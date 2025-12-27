edición general
7 meneos
25 clics
Una joven mallorquina denuncia en redes la imposibilidad de alquilar una vivienda digna en la isla: "¿Por qué me tengo que ir de mi isla?"

Una joven mallorquina denuncia en redes la imposibilidad de alquilar una vivienda digna en la isla: "¿Por qué me tengo que ir de mi isla?"

El problema de la vivienda en Mallorca ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras la viralización de un vídeo en TikTok protagonizado por Aroa Rayo, una joven mallorquina de 25 años y madre de dos hijos. Su mensaje, cargado de frustración, ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales y ha puesto rostro a una situación que afecta a miles de residentes en la isla.

| etiquetas: mallorca , vivienda
6 1 0 K 95 actualidad
17 comentarios
6 1 0 K 95 actualidad
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores se han de ir de las ciudades para que los guiris, british, americans, tengan casa porque el problema es la invasión árabe según Aliança catalana, Vox y la extrema derecha que señala a los pobres mientras lor ricos te tiran del barrio en España, Portugal, Grecia...
5 K 71
Supercinexin #7 Supercinexin
Por el Capitalismo.
3 K 62
ChatGPT #8 ChatGPT *
porque eres pobre, porque no ganas lo suficiente y hay muchas persoans que genan más que tú... a ver si nos metemos en la cabeza que el problema de la vivienda es que en epaña somos pobres y una de sus consecuencias es que buena parte de europa puede comprar una vivienda aquí sin problemas...
3 K 54
Dragstat #16 Dragstat
#8 añado, eres pobre y a nadie le importa. Por eso nadie te va a ayudar, lo mismo que le pasa a todos los demás.
0 K 20
#2 Nastar
Porque no es tu isla, siguiente pregunta?
4 K 52
Guanarteme #14 Guanarteme
#2 #11 Cambiemos "isla" por "país" y veamos el comentario tan colonialista que nos queda.
0 K 13
DrEvil #5 DrEvil
Yo tenía entendido que lo de "primero los de aquí" era fascismo, xenofobia y delito de odio.
2 K 30
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#5 Primero los trabajadores que los rentistas, lo dice Adam Smith padre del capitalismo. El rentista no crea riqueza, la extrae
3 K 55
DrEvil #12 DrEvil
#9 ¿Quién ha dicho que sean rentistas y no vengan a vivir, a pasar su jubilación en un lugar cálido y europeo, o a teletrabajar desde un lugar agradable?
Xenofobia, eso es lo que es. Pero como es contra gente con dinero parece que no pase nada.
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#12 rentista el que alquila y el que viene a teletrabajar es lo mismo tampoco produce aquí.

Quejarse de que la gente no produce aquí, se gentrifica y se tira a la gente no es xenofobia es gentrificación. Pero bueno vamos a llamarlo xenofobia para tirar a la gente de sus casas

Y si te quejas tambien del turismo pues asesinamos 230 personas para que consuman como en Valencia el 29 de octubre y si te quejas xenofobia

tremendo genocidio en España
0 K 20
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo *
Tremendo porrito te tienes que haber fumado para que te haya parecido normal escribir lo que has escrito.

Me cuelgo de #12 porque parece ser que en alguna otra ocasion me he cruzado con #_15 y no le gusto lo que le comente.
0 K 15
ChatGPT #10 ChatGPT
#5 pero es fascismo, xenofobia y delito de odio bueno....

la doble vara de medir es tamaño industrial en este tema.
0 K 11
#3 ombresaco
¿Está sugiriendo medidas comunistas para evitar excesiva acumulación? Recordemos que se empieza por ahí y acabas fundando gulags
1 K 26
JuanCarVen #13 JuanCarVen
Vaya muestras de empatía nivel psicópata en los comentarios.
1 K 21
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
fue vuestra eleccion...¿como se dice eso en aleman?
1 K 20
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Disfruta lo votado.
0 K 7
#11 Kuruñes3.0
Porque no es tu isla. En realidad no tienes más derecho que esos alemanes: de hecho tienes menos por ser pobre.
Así de duro.
0 K 7

menéame