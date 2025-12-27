Una joven mallorquina denuncia en redes la imposibilidad de alquilar una vivienda digna en la isla: "¿Por qué me tengo que ir de mi isla?"

El problema de la vivienda en Mallorca ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras la viralización de un vídeo en TikTok protagonizado por Aroa Rayo, una joven mallorquina de 25 años y madre de dos hijos. Su mensaje, cargado de frustración, ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales y ha puesto rostro a una situación que afecta a miles de residentes en la isla.