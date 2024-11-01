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Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros

Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros

Irán ha concedido a España el uso libre del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni barreras para la navegación de sus buques y petroleros. La decisión, comunicada de forma oficial, exime al Reino de España del peaje de 2 millones de dólares por trayecto que Teherán impuso para el resto de las embarcaciones que quieran cruzar el paso estratégico.

| etiquetas: irán , españa , estrecho , ormuz , petroleros
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116 comentarios
204 252 1 K 486 politica
Comentarios destacados:                          
#15 #1 La propiedad o bandera del petrolero es irrelevante.

Lo importante es el manifiesto de carga.

Si el manifiesto pone que el destino de la carga es España, entonces, si lo que dice ese anuncio es verdad, lo deberían dejar pasar.

Y ahora lo que SI es importante: España tiene sus propias refinerias de petroleo, no necesitamos de terceros para procesarlo.
traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
¿Tenemos algún buque petrolero? Pregunta seria.
46 K 432
TikisMikiss #4 TikisMikiss
#1 A partir de ahora sí :troll:
54 K 456
Dramaba #17 Dramaba
#4 Espero que lo cobremos bien... :troll:
4 K 53
mandelbr0t #6 mandelbr0t
#1 No, pero el golpe de efecto es claro
5 K 54
Dene #7 Dene
#1 es el momento de apadrinar (por un módico precio) petroleros de donde sea (menos de USA)
10 K 114
#18 alhambre
#7 usa es quien va a reventar petroleros españoles ahora.
5 K 62
traviesvs_maximvs #20 traviesvs_maximvs
#18 me imagino a la carcundia patria aplaudiendo
14 K 128
santim123 #43 santim123
#20 No lo dudes ni un segundo.
2 K 32
SerVicius #94 SerVicius
#43 Y culpando al perro de la subida del precio. WinWinAlways.
3 K 31
#23 Gurripander *
#18 Parece que van a reventar ellos mismos, antes, pero desde dentro...lo que hay que hacer es darle la espalda a esa gentuza, ya dijo el ex director de la CIA que Irán, hoy por hoy, es bastante más confiable que Trump.
5 K 53
#82 chavi
#18 No puede ser....

Si lo hace, la UE debería montar una flota militar para proteger el libre comercio de sus miembros.
0 K 12
#8 TheGreatDoc
#1 Entiendo que se refieren a los buques que naveguen bajo la bandera de España.

Pero según ChatGPT, son pocos los que hay
3 K 35
ThePato #42 ThePato
#8 Pocos de los que pueden pasar.
0 K 9
Varlak #88 Varlak *
#8 y no solo eso, sino que no encuentro ninguna otra referencia a ésta "noticia" en ningún medio nacional o internacional. Es más, ni si quiera está claro que irán este cobrando esos dos millones al resto de países.

La noticia no pone de donde sale la información, ni quien la ha dado, ni por qué medio, ni si es solo españa o hay más países libres de pasar, etc, etc
3 K 31
TikisMikiss #108 TikisMikiss
#8 Bueno, tenemos al emérito, que igual aprovecha para hacer sus regatas por la zona...
1 K 18
carakola #11 carakola
#1 Si lo tenemos y nos acogemos a las ventajas que propone Irán me da a mi que no lo tendremos por mucho tiempo. Volverán los corsarios.
3 K 45
vicus. #12 vicus.
#1 No, pero se pueden alquilar, a parte de petroleros, también entran cargueros llenos de contenedores de mercancía y creo que se esos tenemos.
1 K 31
#45 Sacapuntas
#12 Lo veo. Cargueros hasta arriba de contenedores a tope de garrafas llenas de petróleo.
0 K 9
Ashark #105 Ashark
#45 Fertilizantes. Necesitamos esos fertilizantes que pasan por el estrecho de Ormuz para la próxima cosecha.
2 K 26
NoPracticante #13 NoPracticante
#1 alguno hay pero por lo que sea los armadores patrios prefieren usar banderas de conveniencia.
1 K 10
Garbns #56 Garbns
#13 sin defender a los armadores, aquí la culpa de la caída libre en GT la tiene la propia administración, trabajar con la bandera española es como estar otra vez en el siglo XIX con la burocracia, sistemas obsoletos e infinidad de trámites..

