manera de vivir es más parecido al nuestro que muchos pueblos que tenemos a tiro de piedra.
11 K 95
cocolisto #40 cocolisto
#31 Lo sé porque sin saber ni papa de chino me he aprendido el ni hao y te llevas la mirada de lo más agradecida.
1 K 27
Find #49 Find
#31 Diría que es algo común. En Cataluña también pasa con el catalán
1 K 17
gamengualp #64 gamengualp
#49 En Francia prueba tu de decir Bonjour sin acento perfecto y verás :-D
0 K 9
#2 Alcalino
Y luego tenemos a los patriotas votando a Abascal, Ayuso o Feijoo, que no saben ni ingles.

De verdad, ¿esta es la gente que queréis que nos represente en el mundo?
50 K 396
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#2 esos que nombras son más de autarquía.
1 K 23
skaworld #17 skaworld
#2 #9 Esos que nombras tampoco es que dominen el castellano y no vamos a lanzarlos a volar cuando aun tropiezan a gatas
4 K 34
#63 alamajar
#17 idiomas: 0
0 K 10
periko #20 periko
#2 Pero Abascal tiene un frances muy fluido. Ya lo demostro. Y no lo digo por su predisposicion hacia Trump
2 K 22
camvalf #37 camvalf
#20 es más de griego, pero profundo
0 K 12
aPedirAlMetro #39 aPedirAlMetro *
#20 "Je suis blurr que tu le conocie ja"
www.youtube.com/watch?v=0Q3oHazZEQM
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #36 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Hombre, Pablo Iglesias habla un ingles bastante penoso y lo mismo haste fuiste votante
0 K 10
#47 benkenube
#36 Yo hablo un inglés penoso, y bien que me lo agradecen cuando les contesto en ese idioma. Aquí, en España... Que el esfuerzo lo hago yo.
1 K 19
nospotfer #50 nospotfer
#2 Para muchos el mundo else acaba donde acaban sus provincias.
1 K 15
ubiquae #1 ubiquae
feijoo está también apuntado a chino, por la mañana. Por la tarde, inglés. Pero el maldito perro no le deja asistir a clases.
40 K 348
rogerius #4 rogerius
#1 Y se le come los deberes.
13 K 128
obmultimedia #5 obmultimedia
#4 Es que estar lamientole el ojete a Abascal cada dia, a todas horas pues cansa mucho.
3 K 42
rogerius #10 rogerius
#5 Tendrá la lengua como una lija —lo digo porque Abascal debe tener callosidades, que sus amos no pierden ocasión.
3 K 47
#19 Marisadoro *
#1 Fréjol ainda non fálalo.
2 K 27
#22 fpove
#1 Primero tiene clases de castellano.
0 K 7
#23 ivasar
#1 no habla otros idiomas porque no quiere
5 K 42
#25 Toni_Ivars
#1 Menos vacilarle a Feijóo que si no habla chino es porque no quiere. Que él habla chino en la intimidad, como su maestro.
0 K 7
camvalf #33 camvalf
#1 que cojones dice de que va a chino, Fakejoo no habla chino porque no quiere... :roll:
0 K 12
Bringero #54 Bringero
#1 no va a las clases por qué no quiere
0 K 6
tommyx #58 tommyx
#1 no sabe chino porque no quiere
0 K 8
Raziel_2 #60 Raziel_2
#1 Feijoo habla chino desde sus inicios en politica, porque castellano y gallego ya te digo yo que no los ha hablado nunca, solo hay que oirle.

Rajoy a su lado es un literato.
0 K 9
#61 cosko
#1 Es que le convocan elecciones y no puede estudiar...
www.youtube.com/watch?v=xi_fGj_10co
0 K 7
#7 astur365_628eed2f50e0f
Los que me reían las gracias al Ansar cuando se supone que hablaba inglés , de la Botella no digo nada porque me da vergüenza ajena , son los mismos que criticarán a este hombre
5 K 42
#14 Dav3n
#7 Supéralo, el bipartidismo es el opio del pueblo.

Tienes razón, usa esa razón para ir un paso más allá, a futuro. Poco importan PP o PSOE cuando lo que te legisla es Europa.

