Irán exime a España del peaje en el Estrecho de Ormuz y permite el paso libre de sus buques y petroleros

Irán ha concedido a España el uso libre del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni barreras para la navegación de sus buques y petroleros. La decisión, comunicada de forma oficial, exime al Reino de España del peaje de 2 millones de dólares por trayecto que Teherán impuso para el resto de las embarcaciones que quieran cruzar el paso estratégico.
| etiquetas: irán , españa , estrecho , ormuz , petroleros
Lo importante es el manifiesto de carga.
Si el manifiesto pone que el destino de la carga es España, entonces, si lo que dice ese anuncio es verdad, lo deberían dejar pasar.
Y ahora lo que SI es importante: España tiene sus propias refinerias de petroleo, no necesitamos de terceros para procesarlo.
Si lo hace, la UE debería montar una flota militar para proteger el libre comercio de sus miembros.
Pero según ChatGPT, son pocos los que hay
La noticia no pone de donde sale la información, ni quien la ha dado, ni por qué medio, ni si es solo españa o hay más países libres de pasar, etc, etc
www.ft.com/content/71c3295a-531a-4fa8-86bc-964b5bb821e2?syn-25a6b1a6=1
www.elplural.com/politica/internacional/iran-reabre-estrecho-ormuz-buq
más de una vez he dicho que tendrían que usar el registro de canarias como ha hecho portugal con el madeira, un registro ágil y sencillo
Lo importante es el manifiesto de carga.
Si el manifiesto pone que el destino de la carga es España, entonces, si lo que dice ese anuncio es verdad, lo deberían dejar pasar.
Y ahora lo que SI es importante: España tiene sus propias refinerias de petroleo, no necesitamos de terceros para procesarlo.
Si es así.... Me alegro por España.
P.D. Cuidado ahora con Trump: no podrá dejar pasar esto sin hacer alguna capullada de las suyas en contra de España.
Parece que vivimos una evolución del cerrojazo al petróleo del 73 y esta vez se apuesta por castigos selectivos.
Y no, no fue algo pasajero. Fue una de las razones de por qué después nos comimos una inflación tan gorda que dejaron de usarse los céntimos de peseta.
La famosa "flota fantasma" es un nombre que nos hemos inventado desde el lado bueno del mundo para describir la piratería moderna. Ningún petrolero es ilegal en aguas internacionales y solo puede abordarse si hay evidencias claras de que transportan armas o algo prohibido internacionalmente. Menos "confiscarlo" (robarlo).
Se han cargado toda las leyes internacionales.
De tenerlos pocos.
España tiene unos 700 barcos bajo su bandera.
10 petroleros y 16 buques gasistas.
www.meneame.net/m/BARCOS/flota-mundial-pabellones-cuantos-buques-merca
A ver lo que tarda Frijolito en rajar contra esta medida...
Si fuera la contraria, también rajaría.
podeis poner más fuentes verídicas de esto?
Es el mercado, el buen hacer y la buena voluntad en geopolítica, amigo.
También, hay que decir, que en la mayoría de los casos la guerra ha sido un buen negocio para algunos. En particular la guerra, desde que tengo uso de razón, ha sido un buen negocio para los EEUU.
Todo esto pasará pronto cuando las hienas de Feijo y Abascal nos pongan convenientemente a la altura del betún (en correlación a su altura intelectual y moral) a partir de las próximas elecciones.
La derecha es de naturaleza servil con el fuerte e implacable con el debil.
Los buques con destino a españa podran pasar... seria la polla si es verdad
Quiero verlo.
¿Y la noticia la recoge únicamente una redactora desconocida de un periódico digital de 2012?
Bueno, he buscado y también lo dice el facebook de Kashmir News Service
www.facebook.com/KnsKashmir/posts/breaking-iran-allows-the-kingdom-of-
¿Esto entra dentro de la categoría de bulos, desinformación y fakenews o esto no porque nos gusta?
¿Quien quiere exponer algo de forma educada y adecuada, aun tenidno razon, si puede ponerse en plan pasivo/agresivo sin ninguna necesidad?
Están ahí para delimitar un canal estrecho. canal en el cual se pueda ejercer fácilmente el control del tráfico.
No hace falta ni siquiera tomar partido a favor de nadie.
No seré yo quien le eche flores a un político, pero hay que reconocer que Sanchez ha conseguido algunas cosas que parecían imposibles.
Fuera broma, a este ritmo están lloviendo Tomahawks en Torrevieja antes de navidad.
Por otro lado ¿tenemos que comprar el petróleo en renminbis? ¿tenemos de eso en el BdE?
Si los demás países tienen problemas con eso, o que se posicionen claramente o que rellenen la hoja de reclamaciones.