más de una vez he dicho que tendrían que usar el registro de canarias como ha hecho portugal con el madeira, un registro ágil y sencillo
1 K 23
mjmx #100 mjmx
#13 Panamá, Liberia...
0 K 9
devilinside #14 devilinside
#1 Creo que no, lo que sí hay es gaseros. Me da que si hubiese alguno, operaría con bandera de algún país exótico, por el tema de evitar responsabilidades civiles en caso de vertidos y demás
1 K 21
#15 Alcalino *
#1 La propiedad o bandera del petrolero es irrelevante.

Lo importante es el manifiesto de carga.

Si el manifiesto pone que el destino de la carga es España, entonces, si lo que dice ese anuncio es verdad, lo deberían dejar pasar.

Y ahora lo que SI es importante: España tiene sus propias refinerias de petroleo, no necesitamos de terceros para procesarlo.
84 K 717
traviesvs_maximvs #28 traviesvs_maximvs
#24 entiendo entonces que lo que importa no es la bandera del barco si no el destino de la carga, tal y como explica #15
1 K 13
ContinuumST #32 ContinuumST
#28 Eso entiendo yo, pero no soy experto en la materia, claro.
0 K 13
salteado3 #62 salteado3
#15 Entonces Trump tenía razón: el estrecho de Ormuz está abierto. No para ellos, pero pasan barcos :troll:
4 K 36
RoterHahn #70 RoterHahn
#15
Si es así.... Me alegro por España.
1 K 21
frankiegth #112 frankiegth *
#15 #24. Gracias por esas excelentes noticias e informaciónes.
1 K 29
Nube_Gris #16 Nube_Gris *
#1 Pues los alquilamos y nos hacemos de oro dando portes.

P.D. Cuidado ahora con Trump: no podrá dejar pasar esto sin hacer alguna capullada de las suyas en contra de España.
6 K 60
xyzzy #95 xyzzy
#16 Y que va a hacer? Orinarse mas fuerte encima?
1 K 25
Herumel #22 Herumel
#1 Con ponerle la rojigualda... Jajajaja
0 K 13
ContinuumST #24 ContinuumST
#1 "España importa el 45% de su gas en barcos y una parte significativa de su crudo transita por Ormuz."
14 K 165
#27 Hynkel
#1 Según la noticia casi la mitad del gas que se consume aquí pasa por Ormuz. Otra cosa es quién lo transporta, que lo desconozco.

Parece que vivimos una evolución del cerrojazo al petróleo del 73 y esta vez se apuesta por castigos selectivos.
2 K 36
traviesvs_maximvs #38 traviesvs_maximvs
#27 en el 73 Franco también jugó sus cartas con el entonces vicepresidente de Irak Saddam Hussein, estrechando acuerdos y manteniendose neutral y consiguió sortear la crisis del petroleo bastante bien.
2 K 32
#66 Hynkel
#38 No tan bien, al final nos acabó afectando. Sobre todo porque un ser nefasto, un tal Arias Navarro, se dedicó a subvencionar el petróleo para que la calle no se alborotase. Teníamos mucha industria, sí, pero obsoleta y que se bebía el petróleo como si fuese gin tonic.

Y no, no fue algo pasajero. Fue una de las razones de por qué después nos comimos una inflación tan gorda que dejaron de usarse los céntimos de peseta.
3 K 39
#36 Lusco2
#1 El Urquiola, el Mar Egeo y el Prestige son los más famosos
4 K 33
#37 pushakk
#1 A ver, en España hay refinerías así que imagino que habrá empresas españolas que tengan petroleros y que transporten crudo para refinar, de Repsol imagino.
2 K 27
santim123 #46 santim123
#1 Repsol aprueba tu comentario.
0 K 10
salteado3 #58 salteado3 *
#1 El que tengamos nos lo va a sancionar y robar USA, recordemos que la legalidad internacional se la saltan cuando se quedan con algún petrolero ruso, las reglas o sanciones que te inventes en tu país no son de aplicación en aguas internacionales salvo que lo autorice la ONU.

