130
meneos
1164
clics
Javier tiene 11 pisos y está en contra de que el Estado construya vivienda
Ni a Javier ni a María les termina de convencer el anuncio de Pedro Sánchez para la construcción de 15.000 nuevas viviendas en España.
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
,
burbuja
,
alquiler
61
69
3
K
364
actualidad
92 comentarios
Comentarios destacados:
#3
A estos hay que crujirlos a impuestos en cuanto pasen de 2 pisos en zonas tensionadas.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
meroespectador
*
A estos hay que crujirlos a impuestos en cuanto pasen de 2 pisos en zonas tensionadas.
49
K
404
#21
dclunedo
#3
Claro que si. La culpa de la falta de
vivienda pública
la tiene Javier
8
K
74
#24
meroespectador
#21
Nadie le culpa de eso, pero el promueve que la vivienda sea más cara especulando y acaparando en momentos de escasez.
15
K
128
#26
dclunedo
#24
Claro y es infinitamente más importante tenernos hablando de Javier que de los que han provocado la escasez.....
3
K
27
#38
mstk
*
#26
Vivienda hay, lo que no hay es vivienda asequible.
Así que si, Javier es de los que provocan escasez.
8
K
46
#39
rogerius
#26
Hombre, del bipartidismo ya hablamos bastante. Igual habría que votar a una izquierda de verdad que trabajase con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, a ver si así todas las mentiras que corren contra ella se sustancian o se demuestran falsas.
1
K
22
#40
Zerjillo
#26
Una cosa no quita lo otro. El Javier éste es un caso particular de las prácticas abusivas que hacen los especuladores con la vivienda. Que hacen que no haya una oferta razonable. A mi me parece muy sensato que a este tipo de personajes (y especialmente a los fondos de inversión que se meten en el tema de la vivienda) los crujan a impuestos.
3
K
19
#47
dclunedo
#40
"
Siete ministros del Gobierno son propietarios de 24 viviendas
". Pero Javier es el problema. Sois unos fieras......
www.ondacero.es/noticias/economia/patrimonio-inmobilario-gobierno-sanc
2
K
21
#55
GranTipo
#47
que dices, que hay que expropiar la vivienda que se usa especulativamente?
1
K
20
#62
dclunedo
#55
¿Cuala?
0
K
7
#57
Takeshi_Kovacs
#47
Es que, cuando hablan de atizar a Javier, también hablan de atizar a los ministros esos. Y a todo aquel que acumula vivienda para especular, mantener los precios inasumibles para la mayoría y que provoca la escasez de la que se habla.
Yo creo que no es tan difícil de entender.
Sí, Javier no es el problema pero forma parte de él.
2
K
12
#77
dclunedo
#57
Ya, pero no pongamos a un ministro de "Ejemplo" (que es de los nuestros) que si tienen posibilidad de hacer "algo" por mejorar la situación. Pongamos a Javier que como no es "progresista" le podemos denigrar todo lo que queramos, llamarle facha, especulador o lo que sea sin que se nos caiga nuestro carnet de progresista de la boca de pura vergüenza.
0
K
7
#83
Takeshi_Kovacs
#77
A mi me la suda y mucho su orientación política. Si una persona tiene muchas viviendas que usa para especular y tensionar barrios yo lo crujiría a impuestos, independientemente de su orientación política, sexual, religiosa o futbolística. Eso me la suda, como he dicho.
En resumen:
Javier es parte del problema
Los ministros/diputados/políticos son parte del problema
Paco y Ana, que parece una pareja normal pero en realidad es un fondo de inversión, es parte del problema.
Los fondos…
» ver todo el comentario
0
K
6
#59
Icelandpeople
#47
A ti te importa mucho que el Estado se ponga a construir millones de viviendas?
0
K
20
#91
Zerjillo
#47
Javier es uno más de los que abusan del sistema. Además es un bocachancla. Y si eres un bocachancla, se te responde. A los 7 ministros tb habría que cantarle las 40. Y lee el mismo artículo que referencias, que justo después del titular de mierda te aclara que esos 24 viviendas son entre los 7 ministros. Así que tocan a 3 y pico por ministro. Que ya te digo yo que me parece mal, pero ni comparable a los del Javier este. Y a tantos otros casos. Así que me parece que el fiera eres tú.
0
K
7
#82
Bald
#40
Me gustaría saber el razonamiento, ¿si el tal Javier pone las viviendas en alquiler en que sube eso los precios?. Especular es positivo si aumenta la oferta y haciendo que bajen los precios.
