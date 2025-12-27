Una joven mallorquina denuncia en redes la imposibilidad de alquilar una vivienda digna en la isla: "¿Por qué me tengo que ir de mi isla?"

El problema de la vivienda en Mallorca ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras la viralización de un vídeo en TikTok protagonizado por Aroa Rayo, una joven mallorquina de 25 años y madre de dos hijos. Su mensaje, cargado de frustración, ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales y ha puesto rostro a una situación que afecta a miles de residentes en la isla.
Xenofobia, eso es lo que es. Pero como es contra gente con dinero parece que no pase nada.
Quejarse de que la gente no produce aquí, se gentrifica y se tira a la gente no es xenofobia es gentrificación. Pero bueno vamos a llamarlo xenofobia para tirar a la gente de sus casas
Y si te quejas tambien del turismo pues asesinamos 230 personas para que consuman como en Valencia el 29 de octubre y si te quejas xenofobia
tremendo genocidio en España
Me cuelgo de #12 porque parece ser que en alguna otra ocasion me he cruzado con #_15 y no le gusto lo que le comente.
la doble vara de medir es tamaño industrial en este tema.
Así de duro.