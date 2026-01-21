Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral

Hoy en el curro me ha pasado algo curioso. Mi jefa, me estaba echando una mano con un programa online. Estábamos los dos en mi pc, trasteando con mi navegado, con la mala fortuna que en ese momento tenía mi sesión personal abierta y mis marcadores abiertos en la barra superior. Uno de ellos era Menéame. Dudo que ella tenga idea de qué es el agregador del elefante naranja, y es muy probable que simplemente haya visto en alguna ojeada un acceso directo con el nombre "Menéame" en mi navegador. Por mi parte no hay problema en ello, dado que me siente valorado en el curro.
Pero después, al llegar a casa, y meterme a menear, he vuelto a ver el sempiterno peazo banner de las putas y alguna publicidad chorra más que siempre pulula por la portada, y eso me ha hecho pensar.
Imaginemos que a mi jefa le pica la curiosidad y en un momento random, de vuelta a casa, pone meneame en el buscador y se planta en esa misma portada sin más. Las sospechas ambiguas que de entrada genera el nombre de este sitio para los que no tienen ni idea de lo que es, se pueden ver alimentadas por un primer acceso rápido a la portada en la que aparece publicidad chorra y algo de "historia del sexo oral" o no se qué de putas... Imagino que pueda haber gente a la que todo esto no le resulte molesto, al contrario. Pero hay también mucha gente que puede haber llegado a mnm por casualidad (de entrada darle click a algo que se llama "menéame" ya requiere cierta, digamos fe) y al encontrarse con esta portada no se pare ni a leer titulares, y simplemente salga echando leches pensando "buff, más mierda".
Los que llevamos años aquí, no nos fijamos en estos detalles. Pero lo que me pasó hoy me ha hecho pensar (seguramente no soy el primero). Nos quejamos de que mnm no crece, que está estancado y tal. Pues no sé si nos estaremos metiendo un tiro en el pie con cierta publicidad en este aspecto.
(y ojo, esto no es una crítica al sacrosanto nombre de este sitio. Para nada)