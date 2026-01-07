edición general
EE.UU. incauta un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de semanas (ENG)

El intento de captura, del que informó por primera vez Reuters, se produjo después de que el petrolero, originalmente conocido como Bella-1, eludió un bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados en el Caribe y rechazó los esfuerzos de la Guardia Costera estadounidense para abordarlo. Relacionada: www.meneame.net/story/rusia-despliega-submarino-escoltar-petrolero-per

#18 #12 ¿Desde cuándo EEUU gobierna las aguas internacionales o las de Venezuela?
BiRDo #18 BiRDo
#12 ¿Desde cuándo EEUU gobierna las aguas internacionales o las de Venezuela?
TripleXXX #99 TripleXXX
#18 Les viene de herencia.
BiRDo #103 BiRDo
#99 Son descendientes directos de Jack Sparrow
anv #102 anv
#18 EEUU ha demostrado que puede hacer lo que le de la gana cuando le de la gana. Algunos países "protestan enérgicamente" y listo, la cosa queda así.
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#12 Por supuesto.

Provocar es defender un barco con bandera de tu país.
Atacarlo y secuestrarlo, no es provocar, es liberalismo.

Ya te lo he dicho alguna vez, pero no se te puede tomar en serio si no eres consecuente ni con tu propia ideología.
Findeton #20 Findeton
#15 ¿Cómo de legal es eso de cambiar la bandera del barco cuando estas en alta mar ?

¿Eso no era lo que hacían los piratas?
mente_en_desarrollo #28 mente_en_desarrollo
#20 No lo sé.
Pero sí sé que lo que dices no ha pasado y es un invent.

En la noticia pone que se ha registrado con bandera rusa, y lo de registrarse en alta mar lo veo un poco difícil.
#71 cipoter
#28 esto es lo que dice la IA:

El petrolero Bella 1, originalmente de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos desde 2024 por sus vínculos con Irán, cambió su nacionalidad a rusa durante una persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense en diciembre de 2025. Durante la huida, los tripulantes pintaron una bandera rusa en el casco del buque y se identificaron como de nacionalidad rusa ante la Guardia Costera, una estrategia que buscaba obtener protección internacional.…   » ver todo el comentario
#33 Dravos *
#20 lo que mejor caracterizaba a los piratas era atacar y secuestrar barcos.
Findeton #38 Findeton
#33 Y la bandera pirata.
alfre2 #58 alfre2
#38 muchas películas y poco criterio
#42 chavi
#20 Pues depende si el pais lo reconoce o no
Powertrip #48 Powertrip
#20 ¿dónde pone que cambiaron la bandera en alta mar?
Findeton #55 Findeton
#48 www.bbc.com/news/live/cwynjdqgellt

The Marinera tanker reportedly being pursued by US forces changed the flag under which it was registered from Guyana to Russia mid-voyage on 24 December.
Bapho #95 Bapho
#55 Solo EEUU debe tener derecho a saltarse las reglas cuando le de la gana y mientras cuente con un ejército suficiente, no?

On 24 December, the Marinera received a "temporary permission" to sail under the Russian flag, the ministry adds.
Findeton #97 Findeton *
#95 Cambio de bandera que EEUU no reconoce, supongo.
alfre2 #59 alfre2
#48 lo ha visto en mil películas!!
elGude #51 elGude
#20 ¿Cómo de legal es quedarse con el contenido?
Sacronte #64 Sacronte
#20 Cambiar bandera ilegal, secuestrar petrolero guay.
2 K 35
#64 Si alguien va a usar el derecho internacional, no pueden justificar que tenía bandera rusa.
elGude #74 elGude
#67 En ese caso coger un barco y quedarte con su carga es legal?
Fariseo #98 Fariseo
#20 Un petrolero puede cambiar de compañía y pais esté o no en alta mar. Los petroleros y sus cargas se compran y se venden. No sé si era el caso aquí pero existe un mercado de productos y derivados del petroleo y "traders" que hacen operaciones que pueden implicar cambio de propietarios durante el trayecto.
Por supuesto, si tienes mayor poderío militar puedes imponer tus propias reglas, esto no ha hecho más que empezar....
comadrejo #77 comadrejo *
#15 Para estos menesteres si que defiende la intervención de un estado contundente con presencia global.

