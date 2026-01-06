Rusia despliega un submarino para escoltar a un petrolero perseguido por la Guardia Costera de EE.UU. en el Atlántico

Rusia ha enviado un submarino y otros medios navales para escoltar a un petrolero que es seguido por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte, en un episodio que eleva la tensión entre Washington y Moscú en torno al control del comercio de petróleo sancionado vinculado a Venezuela. El buque, conocido inicialmente como Bella 1 y rebautizado recientemente como Marinera, se convirtió en un nuevo foco de fricción geopolítica en un contexto marcado por sanciones, disputas legales en alta mar y negociaciones delicadas.
Que mal rollo me ha entrado.
Porque estaba intentando decirlo como chiste, pero a medida que lo escribía me ha parecido más y más plausible.
Jooooder.
www.boatingworld.com/question-answer/what-is-the-extent-of-the-united-
The Coast Guard’s patrol range includes the navigable waters around the United States, which includes over 95,000 miles of shoreline and 3.4 million square miles of ocean waters. This extensive coverage area includes all of the United States’ territorial waters, as well as the Exclusive Economic Zone (EEZ), which extends 200 miles off the coast.
Y lo del cambio de bandera del buque? A nadie le parece sospechoso?
Ya me extrañaba que Rusia no escoltara sus petroleros, lo indicaba el otro día y alguno decia que Rusia no tenia armada.
Ahora solo falta que China escolte sus petroleros.
Aham...
Pesqueros de toda la vida...
Generalmente sus buques no van muy armados, pero casi todos (al menos los grandes), llevan helos embarcados, para poder ampliar el radio de acción de búsqueda y salvamento.
Si metes un submarino en ese avispero de buques militares las posibilidades de un error, queriendo o sin querer, se multiplican exponencialmente.
No puedes enviar una fragata a atacar a alguien con todos las banderas de señales, gallardetes y estandartes desplegados y lanzando bengalas para decir donde estás, precisamente porque no quieres llamar la atención o alertar al enemigo.
Si pones un submarino en este fregao, y aunque no pone qué tipo de submarino es,… » ver todo el comentario
Si intenta seguir al petrolero ruso, tendrá que ir a una velocidad a la que se detectan mucho mejor con el sonar, además que al no ser nuclear, o navega en superficie con los diesel encendidos, o tiene que recargar baterías cada pocas horas, y a día de hoy es cuando más fácil es detectar un submarino (usando cámaras infrarrojas detectas los gases de los diesels generadores a más de 20 millas, y puede que hasta más si estás vigilando desde una aeronave).