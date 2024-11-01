edición general
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, pero que finalmente no introducirá el empaquetado genérico. Así pues, el texto final del anteproyecto de la futura ley, a la que le queda aún una segunda vuelta por el Consejo antes de iniciar su andadura parlamentaria, define nuevos espacios libres de humo o amplía los existentes, de for

WcPC #1 WcPC
Cojonudo.
A fumar a tu casa.
12
nilien #4 nilien
#1 Dentro de casa y con las ventanas cerradas, mejor.

Que teníamos un vecino que se dedicaba a fumar en su ventana y nos entraba su humo en nuestra casa, mañana tarde noche y madrugada, porque no quería humo en la suya... :-|
3
WcPC #9 WcPC
#4 Eso ya es algo que deberíais hablarlo en la reunión de vecinos.
Tengo entendido que se puede prohibir.
0
nilien #11 nilien
#9 No, si ya nos mudamos.

Y se lo comentamos al vecino en cuestión, y durante dos semanas se fue a fumar a otra ventana algo más alejada, y luego siguió igual...
0
BastardWolf #13 BastardWolf
#4 me pasa lo mismo con mi vecino de abajo, un puto ascazo que no me deja ni ventilar mi casa sin comerme sus mierdas
0
lonnegan #2 lonnegan
Pero la noticia no hay que darla como prohibición sino como la recuperación de la libertad para respirar sin humo en las terrazas.
6
Connect #3 Connect
A ver. Que parece que las terracitas son coto privado para fumadores. Estás tranquilamente tomando algo y los que fuman lo invaden todo. Aunque haya menores. Es surrealista
3
enochmm #12 enochmm
Oh no! Van a tener que cerrar todos los bares! Como la otra vez xD
1
#7 Shibuya *
Para eso se necesita voluntad y educación del colectivo más egoísta de todos: los fumadores.
1
#6 ombresaco
Tan fácil como levantarse de la mesa y decir que estás en la calle. Salvo que por terraza quiera decir los cerramientos.

Veo muy estúpido prohibir fumar a quien esté sentado en estas mesas hevea.es/blog/terrazas-de-bares-originales-7-tips/ mientras el que pasa al lado está fumando sin problema. Igual de estúpido que prohibir tomarse una cerveza en un banco mientras a 2 metros alguien se la toma en una terraza.
0
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
le van hacer el mismo caso que no fumar en parques....o en la playa.
0
Connect #8 Connect
#5 En las playas de Barcelona se ha notado totalmente. Ya no había gente fumando ni ese olor a porro que de vez en cuando aparecía.
0
founds #10 founds
Pues con el descontrol que hay con las terrazas pirata en mi ciudad, no se cómo lo van hacer para cumplir la ley
0
Sandilo #14 Sandilo
Yo no fumo desde hace más de una década pero la verdad es que esto no lo veo.

Salvo que me echen el humo directamente a la cara no me molesta que nadie fume en un espacio totalmente abierto y para mucha gente es hasta terapéutico sentarse en una terraza y tomarse un café fumándose un cigarro.
0