Y eso viene a ser, los yankees. Cada día más.
0 K 11
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#7 Y los que criticaban a Aznar o a Botella por no hablar un inglés perfecto, aquí alabando a Cuerpo por soltar tres frases en chino macarrónico.
2 K 35
Top_Banana #30 Top_Banana
#18 Esos no hablan inglés. Ni perfecto ni imperfecto.
1 K 15
satchafunkilus #51 satchafunkilus
#18 por no hablar ingles perfecto no, por hacer el ridículo más espantoso. Una con la relaxing cup, y el otro inventándose el italiano o con acento de Texas el primer día que llegó.
0 K 7
EseToritoGuapo #32 EseToritoGuapo
#7 Qué problema había con el discurso de Botella?
1 K 16
tommyx #62 tommyx
#32 a parte de infantil y con un inglés penoso?
0 K 8
EseToritoGuapo #66 EseToritoGuapo
#62 En qué se equivocó?
0 K 6
#41 AdreimEdSatsinois *
#7 Realmente se reían de Aznar hablando castellano con perfecto acento de Texas...a mí, más que risa, me daba vergüenza ajena
www.youtube.com/watch?v=GCApXTDdoEA
2 K 21
Find #44 Find *
#7 Podría afirmar que Ana Botella hablaba mejor inglés que la media de Menéame
www.youtube.com/watch?v=Ez86pEgsl40
0 K 10
salteado3 #56 salteado3
#44 Me pica todo cada vez que veo este video-teatro. Me la imagino toda la noche memorizando y a un profesor intentando sacar algo de ahí...
0 K 12
Dragstat #29 Dragstat
"Según fuentes de su departamento, no ha estudiado nunca este idioma, pero se ha querido preparar como gesto de cordialidad ante los empresarios chinos y las autoridades regionales"

Es un detalle que tendría que estar más a la orden del día, seguro que los chinos saben agradecer el esfuerzo, sobre todo sabiendo la complejidad de su idioma para los occidentales. Todo lo contrario que Trump, que no solo critica a los que no le hablan con buen inglés, sino que no se aprende ni el nombre de las personas con las que negocia. A todos estos los llamaría Mr. China.
2 K 40
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Oh, se ha apuntado la transcripción fonética de unas frases para soltarlas al inicio de un discurso, que bueno, mejor ministro de economía que hemos tenido nunca :-O :-O
4 K 20
Andreham #13 Andreham
#11 Teniendo en cuenta el nivel anterior, pues...

Te recomendaría Emoal, pero hay muchos más usuarios en esta web que han acabado con el stock.
1 K 11
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#13 Te veo experto en irritarte por nimiedades, gracias por el consejo.
0 K 14
#16 Dav3n *
#11 Al menos se ha preocupado, hay que reconocerselo...

No será el mejor pero seguro que a los chinos les entra mucho más que un comentario como el tuyo.

Porque claro, lamer escroto Yankee si pero bolitas amarillas, norrrrllll, pecadorrrrr xD

Más nos vale que muestren buena voluntad o nuestro futuro será aún peor. Y fijate, los chinos no te van a poner un portaaviones en el Mediterráneo para derrocar el régimen X. Qué cosas...
1 K 21
MoñecoTeDrapo #35 MoñecoTeDrapo *
#11 El nivel de "Country, religion, family. this is our aim and dream. Viva España" es insuperable.
1 K 22
salteado3 #59 salteado3
#35 Relaxing cup le hizo un buen "cover".
0 K 12
DaniTC #43 DaniTC *
#11 yo diría que es más bien el gesto. En occidente hemos mirado por encima del hombro a Asia y creo que es una forma que denota respeto.
2 K 23
Torrezzno #8 Torrezzno
Pago de muro?
0 K 20
ApacheJoe #57 ApacheJoe
#8 A mí no me deja verlo con Brave si no desactivo la protección contra los anuncios.
0 K 9
mmlv #28 mmlv
Feijoo no habla chino porque no quiere
0 K 19
Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
links de bonos-descuento para Aliexpress- Temu?
1 K 19
#27 Galton
Joder con las lágrimas de facha... son un sin parar... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
1 K 18
#53 mcfgdbbn3
Chengdú

Pues podría haber aprovechado para hablar con los #pandas {0x1f43c} para que vengan más a España, y de paso, que se dejen abrazar. :->
0 K 12
The_Ignorator #65 The_Ignorator
Lee mejor en chino mediante transcripción fonética que algún presidente leyendo transcripciones en supuesta lengua nativa. Le pique a quien le pique.
Fin de la cita
0 K 11
Mark_ #24 Mark_
El gesto es igual de bonito que el de japonés, que tiene una fonética más cercana a la española, todo lo contrario que el chino.

Pero que está leyendo un discurso fonético, también.
0 K 11
ondas #55 ondas
#46 Tai bang le. Feichang hao
太棒了. 非常好
0 K 9
ondas #42 ondas
hen zuo hao
很做好
0 K 9
#46 sovieterrimo
#42 当然, 朋友!
Ciertamente, amigo.
0 K 8
lavacaquellora #67 lavacaquellora
Inicio de la intervención sin tener q aceptar vender tu alma al diablo:

www.youtube.com/shorts/K35KdQoCsFk
0 K 8
#45 listillo
Pues que ministro tan lanzado y que bien va en idiomas.
0 K 7
#26 Tecar
Y dejando a Ayuso, pim, pam, pum a la altura del betún.
:troll:
0 K 7
#21 JaviJamuri
Qué máquina el tío. Lástima que Pedro sea su jefe.
0 K 6
SON_ #34 SON_
#21 mmmhhh, igual no le faltan credenciales para ser sucesor. Ahí lo dejo.
0 K 7

menéame