1
K
19
#89
Zerjillo
#82
Especular no es bueno, porque lo que provoca es que suban los precios sin ton ni son hasta que llega un punto en que la gente tiene que hacer autenticas burradas para poder pagar. Que es lo que pasa ahora. Familias asfixiadas porque tienen que dedicar un porcentaje altísimo de sus ingresos para pagar un alquiler. Pero vamos, eso ya lo sabes. Otra cosa es que te beneficie y te parezca bien.
0
K
7
#50
surco
*
#24
Si los pone en el mercado regular, no. De hecho contribuye a subir la oferta y a que los precios bajen. Si los tiene cerrados o en turístico, si.
Si Javier lo hace bien no está pateando a nadie. Los que putean son los que no lanzan oferta pública o los que obstaculizan la privada cerrando pisos. Lo que vamos a conseguir es que Javier cierre los pisos y que haya aún menos oferta.
De verdad pensáis que si alquilar fuese el chollo que algunos piensan no tendrías pisos disponibles en alquiler en ningún sitio?
Dejad de putear al propietario. Da igual el número de pisos que tenga, lo importante es que hace con ellos
0
K
10
#67
lib_free
#24
Si hay escasez de vivienda es por las decisiones y la incompetencia de este gobierno que quede bienclaro.
1
K
17
#29
obmultimedia
#21
las competencias en viviendas las tienen las CCAA, el gobierno puede proponer hacer X numero de viviendas y aportar el capital para construirlas, la ultima palabra las tienen las CCAA que son las que tienen que proyectar esas construcciones algo que al PP no le corre ninguna prisa de hacer.
0
K
11
#33
dclunedo
#29
¿Y eso lo sabe Perro?. Porque yo ya le he escuchado repetidas veces que "Su gobierno" iba a construir chopecientasmil viviendas..... ¿O era la bruja Ayuso ejerciendo de ventrílocua?
0
K
7
#36
ostiayajoder
#21
No javier, pero javier y toda esa piara son parte del problema.
4
K
26
#46
Edheo
#21
No la tendrá... pero bien que se queja
Javier no sabe quizás que el estado, no puede construir vivienda.. es competencia autonómica, así que, a ver a quien le echamos las culpas
0
K
7
#53
dclunedo
#46
UE, Gobierno, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos todos legislando. Conclusión -> Javier tiene la culpa de la escasez de
vivienda pública
porque tiene 11
viviendas privadas
.
0
K
7
#60
Edheo
#53
Pues hombre... pretender vivir de rentista, poniendo precios prohibitivos de alquiler... no es como para pretender "defender su estilo de vida", como algo extendido en la sociedad.
Culpa de Javier, no será... pero si hay 1000 javieres en el mercado, imagínate... y hay, muchísimos más javieres en el mercado.
Si quiere hacerse rico.... "haver estudiao"... que curre.
Si fueran 3 viviendas, aún hasta lo defiendo... pero 11, conforme está la situación?
A LOS LEONES!!!
0
K
7
#70
dclunedo
#60
Si existiese VPO asequible este Demonio no estaría en disposición de poner "precios prohibitivos".. pero nada seguir con la matraca.....
0
K
7
#75
Edheo
#70
pídele a tu comunidad autónoma que las construya.... es su competencia
que pena que... cuando las construye el PP... se las adjudican para ellos
0
K
7
#56
Raúl_Rattlehead
#21
la culpa de los precios desorbitados es de mas de un Javier y la puta madre especuladora que los pario. Tengo 0 empatía o simpatía por un especulador que encima presume de serlo sin pudor.
Cuando escucho a este gente hablar tengo visiones de alegres gulags para enseñarles a no especular.
0
K
8
#58
dclunedo
#56
Se te nota..... todo el día criticando la nostalgia del "régimen" y vuestra verdadera nostalgia son los gulags.
0
K
7
#90
Raúl_Rattlehead
#58
No puedo tener nostalgia de algo que no he vivido. De todas formas, la hipérbole no es lo tuyo me da a mi.
0
K
8
#61
Alcalino
*
#21
Si, y te diré porqué:
Porque cuando el ayuntamiento construye 4 pisos de VPO, ya tiene apalabrado con Javier el precio de salida, de tal forma que solo el, que tiene pasta, pueda comprarlo. Y de esa manera, Javier pasa de tener 11 pisos, a 12 pisos, con tus impuestos. Y luego Javier invitará a una mariscada al concejal que se lo ha facilitado.