No le parece ninguna extra limitación del estado a la libre circulación capital. :troll: :troll: :troll: :troll:
Ni un guionista del emt. :troll:
Itrio #27 Itrio
#22 ¿Y qué más dará la bandera del barco o si la cambian o dejan de cambiar? ¿Qué derecho tiene EEUU para decir quién puede o no comerciar y con quién? ¿Eso es liberal?
Findeton #29 Findeton
#27 Hombre, las aguas internacionales es lo más liberal que hay.
#40 caret
#29 Tan liberal como la ley del pirata.
#43 chavi
#29 Ajá, entonces es liberal hacerse con cualquier barco que circule por aguas internacionales ..

Pos fale
ACEC #85 ACEC
#43 No creo que nadie se queje entonces si incautan el Bribón si entra en aguas internacionales.
Itrio #91 Itrio
#29 Sobre todo para imponer la ley del más fuerte. El paraíso liberal.
Kmisetas #44 Kmisetas
#27 No te cabe más adentro.
#87 wonsterboy
#44 No como a ti...
TripleXXX #101 TripleXXX
#87 Que le cabe el Titanic derrapando xD xD xD
#1 solojavi
Espero/deseo que haya habido un error en alguna traducción, no es normal que se provoque de esa manera a una superpotencia nuclear.
#17 NoMeVeas
#12 a estas alturas haces mas mal que bien a tu ideología cada vez que abres la boca, asi que, prosigue por favor.
traviesvs_maximvs #30 traviesvs_maximvs
#12 queda feo ser tan sumamente felón
Sacronte #65 Sacronte
#30 Que no, que no le gusta Trump, por intervencionista y no se que. Por asesino, secuestrador, guerrillero y violador no pasa nada.
alfre2 #57 alfre2
#12 no falta el LERDO
Relator #63 Relator
#12 "No amount of evidence will ever persuade an... :shit:"
tusitala #86 tusitala
#12 como? Que tipo de provocación?
Findeton #93 Findeton
#86 Estos petroleros están todos sancionados.
#94 LaMinaEnMiPuerta
#12 A lo mejor hay drogas o va Maduro montado en ese petrolero.
themarquesito #16 themarquesito
#1 No hay error de traducción, es un barco con bandera rusa
Findeton #22 Findeton
#16 ¿Cómo de legal es eso de cambiar la bandera del barco cuando estas en alta mar ?
thingoldedoriath #80 thingoldedoriath *
#16 #22 Desde hace 2 días que quitaron la bandera de Irán y pusieron la de la Rusia... pero el barco está matriculado en la República Cooperativa de Guyana... (muchos buque usan la bandera de Guyana como bandera de conveniencia...).

Es decir, han abordado un barco que iba a buscar petróleo a Venezuela para llevarlo a... no se sabe...
#88 wonsterboy
#80 A un pais terrorista (aka no amigo de USA)
anv #105 anv *
#80 ¿O sea que según el país está bien piratearlo?

Bueno, no. Técnicamente no son piratas sino corsarios.
tul #108 tul
#80 para llevarlo a donde diga el que lo ha pagado, o ahora tambien va decir el gringo do va el petroleo que extraen unos y compran otros?
Roendal #109 Roendal
#22 hombre, si tenemos de vuelta al equidistante después de 3 días escondido. Ya recuperado de la llegada de la democracia a Venezuela?
#34 guillersk
#1 otra superpotencia puede
Harkon #46 Harkon
#1 No hay error, los usanos son piratas y además están provocando a una potencia nuclerar, espero que el submarino desplegado tome medidas
elgansomagico #47 elgansomagico
#1 Espérate que parece que calló otro