La famosa "flota fantasma" es un nombre que nos hemos inventado desde el lado bueno del mundo para describir la piratería moderna. Ningún petrolero es ilegal en aguas internacionales y solo puede abordarse si hay evidencias claras de que transportan armas o algo prohibido internacionalmente. Menos "confiscarlo" (robarlo).

Se han cargado toda las leyes internacionales.
3 K 41
RoterHahn #69 RoterHahn
#1
De tenerlos pocos.
España tiene unos 700 barcos bajo su bandera.
0 K 13
#72 Barriales
#1 unos 200. De distintas medidas.
0 K 8
#90 NanakiXIII
#1 Europa importa un 0.4% de su crudo de esa zona. Es de esperar que el número de petroleros españoles allí sea cero o casi cero.
0 K 7
#111 zeekren
#90 fuente?
0 K 9
inar #106 inar
#1 Petroleros yanquis pintando las barras y estrellas de rojigualda
0 K 9
#9 laruladelnorte *
La exención concedida a España no resuelve la crisis global, pero sí coloca al país en una posición singular frente a sus socios europeos, que siguen sujetos a las mismas restricciones que el resto del mundo.

A ver lo que tarda Frijolito en rajar contra esta medida...
27 K 237
Andreham #25 Andreham
#9 Se la han dejado botando: el perro ha vendido España a los ayatolás comunistas islamistas y va a permitir que llegue petróleo de gente oprimida por regímenes dictatoriales como el suyo propio.
4 K 44
#31 Gurripander
#9 Frijolito el patriotero, siempre, en contra de los intereses de España, como Ayuso...
4 K 47
#75 Aleh
#9 está viendo torrente
1 K 16
#99 MPPC *
#9 "A ver lo que tarda Frijolito en rajar contra esta medida..."
Si fuera la contraria, también rajaría.
0 K 10
berkut #115 berkut
#9 La fachada acabará diciendo que el Perro cobra comisiones por cada barril iraní... (oh, wait!!)
0 K 10
Veelicus #3 Veelicus
Que raro que no esten dando esta noticia en A3MIerda o Telecirco...
25 K 227
mmpulido #80 mmpulido
#3 Ya dieron lo de los misiles con la pegatina de Perro Sanxe no? Pregunto.
0 K 10
#87 FooDev
#3 Es que la noticia es sensacionalista. Irán permite el paso de todo barco cuya bandera no haya participado en la guerra. Cómo es lógico.
0 K 6
Professor #39 Professor
Buscando en el gugle, las unicas noticias que se hacen eco de esto son este ¿periodico? y una pagina llamada Meneame.net

podeis poner más fuentes verídicas de esto?
8 K 74
Spirito #2 Spirito
Ahora es la ocasión para enviar tropecientos petroleros para importar y explotar petróleo.

Es el mercado, el buen hacer y la buena voluntad en geopolítica, amigo.
8 K 67
BM75 #21 BM75
#2 ¿Tropecientos petroleros que no tenemos? :troll:
0 K 8
santim123 #50 santim123
#21 Los amigos del PP se los sacan del culo ahora mismo.
0 K 10
Windows95 #55 Windows95
#50 ¡Descargan la droga y listo!
4 K 47
vicus. #5 vicus.
El no a la guerra además de ser un buen eslogan es un buen negocio, porque la paz solo trae progreso.
5 K 54
#54 cosko
#5 Tristemente la guerra también trae progreso, al menos tecnológico.
También, hay que decir, que en la mayoría de los casos la guerra ha sido un buen negocio para algunos. En particular la guerra, desde que tengo uso de razón, ha sido un buen negocio para los EEUU.
0 K 7
ThePato #35 ThePato
" Yo quiero que no dejen pasar a los barcos españoles , viva España"
:-D
4 K 46
mariKarmo #34 mariKarmo
Anda. Igual es suficiente con no ser un hijo de la gran puta.
3 K 42
hexion #49 hexion *
Disfrutad de ver a España en el lado correcto de la historia de manera muy muy temporal.

