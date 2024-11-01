Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros

Irán ha concedido a España el uso libre del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni barreras para la navegación de sus buques y petroleros. La decisión, comunicada de forma oficial, exime al Reino de España del peaje de 2 millones de dólares por trayecto que Teherán impuso para el resto de las embarcaciones que quieran cruzar el paso estratégico.