M/T Sophia, otro petrolero ruso

www.google.com/amp/s/www.khaleejtimes.com/world/americas/us-military-s
yer0 #62 yer0
#47 le taparon la boca?
elgansomagico #69 elgansomagico
#62 puto corrector del Samsung
#76 pirat *
#69 Desactívalo, es un infierno.
Puedes dejar que te sugiera sin corregir.
Spirito #73 Spirito
#1 No, no es normal lo que está haciendo EEUU pero, bueno, ahora al menos se le ve la patita.
chemari #81 chemari
#73 si al menos esto sirve para quitarle la venda de los ojos a algunos, me doy por satisfecho
Spirito #82 Spirito
#81 Bueno, a los fanáticos políticos, que viene a ser como una especie de de fanatismo religioso, les da igual la realidad, los argumentos y todo.
manuelpepito #3 manuelpepito
¿Incauta? Son Corsarios robando para el rey. Por cierto ¿Que empresa hará negocio con ese petróleo? ¿Habrá comisiones?
Findeton #23 Findeton
#3 ¿No eran los piratas los que cambiaban de bandera en aguas internacionales... ?
manuelpepito #26 manuelpepito
#23 Los piratas iban armados.
Findeton #31 Findeton
#26 Los piratas iban con la bandera pirata, así que no aplica.
elGude #79 elGude
#31 ¿Iban con una calavera y 2 tibias cruzadas?
ACEC #89 ACEC
#79 La nueva bandera pirata tiene 13 tibias en horizontal, sobre fondo de sangre y 50 estrellas
#90 wonsterboy
#31 No aplica? Pues en tu culo salpica.
laguerrillasilenciosa #96 laguerrillasilenciosa
#31 Entonces imagino que para ti no son piratas tampoco estos:
es.wikipedia.org/wiki/Piratería_en_Somalia
#50 Chuache_cientifico
#23 No, los piratas son los que asaltan otros barcos y saquean lo que llevan dentro. Como les gusta hacer a estos que tanto defiendes.
orangutan #60 orangutan
#3 Son los piratas del caribe, la maldición del oro negro
#6 AlexGuevara
Otra vez! Qué vergüenza los piratas hutíes
Ainhoa_96 #14 Ainhoa_96
Hasta que no haya muertos entre los ciudadanos de las superpotencias, todo es un jiji jaja..
BiRDo #19 BiRDo
#14 Pues queda lo justo.
Raziel_2 #25 Raziel_2 *
#19 Lo mejor de todo, o lo mas preocupante, es la falta absoluta de sensated de la poblacion general.

Da la impresión de que como la 2a guerra mundial fue hace 80 años, ya todo esta resuelto y bajo control y estos escarceos entre países agresivos, son solo medidas de polla sin mas repercusiones.

Me recuerda a la frase de Tyson: "Todos tienen un plan hasta que reciben el primer puñetazo"

Aquí igual, todo son risas hasta que de repente nuestras vidas se van por el vertedero.
sivious #41 sivious
#25 estan como los inmigrates que votaron a Trump, "van a ir a por los inmigrantes malos, yo soy bueno a por mi no van a ir". La HOSTIA va a ser de campeonato. Sobre todo para todos estos que por haber visto Friends, alabar el sistema americano y gustarle mucho New York se creen que tienen algo de yankee. Buena hostia se viene.
Sacronte #70 Sacronte
#25 Total y absolutamente cierto.
carakola #35 carakola
#19 Un buen momento para una falsa bandera.
#92 wonsterboy
#19 Los muertos los pondremos nosotros.
BiRDo #100 BiRDo
#92 Ni lo dudes.
Ze7eN #36 Ze7eN
Vaya guerra fría en la que nos ha vuelto a meter EEUU a todos, valientes hijos de puta.
Spirito #75 Spirito *
#36 En realidad son unos cobardes hijos de puta, porque quienes provocan son altos millonarios con búnkers para sobrevivir unos años a resguardo y a todo lujo si las cosas se ponen feas.

Son canallas a los que la Humanidad les importa un rábano.
Sinyu #5 Sinyu
¿Este es el que le habían enviado un submariono los rusos para protejerlo? Demasiada deuda y alguien la tendrá que pagar.
Harkon #53 Harkon
#5 Es que no creo que les haya dado tiempo a llegar y por eso lo han podido asaltar.
#32 Abril_2025
Dos semanas persiguiendo un petrolero vacío. ¿No lo alcanzan?

