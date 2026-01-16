edición general
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump

“Patético”. “Insólito”. “Ridículo”. Esos son algunos de los adjetivos que han aparecido este viernes en los principales medios de comunicación de Noruega después de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, materializara su decisión de entregar la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita el jueves a la Casa Blanca. También entre los partidos políticos de todo signo el rechazo a ese gesto ha sido generalizado. El movimiento de Machado se ha producido, además, en medio de las

ciriaquitas
“Patético”, “insólito” y “ridículo” fue concederle el Nóbel a María Corina Machado.
MiguelDeUnamano
¿Y qué cojones esperaban? Si en vez de utilizarlo como propaganda se lo diesen a alguien merecedor de reconocimiento, no acabaría su desprestigiado premio arrastrado por el fango.
Verdaderofalso
#1 #7 apuesto por la decadencia total:

ojalá el año que viene se lo den a Trump de verdad, sería el primer humano en la historia en tener DOS Premios Nobel de la Paz
Barney_77
#7 A quien querías tu que se lo dieran?
azathothruna
#21 Quizas a Yebus o Mahoma, promotores de la paz desde tiempos remotos :troll: :troll:
O adam smith :troll: :troll:
MiguelDeUnamano
#21 ¿Te ha resultado molesto algo de lo que he dicho? Cualquiera podría llegar a la conclusión de que tu respuesta es un pataleo porque no tienes manera decente de justificar a ese par de mierdas. xD
satchafunkilus
“Patético”. “Insólito”. “Ridículo” es haberle dado el premio a esa tipa.

Ahora ajo y agua.
ipanies
Que poco amor propio, que vasallaje y que servilismo :palm:
HeilHynkel
Pal que no lo sepa, el Nóbel de la Paz lo eligen los noruegos, no los suecos.

es.wikipedia.org/wiki/Comité_Noruego_del_Nobel

El Comité Noruego del Nobel (en noruego: Den norske Nobelkomité) es el encargado de seleccionar al ganador del Premio Nobel de la Paz cada año en nombre del empresario industrial sueco Alfred Nobel, siguiendo las normas establecidas en su testamento. Este comité se compone de cinco miembros nombrados por el parlamento noruego, manteniendo en la actualidad una configuración política muy similar a la de esta institución.

Han querido pelotear tanto a EEUU que han elegido posiblemente al candidato más rastrero, pero no esperaban que lo fuera tanto.
Albarkas
Ésta tipa parece que es lo peor que le podría pasar a Venezuela. Vaya forma de hacer el ridículo.
EvilPreacher
"Vamos a darle el premio a una persona de la peor catadura moral que imaginar se pueda ¿Qué podría salir mal?"
themarquesito
#10 No sería la primera vez que lo hacen.
es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
Bombástico
#23 U Obama.
pascuaI
¿En la UE van a seguir riéndole las gracias a la golpista Machado incluso después de obsequiar con su medalla a alguien que amenaza con quedarse con territorio de un país de la UE?

Bueno, en realidad no es una pregunta, ya sé la respuesta.
Kantinero
Deberían de hacerla ahora persona non grata en Suecia y Noruega, pero no lo harán porque sería reconocer su propio error
pip
Toda esta mierda por dejar que los Nobel los den los extranjeros. A partir del año que viene los dará la Casa Blanca y se acaba tanta tontería.
mente_en_desarrollo
Pues se ha quedado sin premio Nobel y sin presidencia.

El de la paz, no se lo merecía, pero para el Nobel de pagafantismo, no se me ocurre candidata mejor.
Pepepistolas
Es lo que tiene regalar el galardon a una payasa.
Xoche
Lo que es patético es la manera en que regalan el nobel a mucha gentuza
Supercinexin
Le coméis el culo al Imperio Fascista: os invaden vuestras islas y os insultan.

Le regaláis el Premio Nobel de la Paz a una golpista de ultraderecha: ella se lo regala al Emperador Fascista.

Jajajajajajajajaja están los europedos comiendo realidad a bofetadas del gringo.
antesdarle
Es irrelevante la medalla como objeto. Trump no tiene dicho premio y ya.
Bapho
Que esperaban?
Ante decisiones estúpidas no puedes esperar resultados que tengan sentido.
roker
Aver estudiao (quién era esta pájara)
ayatolah
María Corina está haciendo buena a Delcy.
Spirito
No sé qué les extraña de esa víbora.
tricionide
Patetico y miserable el TRUMP aceptando la medalla
Lamantua
Puta MAFIA.
Bombástico
Pringaos xD
tommyx
Vaya patochada xD xD xD
Todo en sí, demostrando constantemente las bajezas humanas xD xD xD

Las risas del pavo ese que entregaba el premio diciendole a maduro que se fuera