Todo esto pasará pronto cuando las hienas de Feijo y Abascal nos pongan convenientemente a la altura del betún (en correlación a su altura intelectual y moral) a partir de las próximas elecciones.
3 K 36
taranganas #57 taranganas
#49 fijate si son que uno de ellos deja ver Torrente presidente a su hijo
0 K 9
traviesvs_maximvs #59 traviesvs_maximvs
#49 van a entrar con tal ansia de felar y adular al risketo que van a ir a cuatro patas por la trampilla del perro en el despacho oval y mostrarle pleitesía y obediencia ciega a cambio de una caricia en el lomo y un comentario despectivo aleatorio de Trumpo.
La derecha es de naturaleza servil con el fuerte e implacable con el debil.
1 K 20
Mauro_Nacho #29 Mauro_Nacho
Aunque puede que no tenga efectos, lo celebro, está no es nuestra guerra, y eso es lo importante.
2 K 35
ostiayajoder #89 ostiayajoder
#29 si es verdad los tendra;

Los buques con destino a españa podran pasar... seria la polla si es verdad
0 K 9
#78 Jesusor
Raro, porque no veo la noticia en ningún otro medio. ¿Seguro que es fiable?
3 K 34
#93 Jesusor *
#78 Rectifico: Sí que lo veo en medios internacionales pero no en españoles. Raro, raro
1 K 19
#33 fremen11 *
Puto Perro, qué malo es!!!! :troll: :troll: :troll: :troll:
3 K 32
traviesvs_maximvs #10 traviesvs_maximvs
Los barcos de bandera de Bahamas poniendo la rojigualda y la cara del perrosanche sonriendo en popa.
Quiero verlo.
2 K 30
craigvalen #47 craigvalen
Me daría pánico ir en uno de esos barcos y que USrrael nos metiera un pepinazo solo para culpar a los iraníes y dejarles de poco fiables.
2 K 26
JosAndres #63 JosAndres
Irán ha concedido a España el uso libre del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni barreras para la navegación de sus buques y petroleros. La decisión, comunicada de forma oficial

¿Y la noticia la recoge únicamente una redactora desconocida de un periódico digital de 2012?

Bueno, he buscado y también lo dice el facebook de Kashmir News Service

www.facebook.com/KnsKashmir/posts/breaking-iran-allows-the-kingdom-of-

¿Esto entra dentro de la categoría de bulos, desinformación y fakenews o esto no porque nos gusta?
2 K 23
#68 AGlC
#63 ¿Esto entra dentro de la categoría de bulos, desinformación y fakenews o esto no porque nos gusta?

