EE.UU. incauta un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de semanas (ENG)

El intento de captura, del que informó por primera vez Reuters, se produjo después de que el petrolero, originalmente conocido como Bella-1, eludió un bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados en el Caribe y rechazó los esfuerzos de la Guardia Costera estadounidense para abordarlo. Relacionada: www.meneame.net/story/rusia-despliega-submarino-escoltar-petrolero-per
Provocar es defender un barco con bandera de tu país.
Atacarlo y secuestrarlo, no es provocar, es liberalismo.
Ya te lo he dicho alguna vez, pero no se te puede tomar en serio si no eres consecuente ni con tu propia ideología.
¿Eso no era lo que hacían los piratas?
Pero sí sé que lo que dices no ha pasado y es un invent.
En la noticia pone que se ha registrado con bandera rusa, y lo de registrarse en alta mar lo veo un poco difícil.
El petrolero Bella 1, originalmente de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos desde 2024 por sus vínculos con Irán, cambió su nacionalidad a rusa durante una persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense en diciembre de 2025. Durante la huida, los tripulantes pintaron una bandera rusa en el casco del buque y se identificaron como de nacionalidad rusa ante la Guardia Costera, una estrategia que buscaba obtener protección internacional.… » ver todo el comentario
The Marinera tanker reportedly being pursued by US forces changed the flag under which it was registered from Guyana to Russia mid-voyage on 24 December.
On 24 December, the Marinera received a "temporary permission" to sail under the Russian flag, the ministry adds.
Por supuesto, si tienes mayor poderío militar puedes imponer tus propias reglas, esto no ha hecho más que empezar....
No le parece ninguna extra limitación del estado a la libre circulación capital.
Ni un guionista del emt.
Pos fale
Es decir, han abordado un barco que iba a buscar petróleo a Venezuela para llevarlo a... no se sabe...
Bueno, no. Técnicamente no son piratas sino corsarios.
M/T Sophia, otro petrolero ruso
www.google.com/amp/s/www.khaleejtimes.com/world/americas/us-military-s
Puedes dejar que te sugiera sin corregir.
es.wikipedia.org/wiki/Piratería_en_Somalia
Da la impresión de que como la 2a guerra mundial fue hace 80 años, ya todo esta resuelto y bajo control y estos escarceos entre países agresivos, son solo medidas de polla sin mas repercusiones.
Me recuerda a la frase de Tyson: "Todos tienen un plan hasta que reciben el primer puñetazo"
Aquí igual, todo son risas hasta que de repente nuestras vidas se van por el vertedero.
Son canallas a los que la Humanidad les importa un rábano.
Cuando los militares yankis intentan abordarlo no lo han conseguido. ¿Les dispararon? ¿hubo un tiroteo?
De repente deciden mostrar bandera rusa y pintarlo en el barco, antes no tenía bandera. ¿Y eso?
Ese barco que está vacío, que no consiguen abordar, y que antes no era ruso y ahora sí es protegido por un submarino militar ruso.
Creo que no sabemos ni sabremos jamás ni una minúscula parte de lo que está pasando ahí.
US Seizes Russian-Flagged Oil Tanker Linked to Venezuela
www.youtube.com/watch?v=ni1E3Bn2OWc
Por cierto, a mí también me tiene ignorado por sacarle los colores.
Se ha abierto la veda.
www.bbc.com/news/live/cwynjdqgellt
"Mientras, las autoridades de EEUU informan que han capturado un segundo carguero, de aspecto similar al anterior que trata de escapar del Caribe en estos momentos. Se trata del M Sophia, con bandera de Panamá y cuyo transpondedor se apagó hace 167 días frente a las costas de África Occidental. Cuando fue abordado enarbolaba la bandera de Camerún, aunque las autoridades de EEUU creen que es falsa. Para las autoridades de EEUU, esta embarcación… » ver todo el comentario
Es un acro de piratería y como tal deberia ser perseguido, igual que secuestrar un presidente de un país o inventarse un cartel de drogas o robar petróleo...