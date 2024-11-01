El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, pero que finalmente no introducirá el empaquetado genérico. Así pues, el texto final del anteproyecto de la futura ley, a la que le queda aún una segunda vuelta por el Consejo antes de iniciar su andadura parlamentaria, define nuevos espacios libres de humo o amplía los existentes, de for
| etiquetas: anteproyecto ley , antitabaco , terrazas , cigarrillos electrónicos , vapear
A fumar a tu casa.
Que teníamos un vecino que se dedicaba a fumar en su ventana y nos entraba su humo en nuestra casa, mañana tarde noche y madrugada, porque no quería humo en la suya...
Tengo entendido que se puede prohibir.
Y se lo comentamos al vecino en cuestión, y durante dos semanas se fue a fumar a otra ventana algo más alejada, y luego siguió igual...
Veo muy estúpido prohibir fumar a quien esté sentado en estas mesas hevea.es/blog/terrazas-de-bares-originales-7-tips/ mientras el que pasa al lado está fumando sin problema. Igual de estúpido que prohibir tomarse una cerveza en un banco mientras a 2 metros alguien se la toma en una terraza.
Salvo que me echen el humo directamente a la cara no me molesta que nadie fume en un espacio totalmente abierto y para mucha gente es hasta terapéutico sentarse en una terraza y tomarse un café fumándose un cigarro.