Y si te parece mentira, mira lo que ha pasado en Alicante con las VPOs, que se las han dado todas a cargos del PP.
0
K
9
#68
dclunedo
#61
Siguiendo tu argumento.. el problema es que la gente tenga dinero. No que estemos gobernados por una banda de mafiosos corruptos..... Ah no que solo son los del PP y los fachas. Donde gobierna el PSObrE va todo de puta madre....
0
K
7
#73
Alcalino
#68
No, la gente puede tener todo el dinero que quiera. Pero el estado debe regular que se puede y que no se puede comprar con ese dinero.
Debería ser ilegal poder comprar 10 casas, igual que es ilegal comprar órganos.
0
K
9
#71
uvi
#21
¿para que quieres vivienda pública?, para que los familiares y amigos del alcalde tengan pisos subvencionados por todos, para que luego vendan la VPO por precio real + X bajo mano, para que luego venga un fondo, donde algún familiar trabaja, y le vendan lotes de VPO.
Y lógicamente me dirás que no, que para eso no..pues entonces no es una solución.
0
K
10
#76
SirMcLouis
#21
hombre… pues nos se, si Javier tienen más capacidad económica que María, y se dedica a pagar más por los pisos que María podría competir para luego alquilárselos a María con un beneficio para el a mayores, claro que la culpa es de Javier, porque aunque no está haciendo nada ilegal per-se está haciendo algo poco ético, que es usar su capacidad económica para joder al que menos tiene y ganar más dinero. Esto se soluciona de la siguiente manera que es con regulaciones, impuestos y creación de…
» ver todo el comentario
0
K
9
#81
dclunedo
#76
Vale fieras. Javier a lapidar. A mi me la suda yo no tengo pisos. Pero criticar el que se beneficia de lo que se legisla en vez de criticar al legislador me parece profundamente estúpido. Pero bueno es cosa de mi mentalidad retrograda. Hala que comais buen....
0
K
7
#87
SirMcLouis
#81
ni fieras ni no fieras. Tu no puedes hacer todo lo que no es ilegal. No se si me entiendes. Hay cosas que no se hacen por respeto a los demás. Y se te recuerda, que según la constitución toda empresa en España tiene unos fines sociales y estamos en un estado social en el cual hay que ayudar a los demás. Lo que pasa es que a la gente como Javier —y lo más seguro que a ti también— la constitución se la suda y la utilizan solo en nombre cuando les interesa. La filosofía de Javier es básicamente "maricón el ultimo" y si no tienes no es mi problema.
0
K
9
#22
Ainur
#3
Con que se considere actividad económica habitual en el momento en que zonas tensionadas alquilen por mas de 1/3 del salario del inquilino se les acaba chollo.
1
K
18
#34
rogerius
#3
Sobra lo de «zonas tensionadas».
3
K
37
#44
Icelandpeople
#3
Lo que dice Javier deja bastante claro que el Estado debería empezar a construir millones de viviendas propiedad del Estado y fuera del mercado.
2
K
31
#64
lib_free
#3
Eso es factible, desincentivar el acopio masivo de vivienda. Otra cosa es que el estado sea capaz de construir vivienda masivamente y hacerlo eficientemente. Con lo mal que funciona la administración, los trenes y la mayoria de servicios publicos. Yo veo mas eficiente que lo haga el sector privado y que no cobren impuestos para adquirir la 1a vivienda .
1
K
14
#79
Icelandpeople
#64
Yo creo que debe hacerlo el Estado y urgentemente.
0
K
20
#78
rbrn
#3
¿2? No sé, ¿y si dejamos la vivienda para vivir?
Porque esto va así, dos él, dos la mujer, dos cada hijo, dos la madre, dos el padre, y la abuela otros 2.
0
K
10
#86
chewy
*
#3
osea, que tu solución para que haya mas viviendas es penalizar al que esta poniendo viviendas en el mercado del alquiler... no está especulando, compra como inversión y le puede salir bien o mal.
Da igual si tiene 1 o 300, lo importante es que los ponga en alquiler, por cierto el precio del alquiler va según mercado.
