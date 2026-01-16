Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump

“Patético”. “Insólito”. “Ridículo”. Esos son algunos de los adjetivos que han aparecido este viernes en los principales medios de comunicación de Noruega después de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, materializara su decisión de entregar la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita el jueves a la Casa Blanca. También entre los partidos políticos de todo signo el rechazo a ese gesto ha sido generalizado. El movimiento de Machado se ha producido, además, en medio de las