Cuando los militares yankis intentan abordarlo no lo han conseguido. ¿Les dispararon? ¿hubo un tiroteo?

De repente deciden mostrar bandera rusa y pintarlo en el barco, antes no tenía bandera. ¿Y eso?

Ese barco que está vacío, que no consiguen abordar, y que antes no era ruso y ahora sí es protegido por un submarino militar ruso.

Creo que no sabemos ni sabremos jamás ni una minúscula parte de lo que está pasando ahí.
GaiusLupus #61 GaiusLupus
#32 es raron de cojones. Porque ese empeño con un buque vacío? Alomejor vacío de petróleo pero no de otras cosas. Como dices, nos dirán la mitad y del revés
#4 NoMeVeas
Acabo de ver en un hilo de Twitter (que se acaba de censurar convenientemente) que lo han pillado cerca de Escocia.
#8 NoMeVeas
#4 Vale no, otra fuente que cerca de Islandia, me cuadra mas.
Harkon #56 Harkon
#4 #8 Tienes un video aquí en el que se ve la ruta del barco

US Seizes Russian-Flagged Oil Tanker Linked to Venezuela

www.youtube.com/watch?v=ni1E3Bn2OWc
elgansomagico #13 elgansomagico
#4 por ahí cerca  media
Un_señor_de_Cuenca #72 Un_señor_de_Cuenca *
Alguien dijo hace poco que con un neoliberal de verdad al menos se puede debatir, pero el amigo findeton defiende lo indefendible con tal de estar del lado trumpista de la historia. Ayer liberal, hoy partidario de las agresiones ilegales de un estado contra otro, mañana será fan de una dictadura de derechas. Eso sí, zurditos no.

Por cierto, a mí también me tiene ignorado por sacarle los colores.
#21 fpove
Incauta... bonita palabra.
#45 benkenube
Piratas anglos. De eso saben mucho en España...
cocolisto #2 cocolisto
El titular de la noticia es falsa.Basta leer el cuerpo de la información para comprobarlo.
elgansomagico #9 elgansomagico *
#2 MH-6 Little Bird con miembros de las SOF abordando el petrolero Marinera / Bella 1 en el Atlántico Norte.  media
cocolisto #24 cocolisto
#9 Llevas razón.Un 10 por tu aclaración.
#68 arreglenenlacemagico
#9 cocohueco siempre confunde deseos con realidad no te preocupes el rusoplanismo no se cura parece ser
Harkon #52 Harkon *
#2 mmm no "seized" es incautado y no veo donde dice que no lo haya sido, lo que dice es que no tienen claro a donde lo van a llevar ahora, hablan de aguas británicas pero tal y como lo cuenta parece que tienen su control

Edti: ah ya veo que abajo ya lo has visto
#84 chavi
Mas que lo que lleva es lo que representa.

Se ha abierto la veda.
#37 guillersk
desde que están a tiro de portaaviones
#83 Andres_age
Parece que han abordado un segundo petrolero:

"Mientras, las autoridades de EEUU informan que han capturado un segundo carguero, de aspecto similar al anterior que trata de escapar del Caribe en estos momentos. Se trata del M Sophia, con bandera de Panamá y cuyo transpondedor se apagó hace 167 días frente a las costas de África Occidental. Cuando fue abordado enarbolaba la bandera de Camerún, aunque las autoridades de EEUU creen que es falsa. Para las autoridades de EEUU, esta embarcación…   » ver todo el comentario
Findeton #11 Findeton
El petrolero estaba vacío, iba a Venezuela a cargarse de petróleo.
#78 pozz
Con la matraca que se ha dado a este buque, debe llevar algo muy valioso.
CharlesBrowson #39 CharlesBrowson
Semanas? Iban remando?
#49 j3j3j3j3
osea han robado un petrolera mas?
#66 gadish
patético intento de defender lo indefendible.
Es un acro de piratería y como tal deberia ser perseguido, igual que secuestrar un presidente de un país o inventarse un cartel de drogas o robar petróleo...