¿Quien quiere exponer algo de forma educada y adecuada, aun tenidno razon, si puede ponerse en plan pasivo/agresivo sin ninguna necesidad?
0 K 7
JosAndres #77 JosAndres
#68 Claro que hay necesidad, es que resulta muy tentador creerse "mejor" que los otros, pensarse "diferente" y a la izquierda, las contradicciones hay que señalárselas siempre, hay que ponerles el espejo y que vean su propio reflejo, al menos esa es mi opinión, porque yo si creo que la izquierda puede y debe ser mejor y diferente.
1 K 13
domadordeboquerones #19 domadordeboquerones
Entonces la gasolina volverá a su precio normal
2 K 21
z3t4 #48 z3t4
#19 rocket to rise, feather to fall.
1 K 16
#52 Sacapuntas
#19 Es un alivio. La experiencia te precede. :troll:
0 K 9
santim123 #65 santim123 *
#19 Hay convocado un Teams a las 3 de la tarde aquí www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0xd42261488bc095b:0x8280ddf para reirse de tu comentario.
0 K 10
karlos_ #98 karlos_
Menudo gol
1 K 20
ComaR #103 ComaR
#98 por toda la escuadra.
0 K 9
#30 sisi
Ahora solo habrá que esquivar las minas, y los misiles que nos caigan por error.
1 K 15
#41 CarlosSanchezDiaz
#30 la posición de las minas es pública.
Están ahí para delimitar un canal estrecho. canal en el cual se pueda ejercer fácilmente el control del tráfico.
0 K 7
#51 sisi
#41 Hasta que viene un temporal, o alguien con mala leche las cambia de sitio
0 K 12
#53 Otrebla8002
También es un aviso al resto de países de que no apoyar la guerra de Israel y USA tiene beneficios claros.
No hace falta ni siquiera tomar partido a favor de nadie.
1 K 14
yocaminoapata #84 yocaminoapata
Deberían poner precios en la gasolinera en base a tu partido político de confianza xD
1 K 12
#44 euacca
Al final Trump nos bombardea a nosotros, ya veréis. Que yo apoyo a Sánchez en esto, pero da miedito.
0 K 11
camvalf #97 camvalf
La solicitud de pabellones de España se va a multiplicar, por supuesto con manifiestos de llegada a puertos españoles
0 K 11
berkut #60 berkut
Irán es ETA
0 K 10
#64 AGlC
No te lo perdonaré jamás, Perro Sanxe. Jamás :ffu:
1 K 10
borre #76 borre
A esto se le llama una victoria.
0 K 10
Paltus #81 Paltus
Yo no aprovecharía esa baza. Serviría de precedente para que te acusen de traidor.
0 K 10
zeioth #71 zeioth
Esto es lo que necesitamos en europa. Diplomacia. Si se hubiera tenido en Ukrania, se hubiera evitado esa catastrofe.

No seré yo quien le eche flores a un político, pero hay que reconocer que Sanchez ha conseguido algunas cosas que parecían imposibles.
0 K 9
Empresaurio_Pantano #83 Empresaurio_Pantano
Ahroa los barcos de USA irán repletos de tacos, tamales, burritos y mariachis.

Fuera broma, a este ritmo están lloviendo Tomahawks en Torrevieja antes de navidad.
0 K 7
#91 usuarioeliminado
Al perro lo que es del perro.
0 K 7
#61 cosko
Pero comercialmente la UE es una. ¿Es posible hacer esa distinción?

Por otro lado ¿tenemos que comprar el petróleo en renminbis? ¿tenemos de eso en el BdE?
0 K 7
Euripio #74 Euripio
#61 Pueden, simplemente dejan pasar los barcos que el manifiesto de carga diga destino España y a los demás no.
Si los demás países tienen problemas con eso, o que se posicionen claramente o que rellenen la hoja de reclamaciones.
0 K 6
#67 Nobodyatall
España aliada de estados terroristas antisemitas! España es el nuevo eje del mal!
0 K 6
Bilardezz #86 Bilardezz
en cuanto Trump y Linsay Graham digan sus bravuconadas amenazando a España.. este acuerdo tiene poco futuro.. pero ojalá PS se mantenga filme e incluse haga las compras en euros o la moneda irani en vez de dolares.
0 K 6
Roendal #73 Roendal
Ya sabemos quien va ahora a incendiar el primer petrolero con destino a España ? Yo dudo entre uno de los dos que han agredido a Iran
0 K 6
traviesvs_maximvs #79 traviesvs_maximvs
#73 yo apuesto por los israelíes. Son profundamente pérfidos, traidores y rencorosos.
0 K 10
#85 texlexmex
Ya teneis el negocio, alquilar un par de buques, aseguradlos, comprar petroleo y venderlo en españa. facil y sencillo.
0 K 6
yocaminoapata #92 yocaminoapata
#85 o vendérselo a los usanos :-D
0 K 9
chupacabres #96 chupacabres
Abascal, rechista que nos aburrimos
0 K 6
ComaR #104 ComaR
#96 ahí dandole con un palo... "va rechista, va"
0 K 9
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menéame