Lo que significa que el al poner pisos en alquiler lo que esta haciendo es aumentar la oferta y si supieras un poco de economía esta bajando o manteniendo el precio ( lo…
» ver todo el comentario
0
K
10
#1
cenutrios_unidos
Tranquilo Javier que Pedro Sánchez no va a construir ninguno.
31
K
217
#2
Icelandpeople
#1
Si es que aunque cumpliera las 15.000 al año, ya me dirás...
7
K
78
#5
court
#2
La demanda crece a unas 100k al año... y hay una deficiencia de 400k... para el caso, 15k y nada, es lo mismo.
4
K
51
#51
Icelandpeople
#5
Eso es compraventa. Pero el alquiler debe multiplicarlo x4 o algo así.
0
K
20
#80
par
#5
La demanda crece a unas 100k al año
Esto es cierto? Para esto, no seria necesario un crecimiento de la poblacion aun mayor?
0
K
7
#17
tronchastiles
#1
Bueno, a ver ... tu dale tiempo, hombre ...
www.youtube.com/watch?v=zi1XO0tPDmo
1
K
21
#12
woody_alien
*
Oh, el amigo Javier ... el boy scout y mago solidario
es.linkedin.com/in/javiermedinaf
- En marzo del año pasado tenía (o eso decía) 6 pisos y proponía eliminar el gobierno para garantizar el acceso a la vivienda:
www.lasexta.com/programas/sexta-noche/javier-medina-propietario-seis-v
- En enero de 2026 ya eran 8 pisos y criticaba a los inquilinos pobres:
www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2026-01-21/javier-medin
- En febrero de 2026 ya son 11 pisos y puto Perro Sanxe.
No sé, Rick.
5
K
55
#30
galaicocatalán
#12
...y sorprendentemente milita en las NNGG del PP. ¡Quién podría pensarlo!
vivaleliana.com/index.php/gente-de-aqui/594-javier-medina-fernandez-ge
0
K
6
#69
Dene
#12
no estaras insinuando que los participantes en estas emocionantes tertulias que nos informan y nos entretienen son actores o activistas pagados que representan un papel, noooo??
hanonhadadho me hayo!!!
0
K
11
#4
wata
La redactora es una IA?
Vaya mierda de resumen de noticia.
4
K
53
#7
Seat127
#4
eso mismo venía a comentar. Parece que en A3 ya se están cargando a los becarios que hacían esos artículos y sustuyendolos por CahtGPT{wow}
0
K
8
#8
DrEvil
Y Antonia no tiene un duro y está a favor de que le suban los impuestos a los ricos. ¿Cuál vendría siendo la noticia?
A mí me parece que esto es solamente para dar pie a que la gente escupa su bilis un rato...
3
K
34
#11
Andreham
#8
Se llama ecualización.
Los que tienen menos deben tener más y los que tienen más deben tener menos, para que todos tengan lo más cercano posible.
Tú cuántos pisos tienes?
1
K
11
#14
DrEvil
#11
No sé de dónde has sacado tal idea, pero me parece equivocada. La sociedad no debe tender a que todos tengan igual.
La justicia social no consiste en eso, consiste en que la sociedad debe tender a que todos tengan lo que se ganen y lo que se merecen.
¿Que no es lo que hay ahora mismo? No, habría que mejorarlo. Sin duda.
Pero no tiene que tener igual el que genera riqueza para la sociedad que el que solamente la parasita. Eso es pernicioso para la sociedad.
El que salva vidas no puede tener…
» ver todo el comentario
2
K
11
#25
Ainur
#14
A todos según su necesidad, a cada cual según su capacidad
0
K
9
#27
DrEvil
#25
Al capaz hay que reventarlo a trabajar y repartirse sus logros. Vendría siendo eso.
Por mi parte veo bien que vivas así. Trabaja todo lo que seas capaz y regala las necesidades a los demás.
Mientras no pretendas imponerlo a los demás...
0
K
8
#28
Ainur
#27
Interpretaste lo que te dió la gana
0
K
9
#49
xaxipiruli
#27
si, de toda la vida el que más tiene es el que más se lo ha trabajado.
0
K
7
#41
Zerjillo
#14
Claro, porque todos sabemos que se gana lo que te mereces y lo que te esfuerzas. Amancio Ortega trabaja y se merece más que miles de otras personas. Los futbolistas tb. Claro que si. Y ahora me dirán que "generan mucho". Ya. Pero eso no es por su buen hacer, precisamente. La meritocracia es un mito.
