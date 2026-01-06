Rusia despliega un submarino para escoltar a un petrolero perseguido por la Guardia Costera de EE.UU. en el Atlántico

Rusia ha enviado un submarino y otros medios navales para escoltar a un petrolero que es seguido por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte, en un episodio que eleva la tensión entre Washington y Moscú en torno al control del comercio de petróleo sancionado vinculado a Venezuela. El buque, conocido inicialmente como Bella 1 y rebautizado recientemente como Marinera, se convirtió en un nuevo foco de fricción geopolítica en un contexto marcado por sanciones, disputas legales en alta mar y negociaciones delicadas.