Rusia despliega un submarino para escoltar a un petrolero perseguido por la Guardia Costera de EE.UU. en el Atlántico

Rusia ha enviado un submarino y otros medios navales para escoltar a un petrolero que es seguido por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte, en un episodio que eleva la tensión entre Washington y Moscú en torno al control del comercio de petróleo sancionado vinculado a Venezuela. El buque, conocido inicialmente como Bella 1 y rebautizado recientemente como Marinera, se convirtió en un nuevo foco de fricción geopolítica en un contexto marcado por sanciones, disputas legales en alta mar y negociaciones delicadas.

WcPC
Ahora USA utiliza un barco europeo para intentar atrapar el petrolero, se lía y aprovecha la confusión para tomar Groenlandia.
Que mal rollo me ha entrado.
Porque estaba intentando decirlo como chiste, pero a medida que lo escribía me ha parecido más y más plausible.
Jooooder.
Un_señor_de_Cuenca
Maravilloso escenario, cada vez más material bélico movilizado en todo el planeta.
pitercio
Se ve que Rusia no está mucho por dejar que Trump le secuestre peña.
kumo
Y teniendo en cuenta el radio de actuación de la guarda costera... Qué hace ese barco y ese submarino en esas aguas?

www.boatingworld.com/question-answer/what-is-the-extent-of-the-united-

The Coast Guard’s patrol range includes the navigable waters around the United States, which includes over 95,000 miles of shoreline and 3.4 million square miles of ocean waters. This extensive coverage area includes all of the United States’ territorial waters, as well as the Exclusive Economic Zone (EEZ), which extends 200 miles off the coast.

Y lo del cambio de bandera del buque? A nadie le parece sospechoso?
Cehona
#7 El cambio de bandera es lógico, viendo la deriva usana volando pesqueros venezolanos con el invent del clan de los soles.
Ya me extrañaba que Rusia no escoltara sus petroleros, lo indicaba el otro día y alguno decia que Rusia no tenia armada.
Ahora solo falta que China escolte sus petroleros.
kumo
#12 volando pesqueros venezolanos con el invent del clan de los soles

Aham...
Artillero
#12 pesqueros sin aparejos de pesca, fardos sospechosos y cuatro motores de 250 o 300 CV cada uno...
Pesqueros de toda la vida...:troll:
Artillero
#7 los guardacostas de Estados Unidos están desplegados prácticamente a nivel global.
Generalmente sus buques no van muy armados, pero casi todos (al menos los grandes), llevan helos embarcados, para poder ampliar el radio de acción de búsqueda y salvamento.
karakol
Los buques de escolta tienen que estar bien visibles y actuar muy lentamente y con pies de plomo, dejando muy claras tus intenciones a cada momento para no dar lugar a equívocos.

Si metes un submarino en ese avispero de buques militares las posibilidades de un error, queriendo o sin querer, se multiplican exponencialmente.
ur_quan_master
#4 Los buques de escota sí deben hacer eso y los buques desplegados para acciones ofensivas no ?
karakol
#5 Los buques que se designen para acciones ofensivas, ofensivas de verdad y no para amenazar o presionar, por la propia naturaleza de su misión deben ser mucho más discretos.

No puedes enviar una fragata a atacar a alguien con todos las banderas de señales, gallardetes y estandartes desplegados y lanzando bengalas para decir donde estás, precisamente porque no quieres llamar la atención o alertar al enemigo.

Si pones un submarino en este fregao, y aunque no pone qué tipo de submarino es,…   » ver todo el comentario
Artillero
#11 un submarino es silencioso, hasta que deja de serlo.
Si intenta seguir al petrolero ruso, tendrá que ir a una velocidad a la que se detectan mucho mejor con el sonar, además que al no ser nuclear, o navega en superficie con los diesel encendidos, o tiene que recargar baterías cada pocas horas, y a día de hoy es cuando más fácil es detectar un submarino (usando cámaras infrarrojas detectas los gases de los diesels generadores a más de 20 millas, y puede que hasta más si estás vigilando desde una aeronave).
Aokromes
#4 es un aviso de que pueden suceder cosas.
Horkid
Después de lo ocurrido en Venezuela, cuando la normativa internacional ya no tienen valor, e impera la ley de la fuerza parece que la única salida que quedaría, es que Rusia y China protejan a sus alíados con submarinos, buques,...
sliana
Justo lo que tenía que hacer el bando aliado en la segunda guerra mundial porque los nazis estaban al acecho. Se viene película?