1
K
10
#74
aitkiar
#14
Te equivocas, la justicia social es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Que el hijo de un millonetis y el hijo de un muerto de hambre tengan las mismas posibilidades de triunfar en la vida. Signifique "triunfar en la vida" lo que signifique para cada uno. La única manera de conseguir esto es mediante un estado que recaude mediante impuestros proporcionales al dinero que se tiene, y provea mediante servicios públicos las condiciones necesarias para acercarse lo más…
» ver todo el comentario
0
K
7
#15
aPedirAlMetro
*
#8
"no hay clases sociales como la izquierda intenta hacer creer"
(IDA)
0
K
9
#88
Jack29
*
#8
Esto va de que Javier es mala gente. Sabed que lo es y que hay muchos como el. No seamos como Javier.
0
K
7
#52
jonolulu
Si esto no es una garrapata no sé qué es
21/05/25
Javier Medina, empresario y propietario de
seis pisos
en España: "¿Nadie puede ahorrar 125 euros al mes?"
www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2025-05-21/javier-medin
25/12/25
Javier Medina (31), inversor inmobiliario y propietario de
7 pisos
: "Mi vida la pagan los alquileres, a 900€ el mes"…
» ver todo el comentario
1
K
25
#6
miliki28
Un tipo sin escrúpulos el tal Javier, y con 15000 pisos al año, poco se puede hacer, sobre todo si no son de alquiler social....
4
K
23
#10
Battlestar
Yo creo que no es normal que una persona tenga 11 viviendas. Mucho menos que una empresa tenga 110.
Pero oye, mientras tu tengas montado el tinglado de modo que la vivienda es un bien de mercado más, pues oye, tienes que ser consecuente con eso y no pretender como estado que los particulares te resuelvan la papeleta, hagan el trabajo por ti, o sean almas caritativas.
Quieres que no sea un bien especulativo? Me parece perfecto, pero reforma la ley para que no lo sea. Y si no, asume que es un…
» ver todo el comentario
1
K
23
#16
kumo
*
#10
Si no fuera un bien de mercado acabaríamos viviendo en commie blocks en los que nadie se preocupa por las zonas comunes aunque se caigan a cachos y huelan a meadas
No creo que el problema sea que la vivienda como otras tantas cosas básicas sean bienes de mercado (o servicios si me apuras). Yo creo que el fallo está en otra parte, quizás en como se gestiona ese mercado (que está hiper-intervenido).
0
K
10
#72
llorencs
*
#16
Algun problma en vivir en "commie blocks"? Lo importante de la vivienda es que sea funcional y cómoda. Punto y pelota.
Y la vivienda no debería ser un bien de mercado.Es más la vivienda, debería estar fuera del mercado. Como ocurre en muchos sitios donde el estado controla un alto porcentaje de la vivienda, y cuando digo alto, me refiero a más del 50%.
0
K
10
#43
Pulpatine
*
Tampoco es que tengan mucho por lo que preocuparse, teniendo en cuenta los precedentes...
¿Cuántas viviendas sociales se llevan prometidas? ¿Y construidas?
1
K
22
#31
Quepasapollo
*
Es que siempre ha sido así, los principales interesados en que no se construya son los que ya acumulan. Lo que jamás entenderé es a la gente necesitada de hogar defendiendo a capa y espada que vivienda sobra, que hay que parar la construcción porque el problema es la vivienda vacía.
La construcción de vivienda tiene que ir acompañada, eso sí, de garantías de que gran parte de lo que se construye es de dominio público, de políticas que crujan a impuestos al que acumula más de 2 o 3 viviendas, de…
» ver todo el comentario
1
K
17
#54
Ramsay_Bolton
La cosa deberia ser asi al comprar pisos.
primera vivienda, 0% impuestos, creditos al 1% fijo del gobierno si hace falta.
segunda vivienda, 10% impuestos.
tercera vivienda, 30% impuestos
cuarta vivienda, 50% impuestos.
...
para la 11 ya te digo que no tiene ganas javier de hacer negocio
1
K
15
#32
Celsar
Hoy en entrevistas con el maligno: Javier, una sanguijuela sin vergüenza ninguna.
0
K
12
#42
autonomator
Los rentistas son parásitos para cualquier sistema económico. El estado debe considerar la actividad como estratégica y que paguen tributos escalados tanto en función de propiedades como de ingresos. Y a las tramas societarias sanción y embargo temporal de bienes o permanente si hay reincidencia.
0
K
12
#37
earthboy
Es que 800 por habitación/zulo compartido con 4 personas más es poco.
0
K
11
#45
Dene
Javier es subnormal
0
K
11
#13
Feliberto
Exprópiese
0
K
10
#23
hdptest001
Hoy, en la gente de Bart...
0
K
10
#35
Derko_89
Yo opino que a Javier le sobran 9 o 10 pisos, pero no voy dando la turra por los medios de comunicación.
0
K
10
#66
Herrerii
Los especuladores son el cancer del capitalismo y esto te lo dicen hasta los capitalistas mas aferrimos y los que no lo dicen es porque no son capitalistas como VOX
0
K
8
#18
Kuruñes3.0
Claro que lo está, solo que este lo dice por listo, no como el meneante medio que dice que sobra vivienda porque es tonto del culo...
0
K
7
#19
lordban
Lo que tendría que hacer el gobierno es usar ese dinero para expandir trenes, carreteras y otras infraestructuras para poder liberar zonificaciones a mansalva dónde se pueda construir viviendas. Socializar el alto coste de las viviendas para dárselas a 4 gatos no soluciona el coste de estas.
0
K
7
#20
Nastar
Yo estos magazines no me los creo, diria que son todo actores
0
K
7
#65
Marcus78
*
Querido Javier, tienes tus 11 pisos. Vives dpm y encima criticas al gobierno por prometer algo que va in tu contra porque total no va a cumplir la promesa?
Javier, eres un hdp
0
K
7
#84
juanju_carretero
Por lo menos gano gana, es muchísimo peor los que no tiene ninguno y no quieren que los constructores privados construyan. Hay que temer mucho más a un tonto que a un malo. Este señor se beneficia si el estado no construye aunque perjudique a los demás, los que abogan por que los privados no construyan encima se perjudican a ellos mismos, aparte de a todos los demas.
0
K
7
#92
Joice
Todo guionizado. Propaganda. Y tetas.
0
K
7
#9
El_Jevi
Por mí como si este tío se la machaca con dos piedras.
0
K
6
#48
MaRRaldo_1
centrémonos en Javier y no en el Gobierno que no construye vivienda pública... la zanahoria y el burro....
0
K
6
#63
egon_
Y luego cuando se construyen se las regalan entre los amigotes del PP (Alicante).
0
K
6
#85
Mathrim
Hay que prohibir especular con vivienda, alimentación, sanidad, educación y energía.
Hasta que no aprendamos eso, unos pocos controlará la vida de muchos, especulando con esto
0
K
6
Así que si, Javier es de los que provocan escasez.
www.ondacero.es/noticias/economia/patrimonio-inmobilario-gobierno-sanc
Yo creo que no es tan difícil de entender.
Sí, Javier no es el problema pero forma parte de él.
En resumen:
Javier es parte del problema
Los ministros/diputados/políticos son parte del problema
Paco y Ana, que parece una pareja normal pero en realidad es un fondo de inversión, es parte del problema.
Los fondos… » ver todo el comentario
Si Javier lo hace bien no está pateando a nadie. Los que putean son los que no lanzan oferta pública o los que obstaculizan la privada cerrando pisos. Lo que vamos a conseguir es que Javier cierre los pisos y que haya aún menos oferta.
De verdad pensáis que si alquilar fuese el chollo que algunos piensan no tendrías pisos disponibles en alquiler en ningún sitio?
Dejad de putear al propietario. Da igual el número de pisos que tenga, lo importante es que hace con ellos
Javier no sabe quizás que el estado, no puede construir vivienda.. es competencia autonómica, así que, a ver a quien le echamos las culpas
Culpa de Javier, no será... pero si hay 1000 javieres en el mercado, imagínate... y hay, muchísimos más javieres en el mercado.
Si quiere hacerse rico.... "haver estudiao"... que curre.
Si fueran 3 viviendas, aún hasta lo defiendo... pero 11, conforme está la situación?
A LOS LEONES!!!
que pena que... cuando las construye el PP... se las adjudican para ellos
Cuando escucho a este gente hablar tengo visiones de alegres gulags para enseñarles a no especular.
Porque cuando el ayuntamiento construye 4 pisos de VPO, ya tiene apalabrado con Javier el precio de salida, de tal forma que solo el, que tiene pasta, pueda comprarlo. Y de esa manera, Javier pasa de tener 11 pisos, a 12 pisos, con tus impuestos. Y luego Javier invitará a una mariscada al concejal que se lo ha facilitado.
Y si te parece mentira, mira lo que ha pasado en Alicante con las VPOs, que se las han dado todas a cargos del PP.
Debería ser ilegal poder comprar 10 casas, igual que es ilegal comprar órganos.
Y lógicamente me dirás que no, que para eso no..pues entonces no es una solución.
Porque esto va así, dos él, dos la mujer, dos cada hijo, dos la madre, dos el padre, y la abuela otros 2.
Da igual si tiene 1 o 300, lo importante es que los ponga en alquiler, por cierto el precio del alquiler va según mercado.
Lo que significa que el al poner pisos en alquiler lo que esta haciendo es aumentar la oferta y si supieras un poco de economía esta bajando o manteniendo el precio ( lo… » ver todo el comentario
Esto es cierto? Para esto, no seria necesario un crecimiento de la poblacion aun mayor?
es.linkedin.com/in/javiermedinaf
- En marzo del año pasado tenía (o eso decía) 6 pisos y proponía eliminar el gobierno para garantizar el acceso a la vivienda:
www.lasexta.com/programas/sexta-noche/javier-medina-propietario-seis-v
- En enero de 2026 ya eran 8 pisos y criticaba a los inquilinos pobres: www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2026-01-21/javier-medin
- En febrero de 2026 ya son 11 pisos y puto Perro Sanxe.
No sé, Rick.
vivaleliana.com/index.php/gente-de-aqui/594-javier-medina-fernandez-ge
hanonhadadho me hayo!!!
Vaya mierda de resumen de noticia.
A mí me parece que esto es solamente para dar pie a que la gente escupa su bilis un rato...
Los que tienen menos deben tener más y los que tienen más deben tener menos, para que todos tengan lo más cercano posible.
Tú cuántos pisos tienes?
La justicia social no consiste en eso, consiste en que la sociedad debe tender a que todos tengan lo que se ganen y lo que se merecen.
¿Que no es lo que hay ahora mismo? No, habría que mejorarlo. Sin duda.
Pero no tiene que tener igual el que genera riqueza para la sociedad que el que solamente la parasita. Eso es pernicioso para la sociedad.
El que salva vidas no puede tener… » ver todo el comentario
Por mi parte veo bien que vivas así. Trabaja todo lo que seas capaz y regala las necesidades a los demás.
Mientras no pretendas imponerlo a los demás...
21/05/25 Javier Medina, empresario y propietario de seis pisos en España: "¿Nadie puede ahorrar 125 euros al mes?"
www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2025-05-21/javier-medin
25/12/25 Javier Medina (31), inversor inmobiliario y propietario de 7 pisos: "Mi vida la pagan los alquileres, a 900€ el mes"… » ver todo el comentario
Pero oye, mientras tu tengas montado el tinglado de modo que la vivienda es un bien de mercado más, pues oye, tienes que ser consecuente con eso y no pretender como estado que los particulares te resuelvan la papeleta, hagan el trabajo por ti, o sean almas caritativas.
Quieres que no sea un bien especulativo? Me parece perfecto, pero reforma la ley para que no lo sea. Y si no, asume que es un… » ver todo el comentario
No creo que el problema sea que la vivienda como otras tantas cosas básicas sean bienes de mercado (o servicios si me apuras). Yo creo que el fallo está en otra parte, quizás en como se gestiona ese mercado (que está hiper-intervenido).
Y la vivienda no debería ser un bien de mercado.Es más la vivienda, debería estar fuera del mercado. Como ocurre en muchos sitios donde el estado controla un alto porcentaje de la vivienda, y cuando digo alto, me refiero a más del 50%.
¿Cuántas viviendas sociales se llevan prometidas? ¿Y construidas?
La construcción de vivienda tiene que ir acompañada, eso sí, de garantías de que gran parte de lo que se construye es de dominio público, de políticas que crujan a impuestos al que acumula más de 2 o 3 viviendas, de… » ver todo el comentario
primera vivienda, 0% impuestos, creditos al 1% fijo del gobierno si hace falta.
segunda vivienda, 10% impuestos.
tercera vivienda, 30% impuestos
cuarta vivienda, 50% impuestos.
...
para la 11 ya te digo que no tiene ganas javier de hacer negocio
Javier, eres un hdp
Hasta que no aprendamos eso, unos pocos controlará la vida de muchos, especulando con esto